|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Visa Classic
Mastercard Standard
|от 22,9%
|до 1 000 000
|до 55
|300
|нет
|
Visa Gold
Mastercard Gold
|от 22,9%
|до 1 000 000
|до 55
|2 000
|нет
|
Visa Instant Issue
Mastercard Instant Issue
|от 22,9%
|до 1 000 000
|до 55
|300
|нет
|
Mastercard Standard
|от 23,9%
|до 1 000 000
|до 55
|0 - 700
|до 5%
|от 23,9%
|до 1 000 000
|до 55
|0
|нет
|от 23,9%
|до 1 000 000
|до 55
|0
|нет
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Быстрое кредитование с выгодными условиями
При выборе экспресс-финансирования нередко приходится соглашаться с высокими процентными ставками. Но обязательно ли переплачивать огромные суммы? Конечно нет — ведь можно оформить кредитную карту «Мир» от .
Как подать заявку?
Перед заполнением онлайн-формы стоит подготовить паспорт и налоговый номер. Никаких других документов не потребуется — для проверки платежеспособности достаточно минимального объема информации. Заемщику также потребуется указать номер мобильного телефона и фактический адрес проживания.
После отправки данных нужно подождать несколько минут. Как правило, скоринговые алгоритмы срабатывают мгновенно. И только при уточнении дополнительных сведений решение дается на следующий день.
Значимым поводом для отказа могут послужить только мошенничество и наличие просрочек в прошлом. При отсутствии проблем клиенту предоставляется необходимая сумма. Он может распоряжаться деньгами по своему усмотрению — например, совершать покупки, оплачивать счета или погашать штрафы.
Как найти оптимальное предложение?
Когда деньги нужны срочно, времени на размышление не остается. Лучшим решением проблем будет не методичный перебор десятков рекламных обращений, а отбор потребительских программ на сайте banki.ru. Здесь вы найдете удобный каталог, позволяющий сортировать финансовые услуги по размеру процентной ставки, стоимости обслуживания пластиковой карточки, продолжительности льготного периода и другим параметрам.
Наши преимущества
1. Предоставление подробной информации о каждом банке. Мы публикуем сведения об особенностях ведения бизнеса, количестве отделений, телефонах горячей линии и позициях в рейтингах надежности.
2. Наличие бесплатных консультаций, отсутствие комиссии за подбор выгодных условий и за использование различных инструментов — в том числе калькулятора переплаты.
3. Удобный интерфейс сайта, оптимизированный для различных устройств и операционных систем.