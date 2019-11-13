Кредитные карты с льготным периодом от 50 дней Россельхозбанке

Банк: Россельхозбанк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard Standard
 от 26,9% до 1 000 000 до 55 0 - 1 800 до 10%
2 472 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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от 21% годовых
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Отзывы

обслуживание в отделение, и сервис в целом
Оценка: 5 Проверяется
Много лет дослуживаюсь в банке Русский стандарт в Сочи, в отделении работает приятный персонал, всегда приветливые. Часто решаю свои вопросы через Кристину Гаспарян, ей отдельное... Весь отзыв
Выезд специалиста на дом
Оценка: 5 Проверяется
Очень доволен профессиональной компетенцией и дружелюбным общением специалиста Кредит Европа Банка  Воротникова Евгения Александровича,большое спасибо,приятно иметь дело... Весь отзыв
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Кредитные карты с льготным периодом от 50 дней в Россельхозбанке выдаются всем желающим, достигшим возраста 18 лет и получающим стабильный доход для погашения задолженности, которая может образоваться после совершения оплаты. Оформляйте финансовый инструмент через интернет – такая опция предусмотрена банком для удобства получателей и сокращения времени на выпуск пластика.

Возможности платежного средства

В 2018 году одна карта может стать универсальным инструментом для расчетов. Владельцам открывается огромное количество возможностей:

  • хранение собственных денег;
  • открытие депозитов;
  • покупка товаров и услуг в долг в пределах установленного лимита на использование заемных средств;
  • получение заработной платы, социальных пособий и прочих регулярных денежных поступлений.

    • Льготный период 50 и более дней позволяет пользоваться заемными деньгами, то есть без уплаты процентов. В течение этого периода нужно будет вернуть долг, и тогда не придется погашать никаких переплат. Такие операции более выгодны и доступны по сравнению с потребительскими займами.

    Благодаря участию в Visa или MasterCard владельцы могут воспользоваться пластиком в любой стране мира. Путешествуя или отправляясь в командировку, вы будете иметь доступ к деньгам.

    Современные технологии

    В 2018 году рассматриваемый банковский продукт поддерживает инновационные технологии, которые делают его использование простым, быстрым, безопасным и комфортным. Электронный чип и система 3D Secure гарантируют надежную защиту и, как следствие – сохранность ваших денег. Мошенники не смогут получить персональные сведения и снять деньги с вашего счета.

    Чтобы в один клик контролировать состояние баланса, узнавать действующие условия, воспользуйтесь официальным мобильным приложением или интернет-банком. После авторизации в системе вы увидите интересующие вас сведения, сможете получить онлайн-консультацию специалиста или найти ближайший терминал или банкомат для осуществления транзакций или снятия наличных.

    В том случае, когда доплата будет производиться на небольшую сумму, можно не вводить ПИН-код – представленное платежное средство поддерживает технологию payPass/payWare. Достаточно поднести пластик в специальному считывающему устройству, и средства автоматически будут списаны после сканирования.

    Быстрое оформление с грейс-периодом от 50 дней

    Banki.ru поможет вам за короткий срок получить представленный платежный инструмент. Изучайте особенности, сравнивайте условия, процентные ставки, существующие лимиты по сумме и срокам, а затем подавайте электронную заявку через специальную опцию на нашем портале. Она будет рассмотрена, после чего финансовое учреждение выпустит пластик и пришлет его вам с курьером по указанному адресу.

    Мы работаем в режиме 24/4, оперативно проверяя и обновляя сведения по каждой размещенной на сайте позиции. Все пользователи получают информацию бесплатно – это можно сделать с любого мобильного устройства, компьютера или планшета. Благодаря продуманному интуитивно понятному интерфейсу это займет всего несколько минут.

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