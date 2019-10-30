Если вы заказываете одежду и другие товары в интернет-магазинах, то для удобства расчетов можете воспользоваться услугой — кредитной картой с одобрением за час в Сбербанке России. Своим клиентам финорганизация предлагает несколько видов различных платежных инструментов на оптимальных условиях оформления и погашения — лимит 750 тысяч рублей; минимальная годовая ставка 12%; бесплатное обслуживание; кэшбэк до 10%; льготный период 110 дней.

При помощи пластикового носителя можно совершать операции:

оплачивать покупки в супермаркетах;

снимать наличные;

производить оплату интернет-услуг и телефонной связи;

платить за заказ в интернет-магазине.

Чтобы получить платежный продукт, необходимо быть работающим россиянином, старше 18 лет.

Как получить пластик

Крупные магазины заключают договора с финорганизациями на оказание услуг. поэтому можно прямо в супермаркете или торговом центре обратиться к представителю финучреждения для оформления платежного инструмента. При себе достаточно иметь паспорт или другое удостоверение личности с фотографией.

Чтобы получить пластиковый носитель, можно нанести личный визит в офис финорганизации. Для оформления понадобятся паспортные данные. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительно:

сведения о заемной истории;

СНИЛС;

справка с места работы;

водительские права.

Менеджер после предварительного рассмотрения в течение часа выдаст пластик.

Имея под рукой устройство с интернетом, можно отправить онлайн-заявку. Для этого выделите время на заполнение и подачу онлайн-анкеты. Затем анкета автоматически предается сотрудникам выбранной финорганизации и будет рассмотрена сразу. Получить платежное средство можно в финучреждении или через службу доставки.

Преимущества Banki.ru

На страницах нашего интернет-ресурса расположены только актуальные финансовые новости и сведения обо всех программах финучреждений, выгодные условия их получения и погашения.

Оформляя электронную заявку через сервис, каждый потребитель получит скидку на сумму переплат.

Получить консультацию по возникшему вопросу можно у онлайн-специалистов. Если вопрос несложный ответ на него можно найти на вкладке «вопрос-ответ».

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На встроенном удобном калькуляторе можно рассчитать сроки погашения, ежемесячные платежи, размер кэшбэка.

Узнать, будет ли одобрена заявка, можно, используя опцию рейтинг заемщика, предварительно введя свои параметры.

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