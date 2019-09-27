Банк: Россельхозбанк
6 кредитных карт
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
Mastercard Standard
Мир Классическая
от 22,9% до 1 000 000 до 55 300 нет
Visa Gold
Mastercard Gold
Мир Премиальная
от 22,9% до 1 000 000 до 55 2 000 нет
Visa Instant Issue
Mastercard Instant Issue
Мир
от 22,9% до 1 000 000 до 55 300 нет
Mastercard Standard
Мир Классическая
от 23,9% до 1 000 000 до 55 0 - 700 до 5%
Мир Классическая
от 23,9% до 1 000 000 до 55 0 нет
Мир
от 23,9% до 1 000 000 до 55 0 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Отзывчивость в лучшем виде!
Оценка: 5 Проверяется
Хочу сказать огромное спасибо Кузьминой Александре! Я освободилась после работы в 17:30 и еле успевала в банк, мне нужно было взять кредит. Время было перед закрытием и Александра... Весь отзыв
Отзыв о СКБ
Оценка: 5 Проверяется
Брала кредит на карту для поездки в отпуск. Попутно мне выдали карту расрочки Халва.  Пользуюсь картой с 03. 2018года. Очень удобно! Смогли приобрести крупные товары и по... Весь отзыв
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При выборе экспресс-финансирования нередко приходится соглашаться с высокими процентными ставками. Но обязательно ли переплачивать огромные суммы? Конечно нет — ведь можно оформить кредитную карту «Мир» от .

Как подать заявку?

Перед заполнением онлайн-формы стоит подготовить паспорт и налоговый номер. Никаких других документов не потребуется — для проверки платежеспособности достаточно минимального объема информации. Заемщику также потребуется указать номер мобильного телефона и фактический адрес проживания.

После отправки данных нужно подождать несколько минут. Как правило, скоринговые алгоритмы срабатывают мгновенно. И только при уточнении дополнительных сведений решение дается на следующий день.

Значимым поводом для отказа могут послужить только мошенничество и наличие просрочек в прошлом. При отсутствии проблем клиенту предоставляется необходимая сумма. Он может распоряжаться деньгами по своему усмотрению — например, совершать покупки, оплачивать счета или погашать штрафы.

Как найти оптимальное предложение?

Когда деньги нужны срочно, времени на размышление не остается. Лучшим решением проблем будет не методичный перебор десятков рекламных обращений, а отбор потребительских программ на сайте banki.ru. Здесь вы найдете удобный каталог, позволяющий сортировать финансовые услуги по размеру процентной ставки, стоимости обслуживания пластиковой карточки, продолжительности льготного периода и другим параметрам.

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