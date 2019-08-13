Кредитные карты с льготным периодом от 50 дней в банке «ФК Открытие» открывают владельцам много возможностей. Вы сможете пользоваться заемными средствами, хранить собственные деньги и обналичивать их в любой точке земного шара, потому что представленный банковский продукт подключен к международной системе Visa или MasterCard.

Пользователям доступны бесконтактные платежи благодаря интеграции payPass/payWare – эти технологии позволяют отказаться от ввода ПИН-кода, ускоряя и упрощая транзакции. Рассчитывайтесь в кафе, барах, ресторанах, магазинах, торговых центрах, а АЗС и СТО, приобретайте билеты и туристические туры, оплачивайте телекоммуникационные услуги, просто поднеся пластик к считывающему устройству. Требуемая сумма автоматически спишется со счета.

Что такое льготный период?

В 2018 году финансовое учреждение предлагает максимально выгодные условия держателям карт. Устанавливается продолжительный льготный период, который составляет 50 или более дней. Пользуйтесь заемными деньгами в течение этого срока бесплатно. Проценты начнут начисляться по окончании этого времени при условии, что заемщик не успеет или не сможет выплатить долг в течение беспроцентного срока.

Ставка гораздо меньше, чем обычно действует по потребительским займам. Ее размер начинается от 12 % годовых и определяется для каждого клиента индивидуально. Для этого проводится скоринг, который рассчитывает риски и оценивает платежеспособность потенциального получателя.

Три причины воспользоваться предложением

1. Защита от непредвиденных ситуаций

Представленный инструмент для расчетов прост в обслуживании. Все расходы состоят лишь из годовой платы за пользование. При этом у вас будет инструмент, который в любой момент поможет расплатиться за товары и услуги, если не будет хватать собственных средств.

2. Формирование персональной истории

Если вы ранее не брали займы, либо имели просрочки в прошлом, у вас сформировалась плохая персональная история заемщика. В такой ситуации самый удобный и простой выход – оформление продукта с установленным лимитом. Все транзакции по ней отражаются в персональной истории, и в будущем это поможет получить выгодный ипотечный или потребительский займ.

3. Гарантия сохранности финансов

Все средства будут надежно защищены, потому что встроен электронный чип, а также применяется инновационная технология для сложной идентификации человека. Это предотвращает доступ мошенников к вашим личным данным.

Получение пластика

Чтобы его оформить, вам обязательно потребуются документы:

паспорт гражданина РФ:

копия трудовой книжки;

справка о доходах;

Необходимо подать онлайн-заявку. Для этого воспользуйтесь нашим порталом. Мы публикуем актуальные условия и требования к получателям, а также отзывы других пользователей и результаты независимой экспертизы, выполненной специалистами онлайн-сервиса.

На сайте предусмотрена специальная кнопка для мгновенной подачи заявок. Воспользуйтесь ею, и откроется электронная анкета, которую необходимо заполнить и отправить в банк.

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Тысячи клиентов в Российской Федерации используют такой способ решения материальных затруднений благодаря многим преимуществом. Получайте платежный инструмент, и сможете сами оценить все его достоинства и преимущества.