|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|от 21,4%
|до 1 000 000
|до 62
|0 - 869
|до 10%
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5 742 заявки
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Mastercard World
|от 21,4%
|до 1 000 000
|до 120
|0 - 1 089
|нет
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3 043 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитные карты с льготным периодом от 50 дней в Росбанке – финансовый инструмент, который позволяет осуществлять мгновенные безопасные платежи, а также приобретать товары и услуги в долг под 0 % годовых. Пользователи могут получить пластик, оставив онлайн-заявку на сайте банка. Благодаря выгодным условиям и удобному процессу оформления представленный инструмент пользуется спросом среди российских граждан.
50 и более дней без уплаты процентов
Устанавливается льготный период 50 или более дней, в течение которого можно пользоваться заемными деньгами без начисления процентов. Это действует очень просто: вы расплачиваетесь в магазинах, кафе, барах, ресторанах, заправках, авиа- и ж/д кассах. При этом деньги списываются в пределах одобренного лимита, который может составлять до 1 миллиона рублей.
После осуществления транзакции можно будет пополнить счет в удобный момент. Если сделать это до окончания грейс-периода, не будет начислено никаких переплат, то есть вы сможете воспользоваться заемными деньгами бесплатно.
Благодаря таким условиям многие заемщики в 2018 году отдают предпочтение такому варианту вместо потребительских займов. Эти банковские продукты имеют и другие важные преимущества.
Достоинства продуктов с беспроцентным периодом
Как оформить?
Для получения пластика можно оставить онлайн-заявку на сайте учреждения. Вы можете воспользоваться специально предусмотренной опцией на нашем портале Banki.ru – откроется электронная форма для заполнения, где нужно будет указать персональные сведения и другую информацию по требованию.
Наш онлайн-сервис предоставляет актуальные сведения обо всех предложениях, представленных сегодня на рынке России. Вы сможете сравнить сразу несколько вариантов с учетом ставок, продолжительности беспроцентного периода, ограничений по сумме и срокам и другим параметрам, а затем выбрать оптимальный.
По каждой позиции в нашем сервисе опубликованы отзывы других пользователей, а также выполнена независимая экспертная оценка, помогающая обратить внимание на основные плюсы и минусы рассматриваемого продукта.
Мы работаем круглосуточно, чтобы наши клиенты могли в любое удобное время получить важную информацию и подать заявку на получение пластика. Услуги предоставляются бесплатно.
Среди достоинств: наглядный и интуитивно понятный интерфейс, регулярная проверка и оперативное обновление данных, продуманный функционал сайта, в котором внедрена сортировка, онлайн-калькулятор и другие полезные онлайн-инструменты.