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Кредитные карты с одобрением за час в Росбанке

Банк: Росбанк
2 кредитные карты
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 21,4% до 1 000 000 до 120 0 - 1 089 нет
3 043 заявки
Visa Platinum
 от 21,4% до 1 000 000 до 62 0 - 869 до 10%
5 742 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты с одобрением за час в Росбанке в городах:

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Бывает, что до конца месяца осталось много дней, а зарплата закончилась, идти просить взаймы у знакомых не хочется. Существует альтернативный вариант решения этого вопроса — кредитная карта с одобрением за час в Росбанке, и финансовые трудности останутся позади. Финучреждение своим потенциальным потребителям представляет несколько видов предложений на наиболее выгодных условиях получения и погашения:

  • минимальная годовая ставка 12%;
  • бесплатное обслуживание;
  • льготный период до 110 дней;
  • максимальная сумма 750 000 рублей;
  • cash-back до 10%.

    • Использовать пластиковый носитель можно для снятия наличных; оплаты товаров в интернет-магазинах; оплачивать мобильную связь и интернет-услуги; платить за покупки в супермаркетах; другие платежи.

    Главным условием получения платежного инструмента является российское гражданство, совершеннолетие и официальная работа.

    Как оформить

    Крупные торговые сети становятся партнерами финучреждений по договору оказания услуг. Поэтому, находясь в магазине и имея при себе удостоверение личности, вы можете обратиться к представителю финорганизации и получить пластиковый носитель в течение 60 минут.

    Для оформления пластика необходимо самостоятельно посетить близлежащее отделение финучреждения. Кроме паспорта, могут дополнительно потребовать справку 2-НДФЛ; сведения о КИ; СНИЛС. Затем документы и заявление передаются менеджеру на рассмотрение и в течение часа вы сможете получить продукт.

    Самый быстрый способ оформления платежного инструмента — подача онлайн-заявки. Для этого понадобится смартфон или компьютер с доступом в интернет и несколько минут для заполнения и отправки анкеты. Онлайн-анкета сразу же поступает сотрудникам выбранной финорганизации и рассматривается в ближайшее время. Забрать пластиковый носитель можно в офисе финучреждения или обратиться в службу доставки.

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    На нашем сайте размещены новости сферы финансов и мнения ведущих финаналитиков. А также вся исчерпывающая информация о действующих программах финучреждений и выгодные условия их получения и погашения.

    При подаче электронной заявки через наш портал каждому потребителю предоставляется скидка, влияющая на размер переплат.

    На встроенном в сервис калькуляторе вы сможете сделать точные расчеты платежей и размеров кэшбэка.

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