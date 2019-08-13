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Кредитные карты с льготным периодом от 50 дней Восточном Банке

Банк: Восточный Банк
5 кредитных карт
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Instant Issue
Visa Classic
 20% до 120 000 до 1850 0 - 18 250 есть
3 847 заявок
Visa Instant Issue
Visa Classic
 28% до 300 000 до 90 0 есть
1 753 заявки
Visa Instant Issue
Visa Classic
 от 11,5% до 300 000 до 56 0 есть
300 заявок
Visa Instant Issue
Visa Classic
 20% до 70 000 до 1850 0 - 10 950 есть
169 заявок
Visa Instant Issue
Visa Classic
 от 24% до 400 000 до 56 0 есть
21 заявка

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Уже который раз убеждаюсь, что это лучший банк на планете!)
Оценка: 5 Проверяется
Лично я уже очень давно пользуюсь Тинькофф банком, у меня есть их дебетовая карта и кредитка, но вот как то раз мой телефон решил сыграть со мной злую шутку... Шла с подругами и... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
Все отзывы

Кредитные карты с льготным периодом от 50 дней Восточном Банке в городах:

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Кредитные карты с льготным периодом от 50 дней в Восточном Банке – это способ расплачиваться за товары и услуги заемными средствами и в течение определенного времени не платить проценты. Тысячи российских граждан пользуются представленным банковским продуктом, поскольку он даёт много возможностей. Клиенты могут хранить свои деньги, обналичивать их в банкоматах в любой точке мира, открывать депозиты.

Как действует льготный период?

Отсчёт льготного времени начинается сразу после того, как пользователь совершит транзакцию, и израсходованы заемные деньги в пределах установленного лимита. В течение 50 дней не нужно будет погашать переплату. Вы сможете потратить, например, 10 тысяч рублей, и такую же сумму затем вернуть.

Это делает банковский продукт гораздо более выгодным способом решения финансовых затруднений по сравнению с потребительскими займами, по которым проценты начисляются с первого дня.

Главные преимущества

  • Продолжительный льготный период и выгодные ставки, размер которых ниже среднерыночного уровня;
  • Минимальные требования к получателям – достаточно предоставить паспорт, справку с места работы и подтвердить доход, не требуется вносить залог, приобретать страховой полис, искать поручителей и соблюдать прочие трудновыполнимые условия;
  • Совместимость с технологией бесконтактных платежей payPass/payWare, которые позволяют отказаться от ввода ПИН-кода;
  • Моментальные оплаты через мобильные приложения благодаря поддержке Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay;
  • Поддержка 3D Secure и интеграция электронного чипа для надежной сохранности персональных данных предотвращают доступ мошенников к счету;
  • Невысокая плата за выпуск и годовое обслуживание;
  • Длительный срок действия, после которого легко можно перевыпустить пластик.

    • Оформление в один клик

    Чтобы получить карту, необходимо оставить заявку на сайте банка либо приехав в ближайшее отделение. Удобнее всего это делать онлайн, потому что вам не нужно подстраиваться под часы работы финансового учреждения. Достаточно иметь смартфон, планшет или компьютер с подключением к интернету.

    В специальной электронной форме потребуется указать личные сведения, такие как ФИО, адрес проживания, номер телефона, размер зарплаты, срок трудового стажа, желаемую сумму лимита на использование заемных денег и т.д.

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