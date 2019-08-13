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Кредитный
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|Популярность
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Mastercard World
|от 21,4%
|до 1 000 000
|до 120
|0 - 1 089
|нет
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3 043 заявки
|от 21,4%
|до 1 000 000
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5 742 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Бывает, что до конца месяца осталось много дней, а зарплата закончилась, идти просить взаймы у знакомых не хочется. Существует альтернативный вариант решения этого вопроса — кредитная карта с одобрением за час в Росбанке, и финансовые трудности останутся позади. Финучреждение своим потенциальным потребителям представляет несколько видов предложений на наиболее выгодных условиях получения и погашения:
Использовать пластиковый носитель можно для снятия наличных; оплаты товаров в интернет-магазинах; оплачивать мобильную связь и интернет-услуги; платить за покупки в супермаркетах; другие платежи.
Главным условием получения платежного инструмента является российское гражданство, совершеннолетие и официальная работа.
Как оформить
Крупные торговые сети становятся партнерами финучреждений по договору оказания услуг. Поэтому, находясь в магазине и имея при себе удостоверение личности, вы можете обратиться к представителю финорганизации и получить пластиковый носитель в течение 60 минут.
Для оформления пластика необходимо самостоятельно посетить близлежащее отделение финучреждения. Кроме паспорта, могут дополнительно потребовать справку 2-НДФЛ; сведения о КИ; СНИЛС. Затем документы и заявление передаются менеджеру на рассмотрение и в течение часа вы сможете получить продукт.
Самый быстрый способ оформления платежного инструмента — подача онлайн-заявки. Для этого понадобится смартфон или компьютер с доступом в интернет и несколько минут для заполнения и отправки анкеты. Онлайн-анкета сразу же поступает сотрудникам выбранной финорганизации и рассматривается в ближайшее время. Забрать пластиковый носитель можно в офисе финучреждения или обратиться в службу доставки.
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