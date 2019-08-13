Если возникла непредвиденная ситуация, например, когда нужна большая сумма денег для оплаты лечения и реабилитации близкого родственника, то времени на поиск финансов у друзей и знакомых недостаточно. В этом случае единственный вариант — это оформить кредитную карту с одобрением за час в Банке «Санкт-Петербург». Потребителям предоставляются различные виды предложений на выгодных условиях получения и погашения:

сумма 750 тысяч рублей;

минимальная годовая ставка 12%;

бесплатное обслуживание;

льготный период 110 дней;

cash-back до 10 %.

Совершеннолетний россиянин с постоянной официальной работой сможет получить платежный продукт.

Пользоваться пластиком можно в таких целях — для снятия наличных в банкомате; приобретения товаров в супермаркете; оплаты мобильной связи и интернет-услуг; покупок в интернет-магазинах.

Как можно оформить платежный инструмент

Финорганизации часто заключают договора с торговыми центрами и супермаркетами на оказание услуг. Находясь в таком магазине, вы оформите пластик у представителя финучреждения, работающего на торговой территории. Для этого понадобятся только паспортные данные.

Получить пластиковый носитель можно обычным способом — лично обратиться в ближайшее отделение финорганизации. Для этого предоставляются документы:

российский паспорт;

СНИЛС;

сведения о КИ;

справка 2-НДФЛ.

Менеджер рассмотрит заявление и официальные бумаги и в течение 60 минут выдаст пластиковый носитель.

Не выходя из дома можно отправить онлайн-заявку. Для этого понадобится компьютер с интернетом и немного времени на заполнение полей и отправки онлайн-анкеты. В автоматическом режиме онлайн-заявка будет отправлена в выбранную финорганизацию. Получить платежный продукт возможно через курьерскую службу или в офисе финучреждения.

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