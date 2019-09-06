Кредитные карты с одобрением за час в банке «Ренессанс Кредит»

Банк: Ренессанс Кредит
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World
 от 19,9% до 300 000 до 55 0 - 1 188 нет
414 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Удобно
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте! Оформила кредитную карту в вашем банке, потому что кэшбэк намного лучше, чем у Сбера. Так же понравилась работа вашего сотрудника, Палкина Максима. Молодой человек... Весь отзыв
Все отзывы

Кредитные карты с одобрением за час в банке «Ренессанс Кредит» в городах:

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Для того чтобы закончить ремонт, может не хватать денег, но обращаться к знакомым за помощью не хочется. Существует лучший вариант решения финансовой проблемы — кредитная карта с одобрением за час в банке «Ренессанс Кредит». Финорганизация предлагает несколько вариантов платежного инструмента с упрощенным получением и комфортными условиями погашения заемных средств:

  • сумма до 750 тысяч рублей;
  • минимальная годовая ставка 12 %;
  • бесплатное обслуживание;
  • cash-back до 10 %;
  • максимальный льготный период до 110 дней.

    • Использовать пластиковый носитель можно для снятия наличных; приобретения товаров; оплаты интернет-услуг и мобильной связи; покупок через интернет-магазины.

    Для получения заемных средств обязательным условием является совершеннолетие, гражданство РФ и постоянное место работы.

    Оформление пластика

    Получить платежный продукт можно через финучреждение, магазин и интернет.

    При посещении крупного торгового центра, который является партнером банка, можно сразу на месте оформить заявление и получить пластиковый носитель у представителя финорганизации. Для этого понадобится предъявить удостоверение личности с фото.

    Для оформления пластика можно лично посетить офис финучреждения. При себе нужно будет иметь паспорт для заполнения заявки. Могут дополнительно понадобиться документы:

  • справка 2-НДФЛ;
  • СНИЛС;
  • справка от работодателя;
  • водительское удостоверение.

    • Банковский менеджер проверит данные, и выдаст пластик в течение 60 минут.

    Подача онлайн-заявки — самый быстрый и простой способ оформить пластиковый носитель. Для заполнения и отправки электронной анкеты требуется 5 минут свободного времени и компьютер или телефон с интернетом. В автоматическом режиме онлайн-заявка будет перенаправлена сотрудникам выбранной финорганизации и рассмотрена в ближайшее время. Платежное средство можно получить в отделении финучреждения или воспользоваться курьерской службой.

    Свойства Banki.ru

    На страницах нашего сайта расположены актуальные финансовые новости и исчерпывающая информация о действующих предложениях всех финучреждений, способы их оформления и погашения.

    Ежемесячно наш портал посещают более 8 миллионов человек, фиксируется 3 тысячи поданных онлайн-заявок каждый день. Потребителям при подаче заявки предоставляется скидка, которая уменьшает сумму выплат.

    Для расчета ежемесячных выплат и cash-back можно использовать встроенный в сервис калькулятор.

    Для выбора надежной финорганизации на сайте создан «народный» рейтинг. Эта уникальная опция создана на основе реальных отзывов пользователей. С комментариями можно ознакомиться и оставить свое мнение о качестве банковских инструментов.

    Чтобы предварительно узнать, одобрят ли вашу онлайн-заявку, можно рассчитать пользовательский рейтинг.

    На пользовательском форуме вы сможете пообщаться на интересные темы с клиентами других финучреждений, поделиться своим опытом, и получить хорошие советы.

    При возникновении вопросов можно обратиться за консультацией к нашим онлайн-специалистам, которые выдадут четкие объяснения и инструкции.

    Сведения, поступающие на наш портал, своевременно обновляются и проверяются. Сайт Banki.ru работает всегда.

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