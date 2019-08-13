Сломался автомобиль, и срочно нужны деньги на ремонт, а взять их неоткуда. У этой безвыходной ситуации существует решение — оформить кредитную карту с одобрением за час в банке Тинькофф Банк. Финучреждение предлагает своим потребителям несколько вариантов платежных продуктов на выгодных условиях:

под минимальную годовую ставку 12%;

бесплатное обслуживание на весь срок действия;

сумма до 750 000 рублей;

льготный период погашения до 110 дней;

кэшбэк 10%.

Получить пластик может лицо, являющееся гражданином (гражданкой) РФ, достигшее совершеннолетия, и имеющее постоянный доход.

Платежное средство можно использовать для оплаты покупок в магазине; снятия наличных; оплаты мобильной связи и интернет-услуг; приобретения товаров в интернет-магазинах.

Методы оформления пластикового носителя

Первый способ получения — это самостоятельно посетить отделение финорганизации. Кроме паспорта могут потребоваться СНИЛС; сведения о заемной истории; справка 2-НДФЛ; водительское удостоверение. Официальные бумаги и заявление на рассмотрение передаются менеджеру, и в течение 60 минут будет выдано платежное средство.

Второй способ — обращение к представителю финучреждения, работающему на территории магазина. Для этого при себе достаточно иметь паспорт или другое удостоверение личности с фотографией. Пластик будет вам выдан на месте в течение часа.

Третий вариант — подача онлайн-заявки. Для осуществления этого метода потребуется передающее устройство с интернетом и время для заполнения и отправки онлайн-заявки. В автоматическом режиме онлайн-анкета перенаправляется к сотрудникам выбранной финорганизации и будет рассмотрена в течение ближайшего времени. Чтобы получить платежный инструмент, понадобится съездить в офис финучреждения или заказать доставку через курьерскую службу.

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При подаче электронной заявки через портал каждому клиенту предоставляется скидка на общую сумму переплат.

Рассчитать ежемесячные платежи и кэшбэк можно на удобном встроенном в сервис калькуляторе.

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