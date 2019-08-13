|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard World
|от 0%
|до 350 000
|до 1080
|0
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11 191 заявка
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитные карты с льготным периодом от 50 дней в Совкомбанке выдаются лицам, достигшим возраста 18 лет. Это популярный и выгодный способ приобретения товаров в долг – расплачиваетесь заемными средствами в пределах одобренного лимита, который на сегодняшний день составляет до 1 миллион рублей.
Что такое беспроцентный период?
По рассматриваемому платежному инструменту действует льготный период, во время которого не будет взиматься переплата. Он колеблется от 50 и более дней в зависимости от одобренных условий.
Заемщики часто отдают предпочтение представленному варианту, потому что можно не выплачивать проценты за пользование заемными деньгами. Это выгодный способ по сравнению с потребительскими займами, где переплата начисляется с первого дня.
По окончании льготного периода будет установлена невысокая ставка – от 12 % годовых – ее значение так же определяется для каждого клиента индивидуально.
Возможности для получателей
Оформив, вы получите действительно универсальный инструмент для мгновенных расчетов, которым можно будет воспользоваться в любой точке мира благодаря подключению к международной платежной системе Visa или MasterCard.
Кроме этого владельцы могут хранить собственные деньги на счете и даже открывать депозиты, позволяющие ежемесячно получать дополнительный доход от владения материальными ресурсами. Льготный период не будет распространятся на такую операцию.
Предусмотрено обналичивание денег в банкоматах любой страны мира, но за это придется уплатить комиссию. Однако, когда необходимо срочно справиться с финансовыми затруднениями, карта может стать быстрым и эффективным способом решения проблем.
Достоинства и преимущества
Как получить?
Необходимо сначала подготовить документы, которые понадобятся для оформления – справку 2-НДФЛ, копию трудовой книжки, паспорт гражданина РФ. Затем воспользуйтесь нашим порталом, где есть специальная опция для моментальной подачи онлайн-заявок. Откроется электронная форма, где и нужно будет указать основные сведения о себе, и отправить их на рассмотрение в банк. В случае положительного ответа пластик будет доставлен вам домой курьером.
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