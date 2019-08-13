Получите кредитную карту с льготным периодом от 50 дней в Русском Стандарте, и вы обезопасите себя от финансовых затруднений. В любой момент, когда будет недостаточно собственных средств, сможете сделать покупку. При этом не обязательно соглашаться на переплату.

Льготный период предполагает, что в течение 50, а иногда большего числа дней, на потраченную сумму заемных средств не будут начисляться проценты. Это намного выгоднее, чем оформлять потребительские займы. При этом карты остаются доступными благодаря меньшему количеству требований, предъявляемых к потенциальным получателям.

Исправление персональной истории заемщика

В том случае, когда у заемщика неидеальная персональная история, самый лучший выход – подать заявку на получение продукта с льготным периодом. Во-первых, больше шансов, что финансовое учреждение одобрит заявку и выдаст пластик. Во-вторых, при совершении транзакций эти сведения будут отражены в персональной истории. В будущем это позволит взять потребительский или ипотечный займ.

Чтобы стать владельцем пластика, необходимо будет предоставить сразу несколько документов:

паспорт гражданина РФ;

копию трудовой книжки для подтверждения стажа;

справку о доходах.

В отличие от процедуры получения займа, клиентам не нужно вносить залог, приобретать страховку, искать поручителей. Это ускоряет и упрощает процесс оформления. Сегодня большее количество российским граждан могут воспользоваться представленным предложением.

Почему люди отдают предпочтение банковскому продукту?

Возможность расплачиваться в любой точке земного шара – инструмент для расчетов будет подключен к международной системе Visa или MasterCard;

Поддержка бесконтактных платежей payPass/payWare – держатель может совершать транзакции без ввода ПИН-кода, что ускоряет и упрощает процесс;

Надежная защита личных данных и гарантии сохранности денег с помощью интеграции электронного чипа и технологии идентификации владельца 3D Secure;

Отсутствие скрытых комиссий, дополнительных переплат – достаточно вовремя погашать задолженность и вносить плату за годовое обслуживание;

Стильный дизайн;

Контроль состояния счета, просмотр истории операций с помощью интернет-банка – владельцы пластика могут авторизоваться в системе в любое время суток.

Достоинства Banki.ru

Онлайн-сервис предоставляет подробные и достоверные сведения по всем предложениям, представленным на сегодняшний день на российском рынке. Информация круглосуточно проверяется и обновляется, поэтому остается актуальной. На портале предусмотрен функциональный интерфейс, в котором есть кнопка для моментальной подачи онлайн-заявок. Есть также онлайн-калькулятор для определения суммы переплаты с учетом процентной ставки. Дополнительно публикуются обзоры и мнения экспертов, экономические новости, курсы валют, которые помогут всегда оставаться в курсе событий на финансовом рынке страны.