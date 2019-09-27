Поиск выгодных источников финансирования с помощью сервиса banki.ru
Наш портал помогает взять деньги в долг с минимальной переплатой. Мы предлагаем посетителям каталог, в котором собраны лучшие предложения от российских финансовых организаций. Достаточно воспользоваться системой сортировки и специальными фильтрами, чтобы найти оптимальный вариант. С нами можно быстро получить кредитную карту «Мир» от — для этого потребуется несколько минут.
А что еще?
Преимущества сайта на этом не ограничиваются. Он также предлагает: бесплатные онлайн-консультации от экспертов; удобный интерфейс, совместимый с разными операционными системами — как «настольными», так и мобильными; постоянное обновление информации о ведущих компаниях, публикацию актуальных новостей; полезные статьи, руководства, ответы на часто задаваемые вопросы; калькулятор переплаты и другие инструменты.
Как получить платежное средство?
Для подачи заявки не потребуется много времени. При участии в потребительской программе заемщику нужны только паспорт и налоговый номер — никаких справок с места работы и договоров поручительства. В некоторых случаях требуется указать размер постоянного дохода. Правдивый ответ на этот вопрос снижает вероятность отказа и увеличивает лимиты заемных средств.
Как уже говорилось выше, обработка информации занимает несколько минут. В течение этого времени можно отдохнуть или приготовить кофе. При получении положительного решения предложенные условия будут опубликованы в «личном кабинете» сайта. Изучая их, обращайте внимание на наличие льготного периода. В течение этого времени банк не начисляет проценты — деньгами можно пользоваться бесплатно.
Пластиковая карточка предоставляет клиенту свободу действий. Он может совершать различные покупки и оплачивать услуги — например, делать ремонт квартиры, обновлять бытовую технику или создавать собственный бизнес. Единственное значимое ограничение — необходимость погашения задолженности в установленный договором срок.