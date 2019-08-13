Найти деньги бывает необходимо неожиданно и срочно: случилась непредвиденная ситуация и понадобились средства на лечение, а взять их неоткуда. Существует выход из этой неприятности — воспользоваться банковскими услугами и оформить кредитную карту с одобрением за час в Альфа-Банке. Своим клиентам финорганизация предлагает несколько вариантов платежных инструментов на выгодных условиях получения и погашения:

минимальная ставка в год 12%;

бесплатное обслуживание;

лимит 750 тысяч рублей;

льготный период погашения от 52 до 110 дней;

cash-back до 10 %.

Пластик можно использовать для снятия наличных; покупки товаров в супермаркетах; оплаты мобильной связи и интернет-услуг; оплаты покупок в интернет-магазинах.

Получить пластиковый носитель может гражданин РФ, достигший совершеннолетия и имеющий постоянное место работы.

Каким способом можно оформить платежный продукт

Получить пластиковый носитель можно 3-мя способами — через интернет, в магазине и в офисе банка.

Обычный способ — лично обратиться в финорганизацию. Для этого потребуется взять с собой паспорт, могут понадобиться дополнительные документы (СНИЛС; справка 2-НДФЛ; водительское удостоверение; сведения о заемной истории). После проверки персональных данных и принятия заявки менеджер выдаст в течение 60 минут платежное средство.

Второй метод — обращение к представителю финорганизации, который работает на территории крупного магазина. Сотруднику нужно предоставить для оформления пластикового носителя удостоверение личности с фото.

Самый простой и из-за этого самый популярный метод — подача онлайн-заявки. Сидя дома или в офисе за компьютером, достаточно несколько минут, чтобы заполнить и отправить онлайн-анкету. Онлайн-заявку получат менеджеры выбранного финучреждения и она будет рассмотрена мгновенно. Получить пластик можно в ближайшем отделении финорганизации или заказать доставку курьерской службой.

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