Банк: Россия
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Мир Премиальная
от 20% до 300 000 до 61 1 000 5%

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Отзывчивость в лучшем виде!
Оценка: 5 Проверяется
Хочу сказать огромное спасибо Кузьминой Александре! Я освободилась после работы в 17:30 и еле успевала в банк, мне нужно было взять кредит. Время было перед закрытием и Александра... Весь отзыв
Отзыв о СКБ
Оценка: 5 Проверяется
Брала кредит на карту для поездки в отпуск. Попутно мне выдали карту расрочки Халва.  Пользуюсь картой с 03. 2018года. Очень удобно! Смогли приобрести крупные товары и по... Весь отзыв
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Лучшие условия кредитования

Если вам срочно понадобились деньги, не стоит медлить. Портал banki.ru поможет быстро выбрать подходящую программу финансирования. В его каталоге представлен сервис сортировки по процентным ставкам, длительности льготного периода и объему заемных средств. Удобный интерфейс позволяет оформить кредитную карту «Мир» от с минимальными затратами времени.

Наши преимущества

  • возможность получения бесплатных консультаций от экспертов;
  • постоянное обновление информации о финансовых организациях, публикация новостей;
  • отсутствие комиссий и дополнительных платежей за помощь в подборе;
  • наличие интересных статей и полезных инструментов для потенциальных заемщиков;
  • круглосуточная работа, постоянная техподдержка;
  • совместимость сайта с любыми современными компьютерами и мобильными девайсами.

    • Платежная система «Мир»

    В 2015 году была представлена альтернатива популярным международным сервисам VISA и MasterCard. Она защитила российских потребителей от блокировок и других ограничений, устанавливаемых зарубежными компаниями. С ней покупки стали более выгодными и удобными. Система действует на всей территории страны и не предполагает комиссии за снятие наличных. Она использует новейшие наработки в области безопасности, обеспечивающие надежную защиту от мошенничества.

    Последовательность действий при оформлении

    Для получения платежного средства стоит руководствоваться следующей пошаговой инструкцией:

    1. Найти выгодную потребительскую программу в каталоге banki.ru, перейти на сайт банка.

    2. Заполнить онлайн-заявку, указав реквизиты паспорта, номер мобильного телефона и фактический адрес проживания.

    3. Дождаться принятия решения (обычно процедура занимает 15–30 минут), ознакомиться с предложенными условиями.

    4. Забрать пластиковую карточку в отделении финучреждения или заказать услугу курьерской доставки.

    5. Активировать платежный инструмент, совершив первую покупку на любую сумму.

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