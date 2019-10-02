Кредитные карты с одобрением за час в МТС Банке

Банк: МТС Банк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World
 от 11,9% до 299 999 до 111 0 есть
553 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Отзыв
Оценка: 5 Проверяется
02 октября 2019 г. я обратился к сотруднику Совкомбанка по адресу г. Челябинск, пр.Победы 326, Макашевой Асель. Получил консультацию и практическую помощь по работе с картой Халва... Весь отзыв
Компетентность сотрудника
Оценка: 5 Проверяется
Хочу поделиться своей историей. Осенью 2018г. собиралась оформить ипотеку. Но в связи с тем что у меня не было кредитной истории банки мне отказывали.На руках у меня была сумма... Весь отзыв
Карта удобная. Лимит поднял, но одобрения ждал долго
Оценка: 4 Проверяется
Пользуюсь картой Visa банка Спб достаточно давно, нареканий никаких нет, обычная кредитка. Кешбеком в 10% сейчас мало кого удивишь, льготным периодом в 51 день тоже, а вот когда... Весь отзыв
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Кредитные карты с одобрением за час в МТС Банке в городах:

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Для того чтобы приобрести дорогостоящую технику, не нужно несколько месяцев копить деньги, отказывая себе во всем. Можно поступить по-другому: оформить кредитную карту с одобрением за час в МТС Банке. Потребителям финорганизиция представляет несколько вариантов пластика на оптимальных условиях и удобным графиком погашения:

  • бесплатное обслуживание;
  • льготный период до 110 дней;
  • годовая ставка 12%;
  • сумма до 750 000 рублей;
  • кэшбэк от 1 до 10 %.

    • Пластиковый носитель можно использовать для снятия наличных; покупки товаров в супермаркете; оплаты мобильной связи и интернет-услуг; оплаты покупок в интернет-магазинах; других платежей.

    Получить продукт может гражданин России, который старше 18 лет и официально работает.

    Как оформить платежный инструмент

    1. Находясь в торговом центре, можно обратиться к представителю финучреждения, который работает на территории магазина. Предъявив сотруднику только паспорт, после рассмотрения вы сможете получить платежный продукт.

    2. Считается традиционным: самостоятельно отправиться в близлежащее отделение финорганизации. для того чтобы оформить и получить пластиковый носитель. Для этого понадобится взять с собой паспорт, и дополнительно могут запросить справку о доходах, СНИЛС и сведения о заемной истории. После предварительного рассмотрения менеджер выдаст платежное средство.

    3. Для тех, у кого нет времени, подойдет такой метод как подача онлайн-заявки. Потребуется пара минут, компьютер или смартфон с интернетом для заполнения полей и отправки онлайн-анкеты. Заявка направляется в автоматическом режиме в выбранную финорганизацию и рассматривается сразу. Получить пластик можно в офисе финучреждения или заказать доставку курьером.

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