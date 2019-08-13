|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Visa Classic
|от 11,99%
|до 500 000
|до 100
|590 - 1 490
|нет
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6 635 заявок
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Mastercard World
|от 25,99%
|до 300 000
|до 60
|3 990
|до 10%
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103 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Моментальная кредитная карта в Альфа-Банке — это популярное платежное средство среди граждан России, так как позволяет получить необходимую денежную сумму быстро и с минимальной документальной подготовкой.
Услуга наиболее актуальна для потребителей, которые попали в экстренные ситуации, так как деньги они смогут получить в день обращения в организацию.
Банк выдает денежную сумму под определенный процент. Он находится в зависимости от выбранного вами учреждения, программы, состояния вашей КИ по предыдущим предложениям и т. д. Вы вправе распоряжаться деньгами по вашему усмотрению, но пластик считается выгодным только тогда, когда вы погашаете долг до установленной даты платежа. В противном случае ваша задолженность суммируется с процентами.
Как закрыть платёжный инструмент?
В обязательном порядке следует предупредить компанию о том, что носитель вам больше не нужен. Иначе может образоваться задолженность, например, снятие платы за эксплуатацию средства.
Чтобы избежать дальнейших разбирательств с организацией, выполните следующие действия:
в офис;
Как подобрать для себя выгодный вариант?
У вас есть возможность: оформить его в офисе или заказать онлайн. Для этого определите желаемый тип тарифа, его степень защиты от взлома, размер бонусов, скидок и кэшбека.
С целью совершения регулярных покупок продуктов или оплаты услуг, рассмотрите стандартный сегмент, он характеризуется минимальной оплатой за обслуживание.
Главные критерии при выборе — это стоимость обслуживания и максимальная выгода при покупках.
Также существуют специальные предложения и льготные условия оформления.
У вас высокие шансы воспользоваться ими, если:
Этапы оформления и документальное сопровождение
Процедура оформления достаточно простая. Вы обращаетесь в отделение финансовой организации и подписываете заявление на выпуск. У вас есть возможность заказать банковское средство онлайн на информационном портале Banki.ru. Также можно заказать доставку банковского продукта на дом совершенно бесплатно. Если вы затрудняетесь с выбором предложения, то рекомендуем прочитать отзывы пользователей и экспертные оценки данного продукта.
О готовности платежного средства вам сообщат по телефону или sms, в случае если вы оформляли носитель через Интернет. Данная программа считается одной из самых быстрых по рассмотрению заявки, поэтому ответ вы получите уже через 15-30 минут.
Точный список документации узнавайте непосредственно в отделении банка или позвонив по горячей линии компании. Как правило, может потребоваться следующее: