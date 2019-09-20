Вы давно мечтали совершить путешествие по России, но на осуществление не хватало денег? Сейчас, это стало реально, достаточно оформить кредитную карту с одобрением за час в банке «ФК Открытие». Финорганизация предлагает широкий выбор выгодных предложений на удобных для клиента условиях — бесплатное обслуживание; минимальная годовая ставка 12%; льготный период до 110 дней; сумма до 750 000 рублей; кэшбэк до 10%.

Платежный продукт можно использовать для оплаты телефона и интернет-услуг; рассчитываться за покупки в супермаркетах; снимать наличные; приобретать товары в интернет-магазинах.

Российский гражданин, постоянно проживающий в стране, которому исполнилось 18 лет, и он имеет постоянное место работы, может оформить пластиковый носитель.

Как получить пластиковый носитель

Пластик можно получить при личном посещении ближайшего офиса финорганизации. При себе нужно иметь паспорт, для заполнения заявления. Кроме этого, могут понадобиться дополнительные документы:

справка о доходах;

справка с места работы;

СНИЛС;

водительское удостоверение;

сведения о заемной истории.

После проверки данных менеджером банка, будет выдан пластиковый носитель в течение 1 часа.

Торговые центры и крупные супермаркеты заключают с финучреждениями партнерские договоры на оказание услуг. В этом случае можно обратиться к представителю банка, работающему на территории ТЦ, и, предъявив удостоверение личности с фото, оформить платежный инструмент.

Подача онлайн-заявки — самый популярный вид оформления платежного средства. Чтобы заполнить и отправить онлайн-анкету, используйте любое устройство с интернетом. Автоматически онлайн-заявка будет перенаправлена к сотрудникам выбранной финорганизации и рассмотрена сразу же. Получить пластик можно в ближайшем отделении финорганизации или с доставкой на дом курьером.

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Наш интернет-ресурс считается одним из популярных медиаресурсов Рунета. На страницах портала представлены актуальные новости сферы финансов и мнения ведущих финаналитиков. Вы сможете подобрать наиболее выгодный вариант из расположенных на нашем сайте действующих программ финучреждений, способ его получения и погашения платежей.

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