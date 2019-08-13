Деньги нужны не только на повседневные нужды. Например, если вы давно хотели сделать необычный и дорогостоящий подарок близкому человеку, но не было финансовой возможности. Сейчас все стало намного проще, чтобы решить денежный вопрос, используют банковские услуги. Для этого можно оформить кредитную карту с одобрением за час в Русском Стандарте. Финучреждение потребителям предоставляет несколько видов предложений с оптимальными условиями получения и удобным графиком погашения — годовая ставка от 12%; максимальный лимит 750 000 рублей; льготный период от 52 до 110 дней; бесплатное обслуживание; кэшбэк 10%.

Получить платежный продукт может только российский гражданин, достигший совершеннолетия и имеющий официальное место работы.

Использовать пластик можно по таким назначениям — снимать наличные в банкомате; платить за покупки в супермаркетах; оплачивать услуги мобильной связи и интернет; платить за товар, купленный в интернет-магазинах; для иных платежей.

Каким способом можно получить платежное средство

Крупные торговые сети заключают с финорганизациями партнерские соглашения по оказанию услуг. Поэтому, находясь в торговом центре, вы сможете оформить платежный продукт на территории магазина, у официального представителя финучреждения. Для этого вам понадобится иметь при себе удостоверение личности с фото.

Для посещения отделения банка вам не помешает взять с собой кроме личного паспорта, дополнительные документы:

справка 2-НДФЛ;

СНИЛС;

сведения о КИ;

водительские права.

Менеджер после принятия заявления и предварительного рассмотрения в течение 1 часа выдаст вам на руки платежный инструмент.

Для подачи онлайн-заявки вам понадобится компьютер или телефон с интернетом и время на заполнение и отправку электронной анкеты. Онлайн-анкета перенаправляется автоматически в выбранное финучреждение, где будет рассмотрена сотрудниками в ближайшие 30-40 минут. Получить пластик вы сможете в офисе финорганизации или с курьерской службой.

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На страницах ресурса расположена исчерпывающая информация о действующих предложениях финорганизаций, наиболее выгодные способы получения и погашения, а также актуальные новости финансовой сферы.

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