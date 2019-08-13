|Название, тип карты *
|
Процентная
ставка
|
Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|20%
|до 120 000
|до 1850
|0 - 18 250
|есть
|
3 847 заявок
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|28%
|до 300 000
|до 90
|0
|есть
|
1 753 заявки
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|от 11,5%
|до 300 000
|до 56
|0
|есть
|
300 заявок
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|20%
|до 70 000
|до 1850
|0 - 10 950
|есть
|
169 заявок
|
Visa Instant Issue
Visa Classic
|от 24%
|до 400 000
|до 56
|0
|есть
|
21 заявка
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитные карты с льготным периодом от 50 дней в Восточном Банке – это способ расплачиваться за товары и услуги заемными средствами и в течение определенного времени не платить проценты. Тысячи российских граждан пользуются представленным банковским продуктом, поскольку он даёт много возможностей. Клиенты могут хранить свои деньги, обналичивать их в банкоматах в любой точке мира, открывать депозиты.
Как действует льготный период?
Отсчёт льготного времени начинается сразу после того, как пользователь совершит транзакцию, и израсходованы заемные деньги в пределах установленного лимита. В течение 50 дней не нужно будет погашать переплату. Вы сможете потратить, например, 10 тысяч рублей, и такую же сумму затем вернуть.
Это делает банковский продукт гораздо более выгодным способом решения финансовых затруднений по сравнению с потребительскими займами, по которым проценты начисляются с первого дня.
Главные преимущества
Оформление в один клик
Чтобы получить карту, необходимо оставить заявку на сайте банка либо приехав в ближайшее отделение. Удобнее всего это делать онлайн, потому что вам не нужно подстраиваться под часы работы финансового учреждения. Достаточно иметь смартфон, планшет или компьютер с подключением к интернету.
В специальной электронной форме потребуется указать личные сведения, такие как ФИО, адрес проживания, номер телефона, размер зарплаты, срок трудового стажа, желаемую сумму лимита на использование заемных денег и т.д.
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