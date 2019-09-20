Кредитные карты с одобрением за час в банке «ФК Открытие»

Банк: Банк «ФК Открытие»
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 19,9% до 500 000 до 55 0 есть
367 заявок
Visa Classic
 от 19,9% до 500 000 до 55 990 нет
44 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Заблокировали карту.. но потом разблокировали)
Оценка: 5 Проверяется
Недавно у меня была ситуация: переводил своей матери с карты на карту 10000 рублей. И мне заблокировали карту. Был в шоке. Ведь это же не какая-то незаконная операция, переводил... Весь отзыв
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Кредитные карты с одобрением за час в банке «ФК Открытие» в городах:

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Вы давно мечтали совершить путешествие по России, но на осуществление не хватало денег? Сейчас, это стало реально, достаточно оформить кредитную карту с одобрением за час в банке «ФК Открытие». Финорганизация предлагает широкий выбор выгодных предложений на удобных для клиента условиях — бесплатное обслуживание; минимальная годовая ставка 12%; льготный период до 110 дней; сумма до 750 000 рублей; кэшбэк до 10%.

Платежный продукт можно использовать для оплаты телефона и интернет-услуг; рассчитываться за покупки в супермаркетах; снимать наличные; приобретать товары в интернет-магазинах.

Российский гражданин, постоянно проживающий в стране, которому исполнилось 18 лет, и он имеет постоянное место работы, может оформить пластиковый носитель.

Как получить пластиковый носитель

Пластик можно получить при личном посещении ближайшего офиса финорганизации. При себе нужно иметь паспорт, для заполнения заявления. Кроме этого, могут понадобиться дополнительные документы:

  • справка о доходах;
  • справка с места работы;
  • СНИЛС;
  • водительское удостоверение;
  • сведения о заемной истории.

    • После проверки данных менеджером банка, будет выдан пластиковый носитель в течение 1 часа.

    Торговые центры и крупные супермаркеты заключают с финучреждениями партнерские договоры на оказание услуг. В этом случае можно обратиться к представителю банка, работающему на территории ТЦ, и, предъявив удостоверение личности с фото, оформить платежный инструмент.

    Подача онлайн-заявки — самый популярный вид оформления платежного средства. Чтобы заполнить и отправить онлайн-анкету, используйте любое устройство с интернетом. Автоматически онлайн-заявка будет перенаправлена к сотрудникам выбранной финорганизации и рассмотрена сразу же. Получить пластик можно в ближайшем отделении финорганизации или с доставкой на дом курьером.

    Преимущества Banki.ru

    Наш интернет-ресурс считается одним из популярных медиаресурсов Рунета. На страницах портала представлены актуальные новости сферы финансов и мнения ведущих финаналитиков. Вы сможете подобрать наиболее выгодный вариант из расположенных на нашем сайте действующих программ финучреждений, способ его получения и погашения платежей.

    При оформлении электронной заявки через наш портал пользователи получают скидки, которые уменьшают общую сумму выплат.

    При выборе наиболее надежной финорганизации вы сможете использовать уникальную опцию — «народный» рейтинг. Этот список создан на реальных пользовательских отзывах. С ними можно ознакомиться и оставить свои комментарии о качестве банковских инструментов.

    Проверить вероятность одобрения платежного инструмента можно, рассчитав рейтинг заемщика, предварительно загрузив свои данные.

    Чтобы сделать расчет платежей и сроков погашения, можно воспользоваться удобным встроенным калькулятором.

    Проконсультироваться у наших онлайн-специалистов стоит при возникновении сложных вопросов. Если вопрос типовой, быстрее перейти на страницу «вопрос-ответ» и там найти нужную информацию.

    Для общения на нашем сайте функционирует пользовательский форум, на котором общаются на интересующие темы и делятся своим опытом клиенты различных финучреждений,

    Поступающие на сайт сведения постоянно обновляются и тщательно проверяются. Посетить наш интернет-ресурс можно в любое удобное время, мы работаем в режиме 24/7.

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