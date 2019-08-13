|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Visa Classic
|от 19,9%
|до 500 000
|до 55
|990
|нет
|
457 заявок
|
Visa Gold
Mastercard World
|от 19,9%
|до 500 000
|до 55
|0
|есть
|
277 заявок
|
Mastercard Black Edition
|от 17,9%
|до 1 000 000
|до 55
|5 990
|нет
|
114 заявок
|
Mastercard World
|от 19,9%
|до 500 000
|до 55
|990
|нет
|
29 заявок
|
Visa Signature
|от 17,9%
|до 1 000 000
|до 55
|5 990
|нет
|
25 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитные карты с льготным периодом от 50 дней в банке «ФК Открытие» открывают владельцам много возможностей. Вы сможете пользоваться заемными средствами, хранить собственные деньги и обналичивать их в любой точке земного шара, потому что представленный банковский продукт подключен к международной системе Visa или MasterCard.
Пользователям доступны бесконтактные платежи благодаря интеграции payPass/payWare – эти технологии позволяют отказаться от ввода ПИН-кода, ускоряя и упрощая транзакции. Рассчитывайтесь в кафе, барах, ресторанах, магазинах, торговых центрах, а АЗС и СТО, приобретайте билеты и туристические туры, оплачивайте телекоммуникационные услуги, просто поднеся пластик к считывающему устройству. Требуемая сумма автоматически спишется со счета.
Что такое льготный период?
В 2018 году финансовое учреждение предлагает максимально выгодные условия держателям карт. Устанавливается продолжительный льготный период, который составляет 50 или более дней. Пользуйтесь заемными деньгами в течение этого срока бесплатно. Проценты начнут начисляться по окончании этого времени при условии, что заемщик не успеет или не сможет выплатить долг в течение беспроцентного срока.
Ставка гораздо меньше, чем обычно действует по потребительским займам. Ее размер начинается от 12 % годовых и определяется для каждого клиента индивидуально. Для этого проводится скоринг, который рассчитывает риски и оценивает платежеспособность потенциального получателя.
Три причины воспользоваться предложением
1. Защита от непредвиденных ситуаций
Представленный инструмент для расчетов прост в обслуживании. Все расходы состоят лишь из годовой платы за пользование. При этом у вас будет инструмент, который в любой момент поможет расплатиться за товары и услуги, если не будет хватать собственных средств.
2. Формирование персональной истории
Если вы ранее не брали займы, либо имели просрочки в прошлом, у вас сформировалась плохая персональная история заемщика. В такой ситуации самый удобный и простой выход – оформление продукта с установленным лимитом. Все транзакции по ней отражаются в персональной истории, и в будущем это поможет получить выгодный ипотечный или потребительский займ.
3. Гарантия сохранности финансов
Все средства будут надежно защищены, потому что встроен электронный чип, а также применяется инновационная технология для сложной идентификации человека. Это предотвращает доступ мошенников к вашим личным данным.
Получение пластика
Чтобы его оформить, вам обязательно потребуются документы:
Необходимо подать онлайн-заявку. Для этого воспользуйтесь нашим порталом. Мы публикуем актуальные условия и требования к получателям, а также отзывы других пользователей и результаты независимой экспертизы, выполненной специалистами онлайн-сервиса.
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