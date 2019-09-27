Как выбрать выгодную программу финансирования?
Многие финансовые организации предлагают хорошие условия сотрудничества. Отличный пример — кредитная карта «Мир» от . Как же найти оптимальный вариант? Для этого не потребуется тратить долгие часы и дни — достаточно перейти на сайт banki.ru.
Быстрый поиск
Главное преимущество нашего портала — наличие каталога с удобным сервисом сортировки. Он позволяет находить лучшие предложения по следующим параметрам: размеру процентной ставки; лимитам заемных средств на счету; срокам погашения задолженности.
Кроме того, на сайте публикуется подробная информация о российских финучреждениях. Здесь можно узнать о дате их создания, количестве отделений, географическом охвате и особенностях ведения бизнеса.
А что еще?
Мы также предоставляем посетителям: бесплатные онлайн-консультации от экспертов; прямые ссылки на страницы заполнения онлайн-заявок; калькулятор переплаты и другие полезные сервисы; техническую поддержку, ответы на часто задаваемые вопросы и инструкции.
Особенности экспресс-финансирования
При потребительском кредитовании потенциальному заемщику не нужно собирать множество справок и неделями ожидать принятия решения. Достаточно ввести в специальную форму паспортные данные, номер мобильного телефона и фактический адрес проживания. Сделать это можно с помощью смартфона, компьютера или планшета.
Решение обычно предоставляется через 15–30 минут. Практика показывает, что одобрение получает более 80% заявок. Для этого не требуется подписывать договоры залога и поручительства, что делает финансовые услуги доступными каждому жителю страны.
После выдачи пластиковой карточки пользователь может самостоятельно выбирать способ расходования средств — например, оплачивать счета и штрафы, делать покупки в магазинах и интернете, совершать перечисления или снимать наличные. Ему не требуется предоставлять какие-либо отчеты — единственное требования касается погашения задолженности в срок.