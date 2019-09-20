Кредитные карты с одобрением за час в Уральском Банке Реконструкции и Развития

Банк: Уральский Банк Реконструкции и Развития
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 30,5% до 299 999 до 120 0 - 2 388 до 10%
878 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Заблокировали карту.. но потом разблокировали)
Оценка: 5 Проверяется
Недавно у меня была ситуация: переводил своей матери с карты на карту 10000 рублей. И мне заблокировали карту. Был в шоке. Ведь это же не какая-то незаконная операция, переводил... Весь отзыв
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Кредитные карты с одобрением за час в Уральском Банке Реконструкции и Развития в городах:

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Бывают в жизни ситуации, когда денег до зарплаты не хватает. Хороший выход в этом случае — оформить кредитную карту с одобрением за час в Уральском Банке Реконструкции и Развития. Финучреждения своим клиентам предлагают несколько видов платежных инструментов на выгодных, удобных условиях получения и погашения — под минимальную годовую ставку 12%; бесплатное обслуживание или согласно тарифному плану; льготный период от 52 дней; максимальный лимит 750 000 рублей; кэшбэк до 10%.

Пластиковый носитель используется для:

  • осуществления интернет-платежей;
  • оплаты покупок в интернет-магазинах;
  • приобретения товаров;
  • пополнения телефона;
  • иных платежей.

    • Получить пластик может совершеннолетний россиянин, имеющий постоянное место работы.

    Как оформить пластиковый носитель?

    Для получения банковского продукта используют 3 способа.

    Наиболее привычный метод — это обращение в отделение финорганизации. Для этого потребуются паспортные данные для заполнения заявления. В некоторых случаях сотрудники финучреждения могут потребовать дополнительные документы — справку с места работы, СНИЛС и сведения о заемной истории. Менеджер в течение часа заполнит заявку и выдаст пластиковый носитель.

    Другой, более новый способ оформить платежный продукт — в магазине-партнере финучреждения, у работающего на территории торгового предприятия представителя банка. При оформлении пластика понадобится предъявить паспорт гражданина РФ.

    Популярным считается метод оформления онлайн-заявки. Чтобы заполнить и отправить онлайн-анкету понадобится несколько минут свободного времени и компьютер с доступом в интернет. Затем онлайн-заявка автоматически отправляется в выбранную финорганизацию и рассматривается в ближайшее время. Получить готовый пластик можно курьером или в офисе финучреждения.

    Сервис Banki.ru

    Наш интернет-ресурс считается крупнейшим порталом по финансовой тематике в России. На страницах сайта представлены новости и действующие предложения финорганизаций любого города, комфортные условия их оформления и погашения.

    Ежедневно на сайте фиксируется более 3000 поданных электронных заявок. При подаче онлайн-заявки каждый потребитель получает скидку, влияющую на уменьшение общей суммы выплат.

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    Все поступающие на наш интернет-ресурс сведения тщательно проверяются и своевременно обновляются. Сайт работает в режиме 24/7, любой желающий может получить нужную ему информацию в удобное для него время.

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