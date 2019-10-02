Кредитные карты с одобрением за час в Газпромбанке

Банк: Газпромбанк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Gold
 от 27,9% до 600 000 до 62 2 388 до 10%

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Отзыв
Оценка: 5 Проверяется
02 октября 2019 г. я обратился к сотруднику Совкомбанка по адресу г. Челябинск, пр.Победы 326, Макашевой Асель. Получил консультацию и практическую помощь по работе с картой Халва... Весь отзыв
Компетентность сотрудника
Оценка: 5 Проверяется
Хочу поделиться своей историей. Осенью 2018г. собиралась оформить ипотеку. Но в связи с тем что у меня не было кредитной истории банки мне отказывали.На руках у меня была сумма... Весь отзыв
Карта удобная. Лимит поднял, но одобрения ждал долго
Оценка: 4 Проверяется
Пользуюсь картой Visa банка Спб достаточно давно, нареканий никаких нет, обычная кредитка. Кешбеком в 10% сейчас мало кого удивишь, льготным периодом в 51 день тоже, а вот когда... Весь отзыв
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Кредитные карты с одобрением за час в Газпромбанке в городах:

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Все больше людей для избавления от своих финансовых проблем пользуются различными банковскими услугами. Одной из наиболее востребованных услуг считается оформление кредитной карты с одобрением за час в Газпромбанке. Финорганизация потенциальным клиентам предоставляет несколько видов предложений на выгодных условиях получения и с удобным графиком погашения — льготный период 110 дней; минимальная годовая ставка 12%; бесплатное обслуживание; максимальный лимит до 750 000 рублей; cash-back 10 %.

Платежный продукт предназначен на такие цели:

  • приобретение товаров в супермаркетах;
  • покупка в интернет-магазинах;
  • оплата интернет-услуг и мобильной связи;
  • снятие наличных в банкомате;
  • осуществление других оплат.

    • Получить платежный инструмент может работающий россиянин, достигший совершеннолетнего возраста.

    Как можно оформить пластик

    Для того, чтобы оформить пластиковый носитель, нужно лично посетить офис финорганизации с паспортом и дополнительными документами (справка 2-НДФЛ; СНИЛС; сведения о заемной истории). Сотрудник примет на предварительное рассмотрение заявление и официальные документы сразу, и в течение часа при положительном результате выдается пластик.

    Получить платежный продукт можно, посетив любой магазин-партнер финорганизации. На торговой территории работает представитель финучреждения, который при наличии у вас паспорта оформит в течение 60 минут пластик.

    Для подачи онлайн-заявки нужно немного свободного времени и девайс с доступом в интернет. После заполнения онлайн-анкеты она перенаправляется менеджерам выбранной финорганизации. Заявка будет рассмотрена сразу, а получить пластиковый носитель можно в отделении финучреждения или с курьерской службой.

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    Чтобы подобрать наиболее надежную финорганизацию, ознакомьтесь с «народным» рейтингом. Этот перечень основан на реальных отзывах наших пользователей. При желании вы можете прочитать комментарии и оставить свое мнение о качестве услуг.

    Рейтинг заемщика разработан для расчета вероятности одобрения пластикового носителя.

    При возникновении сложных вопросов проконсультируйтесь у наших онлайн-специалистов и получите четкие объяснения и рекомендации. Для поиска ответов на более простые вопросы можно перейти на вкладку «вопрос-ответ».

    Для общения на интересные темы, получения полезных советов и обмена опытом с потребителями разных финучреждений вы можете зайти на пользовательский форум.

    Расположенные на ресурсе сведения своевременно проверяются и обновляются. Все желающие могут посетить наш портал в любое время, мы работаем круглосуточно, без выходных.

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