Кредитные карты с льготным периодом от 50 дней в Совкомбанке выдаются лицам, достигшим возраста 18 лет. Это популярный и выгодный способ приобретения товаров в долг – расплачиваетесь заемными средствами в пределах одобренного лимита, который на сегодняшний день составляет до 1 миллион рублей.

Что такое беспроцентный период?

По рассматриваемому платежному инструменту действует льготный период, во время которого не будет взиматься переплата. Он колеблется от 50 и более дней в зависимости от одобренных условий.

Заемщики часто отдают предпочтение представленному варианту, потому что можно не выплачивать проценты за пользование заемными деньгами. Это выгодный способ по сравнению с потребительскими займами, где переплата начисляется с первого дня.

По окончании льготного периода будет установлена невысокая ставка – от 12 % годовых – ее значение так же определяется для каждого клиента индивидуально.

Возможности для получателей

Оформив, вы получите действительно универсальный инструмент для мгновенных расчетов, которым можно будет воспользоваться в любой точке мира благодаря подключению к международной платежной системе Visa или MasterCard.

Кроме этого владельцы могут хранить собственные деньги на счете и даже открывать депозиты, позволяющие ежемесячно получать дополнительный доход от владения материальными ресурсами. Льготный период не будет распространятся на такую операцию.

Предусмотрено обналичивание денег в банкоматах любой страны мира, но за это придется уплатить комиссию. Однако, когда необходимо срочно справиться с финансовыми затруднениями, карта может стать быстрым и эффективным способом решения проблем.

Достоинства и преимущества

Поддержка современных технологий: payPass/payWare – для осуществления транзакций без ввода ПИН-кода, Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay – для мгновенных расчетов в мобильных приложениях;

Гарантия сохранности персональных данных благодаря интеграции электронного чипа и 3D Secure;

Фиксированная плата за выпуск и годовое обслуживание;

Отсутствие дополнительных комиссий, платежей, пеней;

Контроль состояния баланса, получение информации о дате внесения средств на счет, онлайн-консультации через круглосуточный интернет-банкинг, доступный пользователям с любого смартфона, планшета, компьютера;

Длительный срок действия, составляющий несколько лет.

Как получить?

Необходимо сначала подготовить документы, которые понадобятся для оформления – справку 2-НДФЛ, копию трудовой книжки, паспорт гражданина РФ. Затем воспользуйтесь нашим порталом, где есть специальная опция для моментальной подачи онлайн-заявок. Откроется электронная форма, где и нужно будет указать основные сведения о себе, и отправить их на рассмотрение в банк. В случае положительного ответа пластик будет доставлен вам домой курьером.

Banki.ru работает 7 дне в неделю без выходных и праздников, и не взимает плату за предоставление услуг. Вы можете открыть сайт на любом компьютере, телефоне, планшете. Интерфейс оптимизирован под любые устройства.