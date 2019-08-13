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Моментальные кредитные карты в Кредит Европа Банке

Банк: Кредит Европа Банк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World
 от 0% до 600 000 до 55 0 есть
3 905 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Моментальные кредитные карты в Кредит Европа Банке в городах:

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Моментальная кредитная карта в Кредит Европа Банке является одним из самых востребованных платежных инструментов, позволяющих получить необходимые денежные средства за несколько минут.

Дополнительные бонусы

Приобретая пластик, вы получаете не только доступ к деньгам и платежам. У вас есть возможность принять участие в бонусных программах или воспользоваться особыми преимуществами. Они являются достаточно выгодными, так как, например, позволяют возвращать кэшбек с совершенных покупок.

Как правило, в минимальный тарифный план большинства известных банков входит следующее:

  • быстрое рассмотрение вашей заявки (особенно, если она заполнена через интернет) и оформление пластикового продукта. Как правило, ожидание не составит более 1 часа;
  • вы не платите за выпуск пластика, получаете его бесплатно;
  • участие в бонусной программе «Спасибо» с начислением и обменом бонусов на товары и услуги партнеров;
  • безналичная оплата в магазинах и других оборудованных точках (заправки, кафе, рестораны, кинотеатры и т. д.) на территории России. Если предусмотрен тип персонализации, то совершать операции можно и за границей;
  • у вас есть возможность оплачивать покупки с помощью современной технологии — просто поднеся смартфон;
  • бесплатное годовое обслуживание;
  • широкая доступность банкоматов для снятия наличности по всей территории РФ.
  • легко оплачивать коммунальные счета, налоги, штрафы через различные платежные системы;
  • безналичная оплата в интернет-магазинах, переводы организациям в пределах государства.

    • Как пополнить счет?

    Способов два: с комиссией и без комиссии.

    Второй вариант намного выгоднее для клиентов, так как им не нужно помимо ежемесячной ставки процента совершать еще и дополнительные выплаты. Стоит отметить, что возможность воспользоваться им зависит от выбранной вами банковской организации, ее востребованности, развитости сетей и т. д.

    Самым удобным способом обналичивания и внесения средств считаются родные терминалы учреждений, под именем которых вы заказали продукт. С помощью него можно снимать денежные средства в пределах суточной нормы (зависит от тарифного плана и может достигать до 50 тыс. рублей) или вносить. Некоторые банкоматы работают по системе 24 часа, поэтому вы можете воспользоваться им в любое время суток, что так же очень удобно. Чаще всего круглосуточные терминалы располагаются в банковских отделениях.

    Вы вправе пополнять баланс и любыми другими способами, которые являются для вас подходящими.

  • пополнение в офисе — по номеру счета или при предъявлении платежного инструмента. Для совершения операции вам потребуется документ, удостоверяющий вашу личность, — паспорт гражданина РФ;
  • если нужно перевести деньги безналичным способом, то рекомендуется скачать бесплатное мобильное приложение организации. Например, у Сберегательного банка есть «Сбербанк Онлайн», достаточно просто зарегистрироваться в личном кабинете, благодаря которому можно переводить деньги не выходя из дома, за считанные секунды.