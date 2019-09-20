Кредитные карты с одобрением за час в Хоум Кредит Банке

Банк: Хоум Кредит Банк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Unembossed
 от 0% до 300 000 до 51 0 нет
3 603 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Заблокировали карту.. но потом разблокировали)
Оценка: 5 Проверяется
Недавно у меня была ситуация: переводил своей матери с карты на карту 10000 рублей. И мне заблокировали карту. Был в шоке. Ведь это же не какая-то незаконная операция, переводил... Весь отзыв
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Кредитные карты с одобрением за час в Хоум Кредит Банке в городах:

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Для того чтобы оплатить первый взнос на обучение, необходимо долго копить деньги. Но существует более простой вариант — оформление кредитной карты с одобрением за час в Хоум Кредит Банке. Своим клиентам финучреждения предоставляют несколько видов предложений на оптимальных условиях получения и погашения:

  • максимальный лимит 750 тысяч рублей;
  • льготный период до 110 дней;
  • годовая процентная ставка 12%;
  • нулевое обслуживание;
  • cash-back от 1 до 10 %.

    • Пластиковым носителем можно рассчитываться за покупки в супермаркетах; оплачивать мобильную связь и интернет-услуги; снимать наличные; делать покупки в интернет-магазинах.

    Для того чтобы получить платежный инструмент, человек должен быть работающим российским гражданином, которому исполнилось 18 лет.

    Способы получения пластика

    По обыкновению, для получения платежного продукта люди лично обращаются в финорганизацию. Для оформления заявления понадобятся паспортные данные. В некоторых случаях требуют дополнительно представить справку 2-НДФЛ; СНИЛС, сведения о заемной истории и водительские права. Затем заявка рассматривается и менеджером выдается пластиковый носитель.

    При посещении торгового центра можно на месте оформить платежный инструмент у представителя финучреждения. Для этого необходимо иметь при себе и представить удостоверение личности с фотографией. После оформления можно получить пластик у менеджера.

    Самым быстрым считается способ подачи онлайн-заявки. Для этого понадобится устройство с интернетом и немного свободного времени. Заполняется и отправляется онлайн-анкета. Заявка автоматически перенаправляется менеджерам выбранного финучреждения и сразу рассматривается. Чтобы получить пластиковый носитель необходимо нанести визит в офис финорганизации или воспользоваться службой доставки.

    Преимущества Banki.ru

    На нашем интернет-ресурсе мы размещаем достоверные сведения о действующих предложениях всех финорганизаций, наиболее оптимальные условия их получения и погашения, а также актуальные новости в сфере финансов.

    Каждому потребителю, оформившему электронную заявку через портал, предоставляется скидка, которая влияет на уменьшение суммы переплат.

    Чтобы подобрать надежное финучреждение, достаточно просмотреть «народный» рейтинг. А также можно изучить реальные отзывы пользователей о качестве банковских продуктов и при желании оставить свой комментарий.

    Для определения вероятности одобрения можно определить рейтинг заемщика, внеся свои параметры.

    На встроенном в сервис калькуляторе можно произвести расчеты ежемесячных платежей и размер кэшбэк.

    При необходимости можно получить онлайн-консультацию у наших специалистов. Чтобы получить ответы на стандарьные вопросы, достаточно перейти на вкладку «вопрос-ответ».

    На пользовательском форуме нашего портала вы сможете пообщаться на любые темы с клиентами других финучреждений, получить дельные советы и поделиться своим опытом.

    Поступающая на наш ресурс информация своевременно проверяется и подвергается обновлению. На Banki.ru все данные доступны посетителям бесплатно.

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