Моментальная кредитная карта в Восточном Банке — это востребованное средство платежа. Получить её можно практически в любом банке вашего города, отличаться будут тарифный план, условия оформления и лимит ежемесячного использования денег. Данный пластик популярен благодаря ряду преимуществ, основной плюс заключается в том, что он позволяет решить проблему нехватки достаточно крупной денежной суммы в минимальный период времени.

Положительные и отрицательные стороны данной программы

К преимуществам можно отнести:

использование льготного периода. Как правило, он составляет 30 календарных дней. Благодаря ему вы можете пользоваться платежным средством без уплаты комиссионных за услуги. Это удобно и выгодно;

инструмент можно использовать при необходимости покупки товаров, услуг и снятия средств. Последнее можно сделать в банкомате, но за эту опцию взимается комиссия;

банк предоставляет возможность своим клиентам участвовать в кобрендовых проектах. Другими словами, учреждение заключает соглашение с определенными торговыми центрами, магазинами, ресторанами и т. д., которые впоследствии предоставляют накопительные скидки потребителям за пользование их сетями;

функция кэшбек возвращает некоторую сумму от денег, которые были потрачены;

можно оформить сразу несколько носителей на одно физическое лицо.

К недостаткам специалисты причисляют следующее:

достаточно высокая процентная ставка;

неименной выпуск, что приводит к проблемам при оплате за рубежом и повышению риска мошеннических действий;

нужно ежегодно оплачивать комиссию за обслуживание;

льготный период не во всех случаях позволяет снимать денежные суммы без уплаты комиссионных;

использование пластика без четкого плана расходов может привести к незапланированным покупкам и значительно увеличить ваши траты.

Как оформить банковский инструмент?

Специфика услуги состоит в том, что вам не нужно ждать выпуска пластика. Вы получаете его сразу при первом посещении офиса компании. Есть более удобный способ приобрести продукт — это онлайн-заявка. Вы можете заполнить электронную форму заявления, внести некоторые свои данные, например, ФИО, пол, возраст, параметры желаемого тарифа и т. д.

Где найти заявку? Существует несколько вариантов:

на официальном сайте выбранного вами учреждения;

Подходит для тех клиентов, которые уже определились с выбором организации и тарифа.

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