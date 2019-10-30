Моментальная кредитная карта в Россельхозбанке — это платежный инструмент, предназначенный для совершения различных финансовых операций, например, оплаты товаров и услуг, перевода денежных средств и т. д. Пластик отличается особой востребованностью среди населения России благодаря преимуществам продукта. Так к ним можно отнести следующее:

быструю выдачу (как правило, не более 1 часа);

льготный период, во время которого вы пользуетесь деньгами без уплаты процентов;

простую схему оформления, так как требуется только один документ, удостоверяющий вашу личность, — паспорт.

Как воспользоваться пластиковым носителем?

Если у вас возникли какие-либо трудности или вопросы по использованию инструмента, то настоятельно рекомендуется сразу обращаться в офис за консультацией или позвонить по телефону горячей линии. Приведем некоторые самые часто задаваемые вопросы.

Важно подобрать банкомат, обслуживающий вашу финансовую организацию. В противном случае все совершенные вами действия будут сопровождаться снятием дополнительной комиссии.

Если ваша цель — снять наличные деньги, то вставьте носитель в приемник, введите пин-код и следуйте инструкции, которая появится у вас на экране.

Чтобы оплатить покупки онлайн, нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте или скачать мобильное приложение. Отслеживать все операции также можно в своем кабинете.

Если вы планируете оплачивать покупки и услуги за рубежом, то обратите внимание на то, чтобы средство принадлежало к одной из международных платежных систем.

Что касается современных инструментов, то в них вставляется специальный чип, содержащий полную информацию о владельце и состоянии его счета.

Возможно наличие технологии бесконтактного платежа — PayPass. Она создана для ускорения и упрощения расчетов. Вам не придется тратить время на ввод пин-кода (до 1 000 рублей). Вы просто подносите пластик к терминалу, и считывание происходит мгновенно.

Если инструмент не обладает именной идентификацией, то оплата товаров и услуг за границей будет невозможна. Следует обратить на это внимание при оформлении продукта.

В зависимости от выбранного вами тарифного плана можно воспользоваться льготными предложениями. Например, СМС-банкингом, скидками и бонусами при покупках в магазинах-партнерах и т. д. Их годовое обслуживание будет значительно дороже, чем стандартных устройств.

Где приобрести пластик?

Для экономии своих временных ресурсов покупку можно заказать онлайн на официальных сайтах компаний или специальных интернет-порталах, например, Banki.ru. Достаточно выполнить вход на сайт и следовать простой инструкции. Вам необходимо заполнить короткую анкету, благодаря которой ресурс рассчитает для вас ряд выгодных предложений. Заявки, поданные через интернет, рассматриваются быстрее стандартных. Вы получаете ответ уже через несколько минут после отправки заявления. Также у вас есть возможность воспользоваться бесплатной услугой и заказать доставку пластика на дом или договориться с сотрудником банка об удобном для вас времени посещения.