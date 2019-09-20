Моментальная кредитная карта в Киви Банке — универсальный банковский продукт, предназначенный для удовлетворения многих потребностей клиента. Воспользоваться услугой могут все граждане РФ, достигшие совершеннолетия (в некоторых организациях выдается от 21 года) и имеющие один документ, удостоверяющих личность.

Потребители подбирают персональный пластик исходя из своих целей и возможностей. Лимит денежной суммы доходит до 300 тыс. руб., льготный период пользования до 50 дней.

Программа наиболее актуальна для тех клиентов, финансовые трудности которых невозможно решить когда-то потом. Оформление происходит за 15 минут при условии наличия одного документа, удостоверяющего вашу личность (паспорта).

Если вы успеваете вернуть деньги в срок, то проценты не платите. Вы оплачиваете покупки товаров, лимит, соответственно, уменьшается. Вы вносите сумму в погашение долга целиком или по частям (но не менее минимального платежа). Доступный лимит увеличивается, и вы снова можете им пользоваться.

Какие справки нужно предъявить?

Анкету. Ее заполняет сотрудник учреждения на основе предоставленных вами сведений или вы делаете это самостоятельно в электронной форме на интернет-сайтах, например, Banki.ru;

паспорт РФ;

заверенную копию трудовой книжки или договор;

справку, подтверждающую ваш доход (2-НДФЛ или свободная форма).

Набор документации меняется в зависимости от выбранного вами сегмента. Например, некоторые программы не требуют доказательства клиентской платежеспособности.

Положительные стороны банковского инструмента

Доступны льготные условия для граждан, которые являются зарплатными клиентами банка, имеют открытые вклады в нем и т. д.;

оформление происходит как онлайн, так и при непосредственном посещении офиса компании. Вы выбираете наиболее подходящий вариант и экономите свое время;

получаете инструмент в день обращения в учреждение;

можно отслеживать транзакции с помощью мобильного приложения;

удобный интерфейс мобильного приложения;

можно заказать пластик с бесплатной доставкой на дом;

возможность оформить продукт в любых банках России с развитой сетью банкоматов и отделений по всей стране.

Banki.ru — крупнейший независимый интернет-портал страны

Помимо потребительских предложений, на сайте вы найдете актуальную и достоверную информацию о финансовых, инвестиционных и телекоммуникационных рынках России. Вы сможете открыть вклады на выгодных условиях и рассчитать их доходность, совершить переводы, оплатить услуги онлайн, рассчитать стоимость полисов Каско и ОСАГО, оформить туристическую страховку и т. д. Также ресурс предлагает услугу специального калькулятора, с помощью которого можно рассчитать процент переплат, проанализировать, действительно ли предложение является выгодным. Если у вас возникли трудности или вопросы по той или иной программе, то вы сможете задать вопрос в специальном чате.