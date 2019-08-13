Кредитные карты с льготным периодом от 50 дней в банке Тинькофф Банк – это возможность совершать покупки и расплачиваться заемными средствами в пределах установленного лимита. В 2018 году он может достигать 1 миллиона рублей, однако, максимальный размер определяется для каждого клиента индивидуально на основании данных скоринга, который оценивает платежеспособность человека.

Пользование заемными деньгами без процентов

Совершая оплаты картой, вы тратите деньги со специального счета. На эту сумму в течение льготного периода не будут начисляться проценты. Он длится не менее 50 дней, а для некоторых заемщиков может превышать 100-дневный срок. Это делает представленный банковский продукты выгоднее потребительских займов, по которым переплата начисляется с первого дня после оформления.

Задолженность возвращать можно либо до окончания льготного периода, либо после. В первом случае достаточно будет вернуть на счет такую же сумму, которая была израсходована, а во втором – с переплатой. Она составляет от 12 % годовых и устанавливается для каждого владельца пластика индивидуально.

Безопасные быстрые платежи

Представленный банковский продукт совместим с современными технологиями, с которыми транзакции становятся удобными, быстрыми и безопасными.

PayPass/payWare позволяет отказаться от ввода ПИН-кода. Достаточно будет поднести карту к сканирующему устройству, и требуемая сумма автоматически будет списана.

Благодаря поддержке Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay держатель пластика может без каких-либо затруднений расплачиваться в мобильных приложениях.

Чтобы предотвратить несанкционированный доступ к счету, интегрирован электронный чип и использована технологи 3D Secure. Средства будут под надежной защитой, что гарантирует их сохранность.

Дополнительные преимущества

Фиксированная плата за выпуск и обслуживание в течение года;

Прозрачные условия, предполагающие отсутствие скрытых комиссий и дополнительных платежей;

Длительный срок действия, составляющий насколько лет, а по его окончании можно перевыпустить платежный инструмент;

Удобный процесс оформления без визита в отделение банка.

Чтобы получить рассматриваемый банковский продукт, необходимо подать онлайн-заявку. Воспользуйтесь для этого порталом Banki.ru. Здесь предусмотрена специальная опция, с помощью которой в один клик пользователь сможет открыть электронную анкету. Останется указать в ней персональные данные и отослать в финансовое учреждение. Пластик будет выпущен и доставлен курьером по указанному при регистрации адресу.

Потенциальным заемщикам потребуется предоставить несколько документов, среди которых справка о доходах, копия трудовой книжки, паспорт гражданина Российской Федерации. После этого будет проведен скоринг, по результатам которого определится максимальный лимит по сумме, ставка и другие параметры сделки. Они будут указаны в договоре, которые следует подписать для активации.