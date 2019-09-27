Лучшие условия кредитования

Если вам срочно понадобились деньги, не стоит медлить. Портал banki.ru поможет быстро выбрать подходящую программу финансирования. В его каталоге представлен сервис сортировки по процентным ставкам, длительности льготного периода и объему заемных средств. Удобный интерфейс позволяет оформить кредитную карту «Мир» от с минимальными затратами времени.

Наши преимущества

возможность получения бесплатных консультаций от экспертов;

постоянное обновление информации о финансовых организациях, публикация новостей;

отсутствие комиссий и дополнительных платежей за помощь в подборе;

наличие интересных статей и полезных инструментов для потенциальных заемщиков;

круглосуточная работа, постоянная техподдержка;

совместимость сайта с любыми современными компьютерами и мобильными девайсами.

Платежная система «Мир»

В 2015 году была представлена альтернатива популярным международным сервисам VISA и MasterCard. Она защитила российских потребителей от блокировок и других ограничений, устанавливаемых зарубежными компаниями. С ней покупки стали более выгодными и удобными. Система действует на всей территории страны и не предполагает комиссии за снятие наличных. Она использует новейшие наработки в области безопасности, обеспечивающие надежную защиту от мошенничества.

Последовательность действий при оформлении

Для получения платежного средства стоит руководствоваться следующей пошаговой инструкцией:

1. Найти выгодную потребительскую программу в каталоге banki.ru, перейти на сайт банка.

2. Заполнить онлайн-заявку, указав реквизиты паспорта, номер мобильного телефона и фактический адрес проживания.

3. Дождаться принятия решения (обычно процедура занимает 15–30 минут), ознакомиться с предложенными условиями.

4. Забрать пластиковую карточку в отделении финучреждения или заказать услугу курьерской доставки.

5. Активировать платежный инструмент, совершив первую покупку на любую сумму.