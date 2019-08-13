|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard World
|от 0%
|до 300 000
|до 55
|590
|есть
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2 892 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Получите кредитную карту с льготным периодом от 50 дней в Русском Стандарте, и вы обезопасите себя от финансовых затруднений. В любой момент, когда будет недостаточно собственных средств, сможете сделать покупку. При этом не обязательно соглашаться на переплату.
Льготный период предполагает, что в течение 50, а иногда большего числа дней, на потраченную сумму заемных средств не будут начисляться проценты. Это намного выгоднее, чем оформлять потребительские займы. При этом карты остаются доступными благодаря меньшему количеству требований, предъявляемых к потенциальным получателям.
Исправление персональной истории заемщика
В том случае, когда у заемщика неидеальная персональная история, самый лучший выход – подать заявку на получение продукта с льготным периодом. Во-первых, больше шансов, что финансовое учреждение одобрит заявку и выдаст пластик. Во-вторых, при совершении транзакций эти сведения будут отражены в персональной истории. В будущем это позволит взять потребительский или ипотечный займ.
Чтобы стать владельцем пластика, необходимо будет предоставить сразу несколько документов:
В отличие от процедуры получения займа, клиентам не нужно вносить залог, приобретать страховку, искать поручителей. Это ускоряет и упрощает процесс оформления. Сегодня большее количество российским граждан могут воспользоваться представленным предложением.
Почему люди отдают предпочтение банковскому продукту?
Достоинства Banki.ru
Онлайн-сервис предоставляет подробные и достоверные сведения по всем предложениям, представленным на сегодняшний день на российском рынке. Информация круглосуточно проверяется и обновляется, поэтому остается актуальной. На портале предусмотрен функциональный интерфейс, в котором есть кнопка для моментальной подачи онлайн-заявок. Есть также онлайн-калькулятор для определения суммы переплаты с учетом процентной ставки. Дополнительно публикуются обзоры и мнения экспертов, экономические новости, курсы валют, которые помогут всегда оставаться в курсе событий на финансовом рынке страны.