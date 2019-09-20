Бывают в жизни ситуации, когда денег до зарплаты не хватает. Хороший выход в этом случае — оформить кредитную карту с одобрением за час в Уральском Банке Реконструкции и Развития. Финучреждения своим клиентам предлагают несколько видов платежных инструментов на выгодных, удобных условиях получения и погашения — под минимальную годовую ставку 12%; бесплатное обслуживание или согласно тарифному плану; льготный период от 52 дней; максимальный лимит 750 000 рублей; кэшбэк до 10%.
Пластиковый носитель используется для: осуществления интернет-платежей; оплаты покупок в интернет-магазинах; приобретения товаров; пополнения телефона; иных платежей.
Получить пластик может совершеннолетний россиянин, имеющий постоянное место работы.
Как оформить пластиковый носитель?
Для получения банковского продукта используют 3 способа.
Наиболее привычный метод — это обращение в отделение финорганизации. Для этого потребуются паспортные данные для заполнения заявления. В некоторых случаях сотрудники финучреждения могут потребовать дополнительные документы — справку с места работы, СНИЛС и сведения о заемной истории. Менеджер в течение часа заполнит заявку и выдаст пластиковый носитель.
Другой, более новый способ оформить платежный продукт — в магазине-партнере финучреждения, у работающего на территории торгового предприятия представителя банка. При оформлении пластика понадобится предъявить паспорт гражданина РФ.
Популярным считается метод оформления онлайн-заявки. Чтобы заполнить и отправить онлайн-анкету понадобится несколько минут свободного времени и компьютер с доступом в интернет. Затем онлайн-заявка автоматически отправляется в выбранную финорганизацию и рассматривается в ближайшее время. Получить готовый пластик можно курьером или в офисе финучреждения.
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