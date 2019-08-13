Моментальная кредитная карта в Альфа-Банке — это популярное платежное средство среди граждан России, так как позволяет получить необходимую денежную сумму быстро и с минимальной документальной подготовкой.

Услуга наиболее актуальна для потребителей, которые попали в экстренные ситуации, так как деньги они смогут получить в день обращения в организацию.

Банк выдает денежную сумму под определенный процент. Он находится в зависимости от выбранного вами учреждения, программы, состояния вашей КИ по предыдущим предложениям и т. д. Вы вправе распоряжаться деньгами по вашему усмотрению, но пластик считается выгодным только тогда, когда вы погашаете долг до установленной даты платежа. В противном случае ваша задолженность суммируется с процентами.

Как закрыть платёжный инструмент?

В обязательном порядке следует предупредить компанию о том, что носитель вам больше не нужен. Иначе может образоваться задолженность, например, снятие платы за эксплуатацию средства.

Чтобы избежать дальнейших разбирательств с организацией, выполните следующие действия:

подать заявление на отказ от дальнейшего использования пластика

в офис;

погасить имеющиеся задолженности;

вернуть устройство, если это потребуется.

Как подобрать для себя выгодный вариант?

У вас есть возможность: оформить его в офисе или заказать онлайн. Для этого определите желаемый тип тарифа, его степень защиты от взлома, размер бонусов, скидок и кэшбека.

С целью совершения регулярных покупок продуктов или оплаты услуг, рассмотрите стандартный сегмент, он характеризуется минимальной оплатой за обслуживание.

Главные критерии при выборе — это стоимость обслуживания и максимальная выгода при покупках.

Также существуют специальные предложения и льготные условия оформления.

У вас высокие шансы воспользоваться ими, если:

у вас есть открытые вклады в этом банке;

вы являетесь его зарплатным клиентом или держателем дебетовых программ и т. д.

Этапы оформления и документальное сопровождение

Процедура оформления достаточно простая. Вы обращаетесь в отделение финансовой организации и подписываете заявление на выпуск. У вас есть возможность заказать банковское средство онлайн на информационном портале Banki.ru. Также можно заказать доставку банковского продукта на дом совершенно бесплатно. Если вы затрудняетесь с выбором предложения, то рекомендуем прочитать отзывы пользователей и экспертные оценки данного продукта.

О готовности платежного средства вам сообщат по телефону или sms, в случае если вы оформляли носитель через Интернет. Данная программа считается одной из самых быстрых по рассмотрению заявки, поэтому ответ вы получите уже через 15-30 минут.

Точный список документации узнавайте непосредственно в отделении банка или позвонив по горячей линии компании. Как правило, может потребоваться следующее:

паспорт гражданина РФ;

справка с места работы;

справка о доходах, заполненная по форме 2-НДФЛ;

трудовая книжка, заверенная работодателем, или договор.