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Кредитные карты с льготным периодом от 50 дней Совкомбанке

Банк: Совкомбанк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World
 от 0% до 350 000 до 1080 0 есть
11 191 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Кредитные карты с льготным периодом от 50 дней Совкомбанке в городах:

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Кредитные карты с льготным периодом от 50 дней в Совкомбанке выдаются лицам, достигшим возраста 18 лет. Это популярный и выгодный способ приобретения товаров в долг – расплачиваетесь заемными средствами в пределах одобренного лимита, который на сегодняшний день составляет до 1 миллион рублей.

Что такое беспроцентный период?

По рассматриваемому платежному инструменту действует льготный период, во время которого не будет взиматься переплата. Он колеблется от 50 и более дней в зависимости от одобренных условий.

Заемщики часто отдают предпочтение представленному варианту, потому что можно не выплачивать проценты за пользование заемными деньгами. Это выгодный способ по сравнению с потребительскими займами, где переплата начисляется с первого дня.

По окончании льготного периода будет установлена невысокая ставка – от 12 % годовых – ее значение так же определяется для каждого клиента индивидуально.

Возможности для получателей

Оформив, вы получите действительно универсальный инструмент для мгновенных расчетов, которым можно будет воспользоваться в любой точке мира благодаря подключению к международной платежной системе Visa или MasterCard.

Кроме этого владельцы могут хранить собственные деньги на счете и даже открывать депозиты, позволяющие ежемесячно получать дополнительный доход от владения материальными ресурсами. Льготный период не будет распространятся на такую операцию.

Предусмотрено обналичивание денег в банкоматах любой страны мира, но за это придется уплатить комиссию. Однако, когда необходимо срочно справиться с финансовыми затруднениями, карта может стать быстрым и эффективным способом решения проблем.

Достоинства и преимущества

  • Поддержка современных технологий: payPass/payWare – для осуществления транзакций без ввода ПИН-кода, Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay – для мгновенных расчетов в мобильных приложениях;
  • Гарантия сохранности персональных данных благодаря интеграции электронного чипа и 3D Secure;
  • Фиксированная плата за выпуск и годовое обслуживание;
  • Отсутствие дополнительных комиссий, платежей, пеней;
  • Контроль состояния баланса, получение информации о дате внесения средств на счет, онлайн-консультации через круглосуточный интернет-банкинг, доступный пользователям с любого смартфона, планшета, компьютера;
  • Длительный срок действия, составляющий несколько лет.

    • Как получить?

    Необходимо сначала подготовить документы, которые понадобятся для оформления – справку 2-НДФЛ, копию трудовой книжки, паспорт гражданина РФ. Затем воспользуйтесь нашим порталом, где есть специальная опция для моментальной подачи онлайн-заявок. Откроется электронная форма, где и нужно будет указать основные сведения о себе, и отправить их на рассмотрение в банк. В случае положительного ответа пластик будет доставлен вам домой курьером.

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