Банк: Форштадт — Московский офис
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 23% до 600 000 0 нет
от 25% до 600 000 до 55 0 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Отзывчивость в лучшем виде!
Оценка: 5 Проверяется
Хочу сказать огромное спасибо Кузьминой Александре! Я освободилась после работы в 17:30 и еле успевала в банк, мне нужно было взять кредит. Время было перед закрытием и Александра... Весь отзыв
Отзыв о СКБ
Оценка: 5 Проверяется
Брала кредит на карту для поездки в отпуск. Попутно мне выдали карту расрочки Халва.  Пользуюсь картой с 03. 2018года. Очень удобно! Смогли приобрести крупные товары и по... Весь отзыв
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    1. Заполнение формы. Потенциальному заемщику нужно указать паспортные данные, налоговый номер, мобильный телефон и адрес проживания. Будьте внимательны — любые искажения информации могут быть сочтены мошенничеством и послужат весомой причиной для отказа.

    2. Проверка платежеспособности. Скоринговые алгоритмы позволяют выполнять ее в течение 15–30 минут. Положительное решение принимается в 80% случаев, поскольку автоматика анализирует только факты.

    3. Получение пластиковой карточки. Для этого нужно отправиться в ближайшее отделение банка, предварительно выбрав наиболее удобное время посещения. Некоторые финучреждения также предлагают услугу курьерской доставки, максимально упрощающую и ускоряющую процесс.

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