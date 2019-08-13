|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard World
|от 0%
|до 300 000
|до 55
|590
|есть
|
14 331 заявка
|
Visa Classic
Mastercard World
|от 0%
|до 700 000
|до 55
|0 - 2 988
|есть
|
2 994 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Моментальная кредитная карта в банке Тинькофф Банк является уникальным современным устройством, позволяющим оплачивать покупки и коммунальные услуги, совершать переводы денежных средств и многое другое. Расчет по нему осуществляется за счет средств финансовых организаций. Если вы хотите застраховаться на случай неожиданных расходов и вам неизвестно, когда именно потребуются вам деньги, то этот продукт является подходящим вариантом для вас. Предложением могут воспользоваться граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет.
Оформить платежное средство можно онлайн, для этого воспользуйтесь крупнейшим информационным порталом Banki.ru. На сайте вы найдете подходящий для себя банковский вариант. На странице вы сможете узнать всю необходимую информацию: сроки погашения, валюту, процентную ставку, необходимые документы для оформления и т. д. Благодаря сервису вы экономите время, так как больше не нужно тратить его на дорогу и ожидание в очередях. Также у вас есть возможность заказать бесплатную доставку инструмента на дом.
Значимые преимущества пластика
Платежное средство пользуется особой популярностью благодаря ряду особых преимуществ. Рассмотрим основные плюсы данного приобретения:
1) посредством мобильного приложения;
2) через Мобильный банк;
3) воспользоваться помощью устройства самообслуживания;
Какие документы понадобятся?
Обычно для получения основных банковских инструментов подтверждение дохода не требуется, нужно предоставить только паспорт гражданина РФ. Стоит отметить, что при данных условиях процентная ставка будет завышена и тариф окажется менее выгодным.
Если вы располагаете достаточным временем и хотите получить большую выгоду, то необходимо подготовиться более основательно. Предоставьте следующую документацию:
Дополнительные функции, которые можно подключить к тарифу
Данный продукт обладает оптимальным набором услуг, которые позволяют потребителю комфортно и безопасно проводить финансовые операции. В список опций могут входить: