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Моментальные кредитные карты в Райффайзенбанке

Банк: Райффайзенбанк
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard Gold
 от 29% до 600 000 до 110 0 - 1 800 нет
5 846 заявок
Visa Gold
 от 29% до 600 000 до 52 1 490 есть
758 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Моментальные кредитные карты в Райффайзенбанке в городах:

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Моментальная кредитная карта в Райффайзенбанке — это популярное платежное средство среди граждан России, так как позволяет получить необходимую денежную сумму быстро и с минимальной документальной подготовкой.

Услуга наиболее актуальна для потребителей, которые попали в экстренные ситуации, так как деньги они смогут получить в день обращения в организацию.

Банк выдает денежную сумму под определенный процент. Он находится в зависимости от выбранного вами учреждения, программы, состояния вашей КИ по предыдущим предложениям и т. д. Вы вправе распоряжаться деньгами по вашему усмотрению, но пластик считается выгодным только тогда, когда вы погашаете долг до установленной даты платежа. В противном случае ваша задолженность суммируется с процентами.

Как закрыть платёжный инструмент?

В обязательном порядке следует предупредить компанию о том, что носитель вам больше не нужен. Иначе может образоваться задолженность, например, снятие платы за эксплуатацию средства.

Чтобы избежать дальнейших разбирательств с организацией, выполните следующие действия:

  • подать заявление на отказ от дальнейшего использования пластика

    • в офис;

  • погасить имеющиеся задолженности;
  • вернуть устройство, если это потребуется.

    • Как подобрать для себя выгодный вариант?

    У вас есть возможность: оформить его в офисе или заказать онлайн. Для этого определите желаемый тип тарифа, его степень защиты от взлома, размер бонусов, скидок и кэшбека.

    С целью совершения регулярных покупок продуктов или оплаты услуг, рассмотрите стандартный сегмент, он характеризуется минимальной оплатой за обслуживание.

    Главные критерии при выборе — это стоимость обслуживания и максимальная выгода при покупках.

    Также существуют специальные предложения и льготные условия оформления.

    У вас высокие шансы воспользоваться ими, если:

  • у вас есть открытые вклады в этом банке;
  • вы являетесь его зарплатным клиентом или держателем дебетовых программ и т. д.

    • Этапы оформления и документальное сопровождение

    Процедура оформления достаточно простая. Вы обращаетесь в отделение финансовой организации и подписываете заявление на выпуск. У вас есть возможность заказать банковское средство онлайн на информационном портале Banki.ru. Также можно заказать доставку банковского продукта на дом совершенно бесплатно. Если вы затрудняетесь с выбором предложения, то рекомендуем прочитать отзывы пользователей и экспертные оценки данного продукта.

    О готовности платежного средства вам сообщат по телефону или sms, в случае если вы оформляли носитель через Интернет. Данная программа считается одной из самых быстрых по рассмотрению заявки, поэтому ответ вы получите уже через 15-30 минут.

    Точный список документации узнавайте непосредственно в отделении банка или позвонив по горячей линии компании. Как правило, может потребоваться следующее:

  • паспорт гражданина РФ;
  • справка с места работы;
  • справка о доходах, заполненная по форме 2-НДФЛ;
  • трудовая книжка, заверенная работодателем, или договор.