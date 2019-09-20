Для того чтобы закончить ремонт, может не хватать денег, но обращаться к знакомым за помощью не хочется. Существует лучший вариант решения финансовой проблемы — кредитная карта с одобрением за час в Совкомбанке. Финорганизация предлагает несколько вариантов платежного инструмента с упрощенным получением и комфортными условиями погашения заемных средств:

сумма до 750 тысяч рублей;

минимальная годовая ставка 12 %;

бесплатное обслуживание;

cash-back до 10 %;

максимальный льготный период до 110 дней.

Использовать пластиковый носитель можно для снятия наличных; приобретения товаров; оплаты интернет-услуг и мобильной связи; покупок через интернет-магазины.

Для получения заемных средств обязательным условием является совершеннолетие, гражданство РФ и постоянное место работы.

Оформление пластика

Получить платежный продукт можно через финучреждение, магазин и интернет.

При посещении крупного торгового центра, который является партнером банка, можно сразу на месте оформить заявление и получить пластиковый носитель у представителя финорганизации. Для этого понадобится предъявить удостоверение личности с фото.

Для оформления пластика можно лично посетить офис финучреждения. При себе нужно будет иметь паспорт для заполнения заявки. Могут дополнительно понадобиться документы:

справка 2-НДФЛ;

СНИЛС;

справка от работодателя;

водительское удостоверение.

Банковский менеджер проверит данные, и выдаст пластик в течение 60 минут.

Подача онлайн-заявки — самый быстрый и простой способ оформить пластиковый носитель. Для заполнения и отправки электронной анкеты требуется 5 минут свободного времени и компьютер или телефон с интернетом. В автоматическом режиме онлайн-заявка будет перенаправлена сотрудникам выбранной финорганизации и рассмотрена в ближайшее время. Платежное средство можно получить в отделении финучреждения или воспользоваться курьерской службой.

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На страницах нашего сайта расположены актуальные финансовые новости и исчерпывающая информация о действующих предложениях всех финучреждений, способы их оформления и погашения.

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