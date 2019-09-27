Быстрое кредитование с выгодными условиями

При выборе экспресс-финансирования нередко приходится соглашаться с высокими процентными ставками. Но обязательно ли переплачивать огромные суммы? Конечно нет — ведь можно оформить кредитную карту «Мир» от .

Как подать заявку?

Перед заполнением онлайн-формы стоит подготовить паспорт и налоговый номер. Никаких других документов не потребуется — для проверки платежеспособности достаточно минимального объема информации. Заемщику также потребуется указать номер мобильного телефона и фактический адрес проживания.

После отправки данных нужно подождать несколько минут. Как правило, скоринговые алгоритмы срабатывают мгновенно. И только при уточнении дополнительных сведений решение дается на следующий день.

Значимым поводом для отказа могут послужить только мошенничество и наличие просрочек в прошлом. При отсутствии проблем клиенту предоставляется необходимая сумма. Он может распоряжаться деньгами по своему усмотрению — например, совершать покупки, оплачивать счета или погашать штрафы.

Как найти оптимальное предложение?

Когда деньги нужны срочно, времени на размышление не остается. Лучшим решением проблем будет не методичный перебор десятков рекламных обращений, а отбор потребительских программ на сайте banki.ru. Здесь вы найдете удобный каталог, позволяющий сортировать финансовые услуги по размеру процентной ставки, стоимости обслуживания пластиковой карточки, продолжительности льготного периода и другим параметрам.

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