Моментальная кредитная карта в банке Тинькофф Банк является уникальным современным устройством, позволяющим оплачивать покупки и коммунальные услуги, совершать переводы денежных средств и многое другое. Расчет по нему осуществляется за счет средств финансовых организаций. Если вы хотите застраховаться на случай неожиданных расходов и вам неизвестно, когда именно потребуются вам деньги, то этот продукт является подходящим вариантом для вас. Предложением могут воспользоваться граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет.

Оформить платежное средство можно онлайн, для этого воспользуйтесь крупнейшим информационным порталом Banki.ru. На сайте вы найдете подходящий для себя банковский вариант. На странице вы сможете узнать всю необходимую информацию: сроки погашения, валюту, процентную ставку, необходимые документы для оформления и т. д. Благодаря сервису вы экономите время, так как больше не нужно тратить его на дорогу и ожидание в очередях. Также у вас есть возможность заказать бесплатную доставку инструмента на дом.

Значимые преимущества пластика

Платежное средство пользуется особой популярностью благодаря ряду особых преимуществ. Рассмотрим основные плюсы данного приобретения:

оформить носитель можно как в отделении банка, так и через интернет, не выходя из дома, что значительно экономит ваше время;

заполнение заявки и обработка запроса занимает не больше 15 минут;

действующим и постоянным клиентам начисляются бонусы, акции и выгодные предложения со сниженной процентной ставкой;

просто и удобно следить за всеми происходящими операциями:

при помощи интернет-банкинга;

1) посредством мобильного приложения;

2) через Мобильный банк;

3) воспользоваться помощью устройства самообслуживания;

льготный период зависит от компании и выбранного вами тарифа, как правило, он равняется 50 дням под 0%.

Какие документы понадобятся?

Обычно для получения основных банковских инструментов подтверждение дохода не требуется, нужно предоставить только паспорт гражданина РФ. Стоит отметить, что при данных условиях процентная ставка будет завышена и тариф окажется менее выгодным.

Если вы располагаете достаточным временем и хотите получить большую выгоду, то необходимо подготовиться более основательно. Предоставьте следующую документацию:

справку с места работы;

справку о доходах, заполненную по форме 2-НДФЛ;

трудовую книжку, заверенную работодателем, или договор.

Дополнительные функции, которые можно подключить к тарифу

Данный продукт обладает оптимальным набором услуг, которые позволяют потребителю комфортно и безопасно проводить финансовые операции. В список опций могут входить:

управление счетом через мобильный телефон и интернет-систему;

подключение функции «Автоплатеж», которая позволяет оплачивать услуги в автоматическом режиме по установленному графику;

пополнение счета наличными и денежными переводами;

привязка пластика к электронному кошельку: Яндекс.Деньги или Киви;

начисление и использование бонусов «Спасибо».