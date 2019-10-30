Кредитные карты с одобрением за час в Сбербанке России

Банк: Сбербанк России
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 23,9% до 600 000 до 50 0 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Хорошая карта, приятное обслуживание
Оценка: 5 Проверяется
Заинтриговали картой урбан, решил оформить, чтоб экономить на авто. Оставил заявку на сайте, на следующий день перезвонили, уточнили данные, через 5 дней предупредили, что завтра... Весь отзыв
Благодарность сотруднику Андрею Ш.
Оценка: 5 Проверяется
Спешу выразить благодарность сотрудникам офиса на Ленина, 45 в г. Мурманске, а в частности грамотному и доброжелательному Андрею Ш-ну. Я уже неоднократно обращаюсь в Банк с... Весь отзыв
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Если вы заказываете одежду и другие товары в интернет-магазинах, то для удобства расчетов можете воспользоваться услугой — кредитной картой с одобрением за час в Сбербанке России. Своим клиентам финорганизация предлагает несколько видов различных платежных инструментов на оптимальных условиях оформления и погашения — лимит 750 тысяч рублей; минимальная годовая ставка 12%; бесплатное обслуживание; кэшбэк до 10%; льготный период 110 дней.

При помощи пластикового носителя можно совершать операции:

  • оплачивать покупки в супермаркетах;
  • снимать наличные;
  • производить оплату интернет-услуг и телефонной связи;
  • платить за заказ в интернет-магазине.

    • Чтобы получить платежный продукт, необходимо быть работающим россиянином, старше 18 лет.

    Как получить пластик

    Крупные магазины заключают договора с финорганизациями на оказание услуг. поэтому можно прямо в супермаркете или торговом центре обратиться к представителю финучреждения для оформления платежного инструмента. При себе достаточно иметь паспорт или другое удостоверение личности с фотографией.

    Чтобы получить пластиковый носитель, можно нанести личный визит в офис финорганизации. Для оформления понадобятся паспортные данные. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительно:

  • сведения о заемной истории;
  • СНИЛС;
  • справка с места работы;
  • водительские права.

    • Менеджер после предварительного рассмотрения в течение часа выдаст пластик.

    Имея под рукой устройство с интернетом, можно отправить онлайн-заявку. Для этого выделите время на заполнение и подачу онлайн-анкеты. Затем анкета автоматически предается сотрудникам выбранной финорганизации и будет рассмотрена сразу. Получить платежное средство можно в финучреждении или через службу доставки.

    Преимущества Banki.ru

    На страницах нашего интернет-ресурса расположены только актуальные финансовые новости и сведения обо всех программах финучреждений, выгодные условия их получения и погашения.

    Оформляя электронную заявку через сервис, каждый потребитель получит скидку на сумму переплат.

    Получить консультацию по возникшему вопросу можно у онлайн-специалистов. Если вопрос несложный ответ на него можно найти на вкладке «вопрос-ответ».

    Для выбора финучреждения на сайте создана опция «народный» рейтинг. Основан этот перечень на пользовательских отзывах. При желании вы можете оставить свое мнение о качестве банковских продуктов.

    На встроенном удобном калькуляторе можно рассчитать сроки погашения, ежемесячные платежи, размер кэшбэка.

    Узнать, будет ли одобрена заявка, можно, используя опцию рейтинг заемщика, предварительно введя свои параметры.

    На пользовательском форуме рекомендуем пообщаться с потребителями других финорганизаций, чтобы получить дельные советы или поделиться своим опытом.

    Размещенная на портале информация всегда проверяется и постоянно обновляется. Все желающие могут воспользоваться нашим ресурсом, данные абсолютно бесплатны.

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