Для того чтобы оплатить первый взнос на обучение, необходимо долго копить деньги. Но существует более простой вариант — оформление кредитной карты с одобрением за час в Хоум Кредит Банке. Своим клиентам финучреждения предоставляют несколько видов предложений на оптимальных условиях получения и погашения:

максимальный лимит 750 тысяч рублей;

льготный период до 110 дней;

годовая процентная ставка 12%;

нулевое обслуживание;

cash-back от 1 до 10 %.

Пластиковым носителем можно рассчитываться за покупки в супермаркетах; оплачивать мобильную связь и интернет-услуги; снимать наличные; делать покупки в интернет-магазинах.

Для того чтобы получить платежный инструмент, человек должен быть работающим российским гражданином, которому исполнилось 18 лет.

Способы получения пластика

По обыкновению, для получения платежного продукта люди лично обращаются в финорганизацию. Для оформления заявления понадобятся паспортные данные. В некоторых случаях требуют дополнительно представить справку 2-НДФЛ; СНИЛС, сведения о заемной истории и водительские права. Затем заявка рассматривается и менеджером выдается пластиковый носитель.

При посещении торгового центра можно на месте оформить платежный инструмент у представителя финучреждения. Для этого необходимо иметь при себе и представить удостоверение личности с фотографией. После оформления можно получить пластик у менеджера.

Самым быстрым считается способ подачи онлайн-заявки. Для этого понадобится устройство с интернетом и немного свободного времени. Заполняется и отправляется онлайн-анкета. Заявка автоматически перенаправляется менеджерам выбранного финучреждения и сразу рассматривается. Чтобы получить пластиковый носитель необходимо нанести визит в офис финорганизации или воспользоваться службой доставки.

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