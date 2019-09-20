Кредитные карты с одобрением за час в Киви Банке

Банк: Киви Банк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 0% до 300 000 до 365 0 нет
1 140 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Заблокировали карту.. но потом разблокировали)
Оценка: 5 Проверяется
Недавно у меня была ситуация: переводил своей матери с карты на карту 10000 рублей. И мне заблокировали карту. Был в шоке. Ведь это же не какая-то незаконная операция, переводил... Весь отзыв
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Сломался автомобиль, и срочно нужны деньги на ремонт, а взять их неоткуда. У этой безвыходной ситуации существует решение — оформить кредитную карту с одобрением за час в Киви Банке. Финучреждение предлагает своим потребителям несколько вариантов платежных продуктов на выгодных условиях:

  • под минимальную годовую ставку 12%;
  • бесплатное обслуживание на весь срок действия;
  • сумма до 750 000 рублей;
  • льготный период погашения до 110 дней;
  • кэшбэк 10%.

    • Получить пластик может лицо, являющееся гражданином (гражданкой) РФ, достигшее совершеннолетия, и имеющее постоянный доход.

    Платежное средство можно использовать для оплаты покупок в магазине; снятия наличных; оплаты мобильной связи и интернет-услуг; приобретения товаров в интернет-магазинах.

    Методы оформления пластикового носителя

    Первый способ получения — это самостоятельно посетить отделение финорганизации. Кроме паспорта могут потребоваться СНИЛС; сведения о заемной истории; справка 2-НДФЛ; водительское удостоверение. Официальные бумаги и заявление на рассмотрение передаются менеджеру, и в течение 60 минут будет выдано платежное средство.

    Второй способ — обращение к представителю финучреждения, работающему на территории магазина. Для этого при себе достаточно иметь паспорт или другое удостоверение личности с фотографией. Пластик будет вам выдан на месте в течение часа.

    Третий вариант — подача онлайн-заявки. Для осуществления этого метода потребуется передающее устройство с интернетом и время для заполнения и отправки онлайн-заявки. В автоматическом режиме онлайн-анкета перенаправляется к сотрудникам выбранной финорганизации и будет рассмотрена в течение ближайшего времени. Чтобы получить платежный инструмент, понадобится съездить в офис финучреждения или заказать доставку через курьерскую службу.

    Свойства Banki.ru

    На нашем сайте расположена вся информация о действующих предложениях финорганизаций и оптимальные условия их получения и погашения. Кроме этого, на страницах можно прочитать самые свежие новости из финансовой сферы и мнения финаналитиков.

    При подаче электронной заявки через портал каждому клиенту предоставляется скидка на общую сумму переплат.

    Рассчитать ежемесячные платежи и кэшбэк можно на удобном встроенном в сервис калькуляторе.

    Чтобы получить ответы на сложные вопросы, достаточно обратиться к нашим онлайн-консультантам за четкими разъяснениями.

    При подборе наиболее надежной финорганизации вы можете воспользоваться «народным» рейтингом. Опция основана на отзывах реальных посетителей, с ними можно ознакомиться и при желании оставить свои комментарии.

    Загрузив свои параметры на вкладке рейтинг заемщика, можно узнать вероятность одобрения.

    Для общения и обмена опытом между клиентами различных финучреждений функционирует пользовательский форум.

    Сведения, которые поступают на наш ресурс, постоянно проверяются и обновляются. Посетить сайт Banki.ru могут все желающие, мы работаем круглосуточно. Без выходных, доступ к данным бесплатный.

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