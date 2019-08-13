На сегодняшний день пользоваться банковскими услугами стало удобнее и намного проще. Одной из разновидностей подобных услуг является кредитная карта с одобрением за час в Райффайзенбанке. Своим потребителям финорганизация предлагает выгодные условия оформления и погашения для пластика:

минимальная годовая ставка от 12 до 29%;

льготный период от 52 дней;

обслуживание от 0 до 2000 рублей в год;

лимит до 750 тыс. руб.;

кэшбэк от 1 до 10%.

Инструмент для платежей можно использовать для расчетов за покупки в супермаркетах, оплачивать интернет-услуги, пополнять мобильный телефон, производить оплату за заказанные в интернет-магазинах товары.

Способы оформления пластикового носителя

Оформить платежное средство в течение одного часа можно традиционно, обратившись в ближайшее отделение финорганизации. Для получения платежного средства нужен паспорт для заполнения заявления на выдачу. Также могут потребоваться дополнительные документы:

справка 2-НДФЛ;

СНИЛС;

сведения о заемной истории.

Менеджер финорганизации оформит всю необходимую документацию в течение 60 минут и выдаст банковский продукт.

В крупных магазинах-партнерах финучреждения работают представители этого банка, которые смогут оформить документы на месте и выдать платежный инструмент. При себе достаточно иметь удостоверение личности.

Самый популярный способ — это подача онлайн-заявки. Для оформления средства для платежей не нужно даже выходить из дома, необходимо иметь устройство с интернетом и немного свободного времени. Заполнить онлайн-анкету и отправить в выбранную финорганизацию. Онлайн-заявка будет рассмотрена сразу. Получить пластик можно, подъехав в офис финорганизации, или воспользоваться курьерской службой доставки на дом.

Преимущества Banki.ru

Одним из крупнейших медиаресурсов Рунета является наш сайт Banki.ru. На страницах портала расположена вся информация о действующих предложениях финорганизаций и их способы получения и погашения. Кроме этого, мы предлагаем ознакомиться со свежими финансовыми новостями, а также мнениями ведущих специалистов этой сферы.

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На интернет-ресурсе разработана уникальная опция «народный» рейтинг, которая основана на реальных отзывах наших потребителей. С помощью рейтинга вы сможете подобрать наиболее надежное финучреждение и оставить свои комментарии.

Для предварительного расчета ежемесячных платежей и размера cash-back можно использовать удобный встроенный калькулятор.

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