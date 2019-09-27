Банк: Центр-инвест
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
Mastercard World
Мир-Maestro
24% см. условия 720 1%
Мир
24% см. условия 0 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Отзывчивость в лучшем виде!
Оценка: 5 Проверяется
Хочу сказать огромное спасибо Кузьминой Александре! Я освободилась после работы в 17:30 и еле успевала в банк, мне нужно было взять кредит. Время было перед закрытием и Александра... Весь отзыв
Отзыв о СКБ
Оценка: 5 Проверяется
Брала кредит на карту для поездки в отпуск. Попутно мне выдали карту расрочки Халва.  Пользуюсь картой с 03. 2018года. Очень удобно! Смогли приобрести крупные товары и по... Весь отзыв
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Как выбрать выгодную программу финансирования?

Многие финансовые организации предлагают хорошие условия сотрудничества. Отличный пример — кредитная карта «Мир» от . Как же найти оптимальный вариант? Для этого не потребуется тратить долгие часы и дни — достаточно перейти на сайт banki.ru.

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Главное преимущество нашего портала — наличие каталога с удобным сервисом сортировки. Он позволяет находить лучшие предложения по следующим параметрам:

  • размеру процентной ставки;
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  • срокам погашения задолженности.

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    • Особенности экспресс-финансирования

    При потребительском кредитовании потенциальному заемщику не нужно собирать множество справок и неделями ожидать принятия решения. Достаточно ввести в специальную форму паспортные данные, номер мобильного телефона и фактический адрес проживания. Сделать это можно с помощью смартфона, компьютера или планшета.

    Решение обычно предоставляется через 15–30 минут. Практика показывает, что одобрение получает более 80% заявок. Для этого не требуется подписывать договоры залога и поручительства, что делает финансовые услуги доступными каждому жителю страны.

    После выдачи пластиковой карточки пользователь может самостоятельно выбирать способ расходования средств — например, оплачивать счета и штрафы, делать покупки в магазинах и интернете, совершать перечисления или снимать наличные. Ему не требуется предоставлять какие-либо отчеты — единственное требования касается погашения задолженности в срок.

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