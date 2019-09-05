Кредитные карты с льготным периодом от 50 дней в банке «Ренессанс Кредит» выдаются на длительный срок, составляющий несколько лет. Они открывают доступ к использованию заемных средств. Получайте платежное средство, с помощью которого сможете расплачиваться в магазинах, маркетплейсах, в ж/д- и авиа кассах, кинотеатрах, спортивных клубах, барах, кафе, ресторанах.

Покупки в долг без уплаты процентов

Владельцы получают важное преимущество – по представленному платежному инструменту установлен льготный период. Это значит, что можно совершать покупки товаров и услуг за заемные средства и в течение 50 или более дней не платить проценты. Затем будет взиматься умеренная переплата в размере от 12 % и выше – это значение устанавливается для каждого клиента индивидуально по результатам скоринга и оценки его платежеспособности.

Если владелец успеет погасить задолженность до окончания беспроцентного срока, пользование заемными средствами будет для него бесплатным. Это существенный плюс такого банковского продукта по сравнению с обычными потребительскими займами.

Как получить?

Вы можете заблаговременно оформить пластик в банке «Ренессанс Кредит», и, пока не будет совершено транзакций, не нужно будет покрывать какие-либо расходы, за исключением платы за годовое обслуживание. Зато у вас будет страховка на случай непредвиденных финансовых затруднений, и вы в любое удобное время сможете совершить покупки, не располагая требуемой суммой наличных.

Владельцами могут стать совершеннолетние граждане Российской Федерации. Потребуется предоставить несколько документов:

паспорт;

справку о доходах;

копию трудовой книжки;

документы с места работы, подтверждающие достаточную продолжительность трудового стажа.

Для выпуска пластика необходимо оставить заявку в отделении банка либо через его официальный сайт. Чтобы ускорить процесс, воспользуйтесь услугами нашего портала Banki.ru. Предусмотрена опция, с помощью которой в один клик можно открыть электронную форму. Ее останется заполнить и отправить на рассмотрение. В случае положительного решения платежный инструмент будет выпущен и доставлен домой с курьером.

Достоинства и преимущества

Контроль состояния счета, просмотр истории денежных операций, получение онлайн-консультаций через мобильный банкинг и интернет-банкинг;

Совершение операций без ввода ПИН-кода благодаря поддержке функции payPass/payWare;

Возможность воспользоваться в любой точке мира, поскольку пластик будет подключен к интернациональной системе Visa или MasterCard;

Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay;

Защита персональных данных встроенным электронным чипом и технологией 3D Secure;

Прозрачные условия, предполагающие отсутствие дополнительных переплат и скрытых комиссий;

Выгодное обналичивание денег в банкоматах.

По представленному платежному инструменту в Banki.ru проведена независимая экспертиза, которая позволит более детально ознакомиться с плюсами и минусами.