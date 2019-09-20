Моментальные кредитные карты в Хоум Кредит Банке

Банк: Хоум Кредит Банк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Unembossed
 от 0% до 300 000 до 51 0 нет
3 603 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Заблокировали карту.. но потом разблокировали)
Оценка: 5 Проверяется
Недавно у меня была ситуация: переводил своей матери с карты на карту 10000 рублей. И мне заблокировали карту. Был в шоке. Ведь это же не какая-то незаконная операция, переводил... Весь отзыв
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Моментальные кредитные карты в Хоум Кредит Банке в городах:

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Моментальная кредитная карта в Хоум Кредит Банке является востребованным потребительским вариантом, воспользоваться которым без труда сможет физическое лицо, достигшее 18 лет. Это уникальная возможность получить деньги быстро на выгодных условиях практически в любом ближайшем банке. Основная специфика услуги — это упрощенное оформление, поэтому время ожидания считается минимальным (от 10 минут до 1 часа).

Стоит обратить внимание на то, что данный банковский продукт особо актуален для граждан, деньги которым нужны здесь и сейчас (экстренные ситуации), так как размер годовой ставки процента будет завышен. Финансовые организации берут на себя дополнительные риски и одалживают деньги клиентам, не осуществляя тщательную проверку их платежеспособности.

Как правило, процентная ставка зависит от вашего ежемесячного дохода, КИ (положительная или отрицательная), являетесь ли вы постоянным клиентом компании, уже имеющиеся банковские продукты и т. д.

Подобный инструмент чаще всего является неименным, поэтому оплата товаров и других покупок за границей может вызвать затруднения.

Основные требования к клиентам

Условия, предъявляемые к вам, варьируются в зависимости от учреждения и платежного средства. Есть основные критерии, в зависимости от которых принимается решение о выдаче, а также о лимите. Положительный ответ скорее получит клиент, у которого 1-2 займа на текущий момент. Также банки обращают внимание на то, насколько аккуратно вы вносили платежи по предыдущим программам, не возникала ли просроченная задолженность.

Следует упомянуть и о таком понятии, как минимальный ежемесячный платеж: каждый месяц вам нужно будет вносить сумму в размере от 5% от общей задолженности на текущий момент. Для банка эти платежи являются гарантией того, что вы погасите долг.

Как заполнить заявку?

Существует два варианта по отправлению заявления.

1. В офисе выбранного вами банка

Данный вариант подходит для клиентов, которые нуждаются в консультации специалиста. При непосредственном посещении отделения можно получить платежное средство за 20 минут. Для оформления достаточно выразить свое желание сотруднику офиса, предъявить один или два документа, удостоверяющих личность (один из которых — паспорт РФ), и подождать изготовления пластика.

2. Через интернет

Считается наиболее удобным и экономным способом подачи заявки. Если вы уже определились с организацией, тарифным планом и не хотите тратить время на поездку в банковское отделение, то рекомендуем перейти на официальный сайт учреждения. В вашем доступе будет находиться короткая электронная заявка, состоящая из нескольких разделов: личные данные (ФИО, возраст, пол, регистрация и т. д.) и параметры будущего пластика (тариф, желаемые опции, размер денежной суммы и другое).

Также вы можете обратиться к независимым интернет-порталам, крупнейший из которых финансовый супермаркет Banki.ru. Уникальность сайта состоит в том, что он не только предоставляет возможность совершить покупку, но и помогает с выбором. У вас есть возможность проанализировать отзывы опытных потребителей, оценить общий рейтинг компании или задать интересующий вас вопрос в чате.

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