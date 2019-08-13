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Кредитные карты с льготным периодом от 50 дней Русском Стандарте

Банк: Русский Стандарт
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
от 0% до 300 000 до 55 590 есть
2 892 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты с льготным периодом от 50 дней Русском Стандарте в городах:

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Получите кредитную карту с льготным периодом от 50 дней в Русском Стандарте, и вы обезопасите себя от финансовых затруднений. В любой момент, когда будет недостаточно собственных средств, сможете сделать покупку. При этом не обязательно соглашаться на переплату.

Льготный период предполагает, что в течение 50, а иногда большего числа дней, на потраченную сумму заемных средств не будут начисляться проценты. Это намного выгоднее, чем оформлять потребительские займы. При этом карты остаются доступными благодаря меньшему количеству требований, предъявляемых к потенциальным получателям.

Исправление персональной истории заемщика

В том случае, когда у заемщика неидеальная персональная история, самый лучший выход – подать заявку на получение продукта с льготным периодом. Во-первых, больше шансов, что финансовое учреждение одобрит заявку и выдаст пластик. Во-вторых, при совершении транзакций эти сведения будут отражены в персональной истории. В будущем это позволит взять потребительский или ипотечный займ.

Чтобы стать владельцем пластика, необходимо будет предоставить сразу несколько документов:

  • паспорт гражданина РФ;
  • копию трудовой книжки для подтверждения стажа;
  • справку о доходах.

    • В отличие от процедуры получения займа, клиентам не нужно вносить залог, приобретать страховку, искать поручителей. Это ускоряет и упрощает процесс оформления. Сегодня большее количество российским граждан могут воспользоваться представленным предложением.

    Почему люди отдают предпочтение банковскому продукту?

  • Возможность расплачиваться в любой точке земного шара – инструмент для расчетов будет подключен к международной системе Visa или MasterCard;
  • Поддержка бесконтактных платежей payPass/payWare – держатель может совершать транзакции без ввода ПИН-кода, что ускоряет и упрощает процесс;
  • Надежная защита личных данных и гарантии сохранности денег с помощью интеграции электронного чипа и технологии идентификации владельца 3D Secure;
  • Отсутствие скрытых комиссий, дополнительных переплат – достаточно вовремя погашать задолженность и вносить плату за годовое обслуживание;
  • Стильный дизайн;
  • Контроль состояния счета, просмотр истории операций с помощью интернет-банка – владельцы пластика могут авторизоваться в системе в любое время суток.

    • Достоинства Banki.ru

    Онлайн-сервис предоставляет подробные и достоверные сведения по всем предложениям, представленным на сегодняшний день на российском рынке. Информация круглосуточно проверяется и обновляется, поэтому остается актуальной. На портале предусмотрен функциональный интерфейс, в котором есть кнопка для моментальной подачи онлайн-заявок. Есть также онлайн-калькулятор для определения суммы переплаты с учетом процентной ставки. Дополнительно публикуются обзоры и мнения экспертов, экономические новости, курсы валют, которые помогут всегда оставаться в курсе событий на финансовом рынке страны.