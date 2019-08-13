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Кредитные карты с одобрением за час в Кредит Европа Банке

Банк: Кредит Европа Банк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World
 от 0% до 600 000 до 55 0 есть
3 905 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты с одобрением за час в Кредит Европа Банке в городах:

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Все больше людей для избавления от своих финансовых проблем пользуются различными банковскими услугами. Одной из наиболее востребованных услуг считается оформление кредитной карты с одобрением за час в Кредит Европа Банке. Финорганизация потенциальным клиентам предоставляет несколько видов предложений на выгодных условиях получения и с удобным графиком погашения — льготный период 110 дней; минимальная годовая ставка 12%; бесплатное обслуживание; максимальный лимит до 750 000 рублей; cash-back 10 %.

Платежный продукт предназначен на такие цели:

  • приобретение товаров в супермаркетах;
  • покупка в интернет-магазинах;
  • оплата интернет-услуг и мобильной связи;
  • снятие наличных в банкомате;
  • осуществление других оплат.

    • Получить платежный инструмент может работающий россиянин, достигший совершеннолетнего возраста.

    Как можно оформить пластик

    Для того, чтобы оформить пластиковый носитель, нужно лично посетить офис финорганизации с паспортом и дополнительными документами (справка 2-НДФЛ; СНИЛС; сведения о заемной истории). Сотрудник примет на предварительное рассмотрение заявление и официальные документы сразу, и в течение часа при положительном результате выдается пластик.

    Получить платежный продукт можно, посетив любой магазин-партнер финорганизации. На торговой территории работает представитель финучреждения, который при наличии у вас паспорта оформит в течение 60 минут пластик.

    Для подачи онлайн-заявки нужно немного свободного времени и девайс с доступом в интернет. После заполнения онлайн-анкеты она перенаправляется менеджерам выбранной финорганизации. Заявка будет рассмотрена сразу, а получить пластиковый носитель можно в отделении финучреждения или с курьерской службой.

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    Рейтинг заемщика разработан для расчета вероятности одобрения пластикового носителя.

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