Как выбрать выгодную программу финансирования?

Многие финансовые организации предлагают хорошие условия сотрудничества. Отличный пример — кредитная карта «Мир» от . Как же найти оптимальный вариант? Для этого не потребуется тратить долгие часы и дни — достаточно перейти на сайт banki.ru.

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Главное преимущество нашего портала — наличие каталога с удобным сервисом сортировки. Он позволяет находить лучшие предложения по следующим параметрам:

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срокам погашения задолженности.

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Особенности экспресс-финансирования

При потребительском кредитовании потенциальному заемщику не нужно собирать множество справок и неделями ожидать принятия решения. Достаточно ввести в специальную форму паспортные данные, номер мобильного телефона и фактический адрес проживания. Сделать это можно с помощью смартфона, компьютера или планшета.

Решение обычно предоставляется через 15–30 минут. Практика показывает, что одобрение получает более 80% заявок. Для этого не требуется подписывать договоры залога и поручительства, что делает финансовые услуги доступными каждому жителю страны.

После выдачи пластиковой карточки пользователь может самостоятельно выбирать способ расходования средств — например, оплачивать счета и штрафы, делать покупки в магазинах и интернете, совершать перечисления или снимать наличные. Ему не требуется предоставлять какие-либо отчеты — единственное требования касается погашения задолженности в срок.