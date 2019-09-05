Для того чтобы приобрести дорогостоящую технику, не нужно несколько месяцев копить деньги, отказывая себе во всем. Можно поступить по-другому: оформить кредитную карту с одобрением за час в ВТБ. Потребителям финорганизиция представляет несколько вариантов пластика на оптимальных условиях и удобным графиком погашения:

бесплатное обслуживание;

льготный период до 110 дней;

годовая ставка 12%;

сумма до 750 000 рублей;

кэшбэк от 1 до 10 %.

Пластиковый носитель можно использовать для снятия наличных; покупки товаров в супермаркете; оплаты мобильной связи и интернет-услуг; оплаты покупок в интернет-магазинах; других платежей.

Получить продукт может гражданин России, который старше 18 лет и официально работает.

Как оформить платежный инструмент

1. Находясь в торговом центре, можно обратиться к представителю финучреждения, который работает на территории магазина. Предъявив сотруднику только паспорт, после рассмотрения вы сможете получить платежный продукт.

2. Считается традиционным: самостоятельно отправиться в близлежащее отделение финорганизации. для того чтобы оформить и получить пластиковый носитель. Для этого понадобится взять с собой паспорт, и дополнительно могут запросить справку о доходах, СНИЛС и сведения о заемной истории. После предварительного рассмотрения менеджер выдаст платежное средство.

3. Для тех, у кого нет времени, подойдет такой метод как подача онлайн-заявки. Потребуется пара минут, компьютер или смартфон с интернетом для заполнения полей и отправки онлайн-анкеты. Заявка направляется в автоматическом режиме в выбранную финорганизацию и рассматривается сразу. Получить пластик можно в офисе финучреждения или заказать доставку курьером.

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