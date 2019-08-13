Моментальная кредитная карта в Кредит Европа Банке является одним из самых востребованных платежных инструментов, позволяющих получить необходимые денежные средства за несколько минут.

Дополнительные бонусы

Приобретая пластик, вы получаете не только доступ к деньгам и платежам. У вас есть возможность принять участие в бонусных программах или воспользоваться особыми преимуществами. Они являются достаточно выгодными, так как, например, позволяют возвращать кэшбек с совершенных покупок.

Как правило, в минимальный тарифный план большинства известных банков входит следующее:

быстрое рассмотрение вашей заявки (особенно, если она заполнена через интернет) и оформление пластикового продукта. Как правило, ожидание не составит более 1 часа;

вы не платите за выпуск пластика, получаете его бесплатно;

участие в бонусной программе «Спасибо» с начислением и обменом бонусов на товары и услуги партнеров;

безналичная оплата в магазинах и других оборудованных точках (заправки, кафе, рестораны, кинотеатры и т. д.) на территории России. Если предусмотрен тип персонализации, то совершать операции можно и за границей;

у вас есть возможность оплачивать покупки с помощью современной технологии — просто поднеся смартфон;

бесплатное годовое обслуживание;

широкая доступность банкоматов для снятия наличности по всей территории РФ.

легко оплачивать коммунальные счета, налоги, штрафы через различные платежные системы;

безналичная оплата в интернет-магазинах, переводы организациям в пределах государства.

Как пополнить счет?

Способов два: с комиссией и без комиссии.

Второй вариант намного выгоднее для клиентов, так как им не нужно помимо ежемесячной ставки процента совершать еще и дополнительные выплаты. Стоит отметить, что возможность воспользоваться им зависит от выбранной вами банковской организации, ее востребованности, развитости сетей и т. д.

Самым удобным способом обналичивания и внесения средств считаются родные терминалы учреждений, под именем которых вы заказали продукт. С помощью него можно снимать денежные средства в пределах суточной нормы (зависит от тарифного плана и может достигать до 50 тыс. рублей) или вносить. Некоторые банкоматы работают по системе 24 часа, поэтому вы можете воспользоваться им в любое время суток, что так же очень удобно. Чаще всего круглосуточные терминалы располагаются в банковских отделениях.

Вы вправе пополнять баланс и любыми другими способами, которые являются для вас подходящими.

пополнение в офисе — по номеру счета или при предъявлении платежного инструмента. Для совершения операции вам потребуется документ, удостоверяющий вашу личность, — паспорт гражданина РФ;

если нужно перевести деньги безналичным способом, то рекомендуется скачать бесплатное мобильное приложение организации. Например, у Сберегательного банка есть «Сбербанк Онлайн», достаточно просто зарегистрироваться в личном кабинете, благодаря которому можно переводить деньги не выходя из дома, за считанные секунды.