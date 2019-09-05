Кредитные карты с льготным периодом от 50 дней банке «Ренессанс Кредит»

Банк: Ренессанс Кредит
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World
 от 19,9% до 300 000 до 55 0 - 1 188 нет
9 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Выражаю благодарность Грицыной Ольге Степановне за профессиональную грамотность и внимательное отношение к клиенту.  
Проездом в Краснодаре не смогла выполнить необходимую... Весь отзыв
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Кредитные карты с льготным периодом от 50 дней банке «Ренессанс Кредит» в городах:

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Кредитные карты с льготным периодом от 50 дней в банке «Ренессанс Кредит» выдаются на длительный срок, составляющий несколько лет. Они открывают доступ к использованию заемных средств. Получайте платежное средство, с помощью которого сможете расплачиваться в магазинах, маркетплейсах, в ж/д- и авиа кассах, кинотеатрах, спортивных клубах, барах, кафе, ресторанах.

Покупки в долг без уплаты процентов

Владельцы получают важное преимущество – по представленному платежному инструменту установлен льготный период. Это значит, что можно совершать покупки товаров и услуг за заемные средства и в течение 50 или более дней не платить проценты. Затем будет взиматься умеренная переплата в размере от 12 % и выше – это значение устанавливается для каждого клиента индивидуально по результатам скоринга и оценки его платежеспособности.

Если владелец успеет погасить задолженность до окончания беспроцентного срока, пользование заемными средствами будет для него бесплатным. Это существенный плюс такого банковского продукта по сравнению с обычными потребительскими займами.

Как получить?

Вы можете заблаговременно оформить пластик в банке «Ренессанс Кредит», и, пока не будет совершено транзакций, не нужно будет покрывать какие-либо расходы, за исключением платы за годовое обслуживание. Зато у вас будет страховка на случай непредвиденных финансовых затруднений, и вы в любое удобное время сможете совершить покупки, не располагая требуемой суммой наличных.

Владельцами могут стать совершеннолетние граждане Российской Федерации. Потребуется предоставить несколько документов:

  • паспорт;
  • справку о доходах;
  • копию трудовой книжки;
  • документы с места работы, подтверждающие достаточную продолжительность трудового стажа.

    • Для выпуска пластика необходимо оставить заявку в отделении банка либо через его официальный сайт. Чтобы ускорить процесс, воспользуйтесь услугами нашего портала Banki.ru. Предусмотрена опция, с помощью которой в один клик можно открыть электронную форму. Ее останется заполнить и отправить на рассмотрение. В случае положительного решения платежный инструмент будет выпущен и доставлен домой с курьером.

    Достоинства и преимущества

  • Контроль состояния счета, просмотр истории денежных операций, получение онлайн-консультаций через мобильный банкинг и интернет-банкинг;
  • Совершение операций без ввода ПИН-кода благодаря поддержке функции payPass/payWare;
  • Возможность воспользоваться в любой точке мира, поскольку пластик будет подключен к интернациональной системе Visa или MasterCard;
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay;
  • Защита персональных данных встроенным электронным чипом и технологией 3D Secure;
  • Прозрачные условия, предполагающие отсутствие дополнительных переплат и скрытых комиссий;
  • Выгодное обналичивание денег в банкоматах.

    • По представленному платежному инструменту в Banki.ru проведена независимая экспертиза, которая позволит более детально ознакомиться с плюсами и минусами.

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