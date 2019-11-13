Кредитные карты с льготным периодом от 50 дней в Россельхозбанке выдаются всем желающим, достигшим возраста 18 лет и получающим стабильный доход для погашения задолженности, которая может образоваться после совершения оплаты. Оформляйте финансовый инструмент через интернет – такая опция предусмотрена банком для удобства получателей и сокращения времени на выпуск пластика.

Возможности платежного средства

В 2018 году одна карта может стать универсальным инструментом для расчетов. Владельцам открывается огромное количество возможностей:

хранение собственных денег;

открытие депозитов;

покупка товаров и услуг в долг в пределах установленного лимита на использование заемных средств;

получение заработной платы, социальных пособий и прочих регулярных денежных поступлений.

Льготный период 50 и более дней позволяет пользоваться заемными деньгами, то есть без уплаты процентов. В течение этого периода нужно будет вернуть долг, и тогда не придется погашать никаких переплат. Такие операции более выгодны и доступны по сравнению с потребительскими займами.

Благодаря участию в Visa или MasterCard владельцы могут воспользоваться пластиком в любой стране мира. Путешествуя или отправляясь в командировку, вы будете иметь доступ к деньгам.

Современные технологии

В 2018 году рассматриваемый банковский продукт поддерживает инновационные технологии, которые делают его использование простым, быстрым, безопасным и комфортным. Электронный чип и система 3D Secure гарантируют надежную защиту и, как следствие – сохранность ваших денег. Мошенники не смогут получить персональные сведения и снять деньги с вашего счета.

Чтобы в один клик контролировать состояние баланса, узнавать действующие условия, воспользуйтесь официальным мобильным приложением или интернет-банком. После авторизации в системе вы увидите интересующие вас сведения, сможете получить онлайн-консультацию специалиста или найти ближайший терминал или банкомат для осуществления транзакций или снятия наличных.

В том случае, когда доплата будет производиться на небольшую сумму, можно не вводить ПИН-код – представленное платежное средство поддерживает технологию payPass/payWare. Достаточно поднести пластик в специальному считывающему устройству, и средства автоматически будут списаны после сканирования.

Быстрое оформление с грейс-периодом от 50 дней

Banki.ru поможет вам за короткий срок получить представленный платежный инструмент. Изучайте особенности, сравнивайте условия, процентные ставки, существующие лимиты по сумме и срокам, а затем подавайте электронную заявку через специальную опцию на нашем портале. Она будет рассмотрена, после чего финансовое учреждение выпустит пластик и пришлет его вам с курьером по указанному адресу.

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