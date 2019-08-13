Кредитные карты с льготным периодом от 50 дней в Восточном Банке – это способ расплачиваться за товары и услуги заемными средствами и в течение определенного времени не платить проценты. Тысячи российских граждан пользуются представленным банковским продуктом, поскольку он даёт много возможностей. Клиенты могут хранить свои деньги, обналичивать их в банкоматах в любой точке мира, открывать депозиты.

Как действует льготный период?

Отсчёт льготного времени начинается сразу после того, как пользователь совершит транзакцию, и израсходованы заемные деньги в пределах установленного лимита. В течение 50 дней не нужно будет погашать переплату. Вы сможете потратить, например, 10 тысяч рублей, и такую же сумму затем вернуть.

Это делает банковский продукт гораздо более выгодным способом решения финансовых затруднений по сравнению с потребительскими займами, по которым проценты начисляются с первого дня.

Главные преимущества

Продолжительный льготный период и выгодные ставки, размер которых ниже среднерыночного уровня;

Минимальные требования к получателям – достаточно предоставить паспорт, справку с места работы и подтвердить доход, не требуется вносить залог, приобретать страховой полис, искать поручителей и соблюдать прочие трудновыполнимые условия;

Совместимость с технологией бесконтактных платежей payPass/payWare, которые позволяют отказаться от ввода ПИН-кода;

Моментальные оплаты через мобильные приложения благодаря поддержке Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay;

Поддержка 3D Secure и интеграция электронного чипа для надежной сохранности персональных данных предотвращают доступ мошенников к счету;

Невысокая плата за выпуск и годовое обслуживание;

Длительный срок действия, после которого легко можно перевыпустить пластик.

Оформление в один клик

Чтобы получить карту, необходимо оставить заявку на сайте банка либо приехав в ближайшее отделение. Удобнее всего это делать онлайн, потому что вам не нужно подстраиваться под часы работы финансового учреждения. Достаточно иметь смартфон, планшет или компьютер с подключением к интернету.

В специальной электронной форме потребуется указать личные сведения, такие как ФИО, адрес проживания, номер телефона, размер зарплаты, срок трудового стажа, желаемую сумму лимита на использование заемных денег и т.д.

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