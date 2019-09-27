Быстрый поиск программы финансирования

Портал Banki.ru ведет каталог предложений от российских банков. Он позволяет мгновенно подобрать подходящие условия — для этого достаточно установить фильтры по размеру процентной ставки, срокам погашения задолженности, продолжительности льготного периода и другим параметрам. Информация постоянно обновляется, поэтому на сайте представлены только актуальные условия. Благодаря этому можно получить кредитную карту «Мир» от с минимальной переплатой.

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Получение платежного инструмента в три простых шага

Для подачи заявки не нужно тратить много времени — можно остаться дома и воспользоваться любым электронным устройством с доступом к интернету. Процедура регистрации состоит из следующих этапов:

1. Заполнение формы. Потенциальному заемщику нужно указать паспортные данные, налоговый номер, мобильный телефон и адрес проживания. Будьте внимательны — любые искажения информации могут быть сочтены мошенничеством и послужат весомой причиной для отказа.

2. Проверка платежеспособности. Скоринговые алгоритмы позволяют выполнять ее в течение 15–30 минут. Положительное решение принимается в 80% случаев, поскольку автоматика анализирует только факты.

3. Получение пластиковой карточки. Для этого нужно отправиться в ближайшее отделение банка, предварительно выбрав наиболее удобное время посещения. Некоторые финучреждения также предлагают услугу курьерской доставки, максимально упрощающую и ускоряющую процесс.