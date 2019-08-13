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Кредитные карты с одобрением за час в Альфа-Банке

Банк: Альфа-Банк
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Classic
 от 11,99% до 500 000 до 100 590 - 1 490 нет
6 635 заявок
Mastercard World
 от 25,99% до 300 000 до 60 3 990 до 10%
103 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты с одобрением за час в Альфа-Банке в городах:

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Найти деньги бывает необходимо неожиданно и срочно: случилась непредвиденная ситуация и понадобились средства на лечение, а взять их неоткуда. Существует выход из этой неприятности — воспользоваться банковскими услугами и оформить кредитную карту с одобрением за час в Альфа-Банке. Своим клиентам финорганизация предлагает несколько вариантов платежных инструментов на выгодных условиях получения и погашения:

  • минимальная ставка в год 12%;
  • бесплатное обслуживание;
  • лимит 750 тысяч рублей;
  • льготный период погашения от 52 до 110 дней;
  • cash-back до 10 %.

    • Пластик можно использовать для снятия наличных; покупки товаров в супермаркетах; оплаты мобильной связи и интернет-услуг; оплаты покупок в интернет-магазинах.

    Получить пластиковый носитель может гражданин РФ, достигший совершеннолетия и имеющий постоянное место работы.

    Каким способом можно оформить платежный продукт

    Получить пластиковый носитель можно 3-мя способами — через интернет, в магазине и в офисе банка.

    Обычный способ — лично обратиться в финорганизацию. Для этого потребуется взять с собой паспорт, могут понадобиться дополнительные документы (СНИЛС; справка 2-НДФЛ; водительское удостоверение; сведения о заемной истории). После проверки персональных данных и принятия заявки менеджер выдаст в течение 60 минут платежное средство.

    Второй метод — обращение к представителю финорганизации, который работает на территории крупного магазина. Сотруднику нужно предоставить для оформления пластикового носителя удостоверение личности с фото.

    Самый простой и из-за этого самый популярный метод — подача онлайн-заявки. Сидя дома или в офисе за компьютером, достаточно несколько минут, чтобы заполнить и отправить онлайн-анкету. Онлайн-заявку получат менеджеры выбранного финучреждения и она будет рассмотрена мгновенно. Получить пластик можно в ближайшем отделении финорганизации или заказать доставку курьерской службой.

    Сайт Banki.ru

    Наш портал считается одним из популярных информационно-аналитических ресурсов Рунета. На наших страницах размещена достоверная информация о действующих программах финорганизаций, оптимальные условия их получения и погашения. Кроме этого можно ознакомиться с самыми актуальными новостями сферы финансов и мнениями финаналатиков.

    Каждый месяц интернет ресурс посещают более 8 000 000 человек, и фиксируется 3 000 поданных электронных заявок. При подаче онлайн-заявки через наш портал потребителю предоставляется скидка, влияющая на снижение суммы выплат.

    На нашем сайте создана уникальная опция «народный» рейтинг на основе реальных отзывов наших посетителей. Вы сможете подобрать наиболее надежную финорганизацию и прочитать комментарии клиентов, а также при желании оставить свое мнение.

    На удобном встроенном калькуляторе легко сделать расчет платежей и сроков погашения.

    Для определения вероятности одобрения можно воспользоваться опцией рейтинг заемщика, предварительно загрузив свои параметры.

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