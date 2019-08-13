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Кредитные карты с одобрением за час в Банке «Санкт-Петербург»

Банк: Банк «Санкт-Петербург»
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 25% до 750 000 до 51 0 - 1 188 есть
158 заявок
Visa Classic
 от 25% до 750 000 до 51 299 - 3 588 до 10%
882 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты с одобрением за час в Банке «Санкт-Петербург» в городах:

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Если возникла непредвиденная ситуация, например, когда нужна большая сумма денег для оплаты лечения и реабилитации близкого родственника, то времени на поиск финансов у друзей и знакомых недостаточно. В этом случае единственный вариант — это оформить кредитную карту с одобрением за час в Банке «Санкт-Петербург». Потребителям предоставляются различные виды предложений на выгодных условиях получения и погашения:

  • сумма 750 тысяч рублей;
  • минимальная годовая ставка 12%;
  • бесплатное обслуживание;
  • льготный период 110 дней;
  • cash-back до 10 %.

    • Совершеннолетний россиянин с постоянной официальной работой сможет получить платежный продукт.

    Пользоваться пластиком можно в таких целях — для снятия наличных в банкомате; приобретения товаров в супермаркете; оплаты мобильной связи и интернет-услуг; покупок в интернет-магазинах.

    Как можно оформить платежный инструмент

    Финорганизации часто заключают договора с торговыми центрами и супермаркетами на оказание услуг. Находясь в таком магазине, вы оформите пластик у представителя финучреждения, работающего на торговой территории. Для этого понадобятся только паспортные данные.

    Получить пластиковый носитель можно обычным способом — лично обратиться в ближайшее отделение финорганизации. Для этого предоставляются документы:

  • российский паспорт;
  • СНИЛС;
  • сведения о КИ;
  • справка 2-НДФЛ.

    • Менеджер рассмотрит заявление и официальные бумаги и в течение 60 минут выдаст пластиковый носитель.

    Не выходя из дома можно отправить онлайн-заявку. Для этого понадобится компьютер с интернетом и немного времени на заполнение полей и отправки онлайн-анкеты. В автоматическом режиме онлайн-заявка будет отправлена в выбранную финорганизацию. Получить платежный продукт возможно через курьерскую службу или в офисе финучреждения.

    Сайт Banki.ru

    Наш сервис является популярным на Западе и в России медиаресурсом Рунета. На страницах нашего сайта мы разместили исчерпывающую информацию о действующих банковских программах и оптимальные условия их получения, а также новости в финансовой сфере и мнения ведущих финаналитиков.

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