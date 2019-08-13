Получайте кредитную карту с льготным периодом от 50 дней в Хоум Кредит Банке, и сможете застраховать себя от проблемы нехватки финансовых ресурсов. Оставляйте для этого онлайн-заявку на нашем портале Banki.ru, и, если она будет одобрена, курьер доставит пластик вам домой или в офис в удобное время.

Как это работает?

Это универсальный инструмент для расчетов, открывающий доступ к деньгам в долг в пределах установленного лимита, который в 2018 году составляет до 1 000 000 рублей. Достаточно расплатиться в магазине, на заправке, в кафе, баре, кинотеатре, парке развлечений, авиа- или ж/д кассе, и деньги будет списаны со специального счета. Долг можно будет вернуть, когда появится такая возможность, просто пополнив счет.

Одно из основных преимуществ представленного рассматриваемого продукта – льготный срок. Он длится 50 и более дней. В течение этого времени на израсходованную сумму заемных денег не будут начисляться проценты, то есть их можно использовать весь этот период бесплатно. Если пользователь своевременно погасит задолженность, ему не придется погашать никаких переплат.

Пользователи также могут хранить собственные деньги, перечислять заработную плату или регулярные социальные выплаты. Больше не нужно получать несколько карт в банках – все операции можно производить с помощью единого платежного инструмента. Преимущества банковского продукта

Поддержка payPass/payWare, позволяющая совершать платежи без ввода ПИН-кода –поднесите пластик к считывающему устройству, и необходимая сумма будет списана моментально;

Защита с помощью 3D Secure и электронного чипа – такие технологии предотвращают доступ с персональным данным и гарантируют сохранность ваших денег от мошенников;

Выгодная ставка, действующая по окончании грейс-периода – ее размер начинается с 12 %;

Большой лимит на использование заемных средств – до 1 миллиона рублей;

Быстрое оформление через интернет:

Отсутствие скрытых комиссий и дополнительных платежей;

Фиксированная плата за выпуск и годовое обслуживание.

Чтобы получить платежный инструмент, предоставьте несколько документов: паспорт гражданина РФ, справку о доходах, справку с места работы. Это требуется для подтверждения вашей платежеспособности. Предложения остаются более доступным способом решения финансовых затруднений по сравнению с потребительскими займами, потому что процент отказа при рассмотрении заявок на их получение гораздо меньше.

Для одобрения заявки обязательно проводится скоринг, по результатам которого определяется лимит и рассчитывается оптимальная процентная ставка, которая будет действовать по окончании льготного периода. Результат будет зависеть от наличия или отсутствия просрочек в прошлом, продолжительности трудового стажа, суммы зарплаты и прочих факторов.

Подавайте онлайн-заявки через Banki.ru. По размещенному в онлайн-портале предложению вы получите подробные сведения, включая ставки, лимиты по сумме и срокам, требования к получателям. Мы публикуем отчет о независимой экспертизе и отзывы других заемщиков, которые помогут обратить внимание на плюсы и минусы такого варианта.

В нашем онлайн-сервисе вся информация обновляется автоматически в режиме 24/7, поэтому всегда остается актуальной и достоверной. Мы разработали наглядный, интуитивно понятный функционал, который позволяет всего за 2–3 минуты найти интересующие сведения с любого смартфона, планшета или компьютера. Достаточно карту получить сейчас, и вы будете застрахованы от непредвиденных затруднений.

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