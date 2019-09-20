|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|20%
|до 120 000
|до 1850
|0 - 18 250
|есть
|
2 254 заявки
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|28%
|до 300 000
|до 90
|0
|есть
|
978 заявок
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|20%
|до 70 000
|до 1850
|0 - 10 950
|есть
|
51 заявка
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Моментальная кредитная карта в Восточном Банке — это востребованное средство платежа. Получить её можно практически в любом банке вашего города, отличаться будут тарифный план, условия оформления и лимит ежемесячного использования денег. Данный пластик популярен благодаря ряду преимуществ, основной плюс заключается в том, что он позволяет решить проблему нехватки достаточно крупной денежной суммы в минимальный период времени.
Положительные и отрицательные стороны данной программы
К преимуществам можно отнести:
К недостаткам специалисты причисляют следующее:
Как оформить банковский инструмент?
Специфика услуги состоит в том, что вам не нужно ждать выпуска пластика. Вы получаете его сразу при первом посещении офиса компании. Есть более удобный способ приобрести продукт — это онлайн-заявка. Вы можете заполнить электронную форму заявления, внести некоторые свои данные, например, ФИО, пол, возраст, параметры желаемого тарифа и т. д.
Где найти заявку? Существует несколько вариантов:
Подходит для тех клиентов, которые уже определились с выбором организации и тарифа.
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