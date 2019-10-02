Все больше людей для избавления от своих финансовых проблем пользуются различными банковскими услугами. Одной из наиболее востребованных услуг считается оформление кредитной карты с одобрением за час в Газпромбанке. Финорганизация потенциальным клиентам предоставляет несколько видов предложений на выгодных условиях получения и с удобным графиком погашения — льготный период 110 дней; минимальная годовая ставка 12%; бесплатное обслуживание; максимальный лимит до 750 000 рублей; cash-back 10 %.

Платежный продукт предназначен на такие цели:

приобретение товаров в супермаркетах;

покупка в интернет-магазинах;

оплата интернет-услуг и мобильной связи;

снятие наличных в банкомате;

осуществление других оплат.

Получить платежный инструмент может работающий россиянин, достигший совершеннолетнего возраста.

Как можно оформить пластик

Для того, чтобы оформить пластиковый носитель, нужно лично посетить офис финорганизации с паспортом и дополнительными документами (справка 2-НДФЛ; СНИЛС; сведения о заемной истории). Сотрудник примет на предварительное рассмотрение заявление и официальные документы сразу, и в течение часа при положительном результате выдается пластик.

Получить платежный продукт можно, посетив любой магазин-партнер финорганизации. На торговой территории работает представитель финучреждения, который при наличии у вас паспорта оформит в течение 60 минут пластик.

Для подачи онлайн-заявки нужно немного свободного времени и девайс с доступом в интернет. После заполнения онлайн-анкеты она перенаправляется менеджерам выбранной финорганизации. Заявка будет рассмотрена сразу, а получить пластиковый носитель можно в отделении финучреждения или с курьерской службой.

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