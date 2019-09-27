Банк: ББР Банк
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Gold
Mastercard Gold
Мир Премиальная
от 21% до 100 000 0 - 600 1%
Visa Classic
Mastercard Standard
Мир Классическая
от 21% до 100 000 0 - 360 0,5%

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Отзывчивость в лучшем виде!
Оценка: 5 Проверяется
Хочу сказать огромное спасибо Кузьминой Александре! Я освободилась после работы в 17:30 и еле успевала в банк, мне нужно было взять кредит. Время было перед закрытием и Александра... Весь отзыв
Отзыв о СКБ
Оценка: 5 Проверяется
Брала кредит на карту для поездки в отпуск. Попутно мне выдали карту расрочки Халва.  Пользуюсь картой с 03. 2018года. Очень удобно! Смогли приобрести крупные товары и по... Весь отзыв
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Наш портал помогает взять деньги в долг с минимальной переплатой. Мы предлагаем посетителям каталог, в котором собраны лучшие предложения от российских финансовых организаций. Достаточно воспользоваться системой сортировки и специальными фильтрами, чтобы найти оптимальный вариант. С нами можно быстро получить кредитную карту «Мир» от — для этого потребуется несколько минут.

А что еще?

Преимущества сайта на этом не ограничиваются. Он также предлагает:

  • бесплатные онлайн-консультации от экспертов;
  • удобный интерфейс, совместимый с разными операционными системами — как «настольными», так и мобильными;
  • постоянное обновление информации о ведущих компаниях, публикацию актуальных новостей;
  • полезные статьи, руководства, ответы на часто задаваемые вопросы;
  • калькулятор переплаты и другие инструменты.

    • Как получить платежное средство?

    Для подачи заявки не потребуется много времени. При участии в потребительской программе заемщику нужны только паспорт и налоговый номер — никаких справок с места работы и договоров поручительства. В некоторых случаях требуется указать размер постоянного дохода. Правдивый ответ на этот вопрос снижает вероятность отказа и увеличивает лимиты заемных средств.

    Как уже говорилось выше, обработка информации занимает несколько минут. В течение этого времени можно отдохнуть или приготовить кофе. При получении положительного решения предложенные условия будут опубликованы в «личном кабинете» сайта. Изучая их, обращайте внимание на наличие льготного периода. В течение этого времени банк не начисляет проценты — деньгами можно пользоваться бесплатно.

    Пластиковая карточка предоставляет клиенту свободу действий. Он может совершать различные покупки и оплачивать услуги — например, делать ремонт квартиры, обновлять бытовую технику или создавать собственный бизнес. Единственное значимое ограничение — необходимость погашения задолженности в установленный договором срок.

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