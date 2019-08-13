|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
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Mastercard World
|от 0%
|до 600 000
|до 55
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Моментальная кредитная карта в Кредит Европа Банке является одним из самых востребованных платежных инструментов, позволяющих получить необходимые денежные средства за несколько минут.
Дополнительные бонусы
Приобретая пластик, вы получаете не только доступ к деньгам и платежам. У вас есть возможность принять участие в бонусных программах или воспользоваться особыми преимуществами. Они являются достаточно выгодными, так как, например, позволяют возвращать кэшбек с совершенных покупок.
Как правило, в минимальный тарифный план большинства известных банков входит следующее:
Как пополнить счет?
Способов два: с комиссией и без комиссии.
Второй вариант намного выгоднее для клиентов, так как им не нужно помимо ежемесячной ставки процента совершать еще и дополнительные выплаты. Стоит отметить, что возможность воспользоваться им зависит от выбранной вами банковской организации, ее востребованности, развитости сетей и т. д.
Самым удобным способом обналичивания и внесения средств считаются родные терминалы учреждений, под именем которых вы заказали продукт. С помощью него можно снимать денежные средства в пределах суточной нормы (зависит от тарифного плана и может достигать до 50 тыс. рублей) или вносить. Некоторые банкоматы работают по системе 24 часа, поэтому вы можете воспользоваться им в любое время суток, что так же очень удобно. Чаще всего круглосуточные терминалы располагаются в банковских отделениях.
Вы вправе пополнять баланс и любыми другими способами, которые являются для вас подходящими.