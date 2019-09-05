Кредитные карты с льготным периодом от 50 дней ВТБ

Банк: ВТБ
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Gold
Mastercard World
 от 16% до 1 000 000 до 101 0 - 2 998 до 10%
345 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Благодарность
Оценка: 5 Проверяется
Выражаю благодарность Грицыной Ольге Степановне за профессиональную грамотность и внимательное отношение к клиенту.  
Проездом в Краснодаре не смогла выполнить необходимую... Весь отзыв
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Кредитные карты с льготным периодом от 50 дней ВТБ в городах:

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Кредитные карты с льготным периодом от 50 дней в ВТБ – финансовый инструмент, который позволяет осуществлять мгновенные безопасные платежи, а также приобретать товары и услуги в долг под 0 % годовых. Пользователи могут получить пластик, оставив онлайн-заявку на сайте банка. Благодаря выгодным условиям и удобному процессу оформления представленный инструмент пользуется спросом среди российских граждан.

50 и более дней без уплаты процентов

Устанавливается льготный период 50 или более дней, в течение которого можно пользоваться заемными деньгами без начисления процентов. Это действует очень просто: вы расплачиваетесь в магазинах, кафе, барах, ресторанах, заправках, авиа- и ж/д кассах. При этом деньги списываются в пределах одобренного лимита, который может составлять до 1 миллиона рублей.

После осуществления транзакции можно будет пополнить счет в удобный момент. Если сделать это до окончания грейс-периода, не будет начислено никаких переплат, то есть вы сможете воспользоваться заемными деньгами бесплатно.

Благодаря таким условиям многие заемщики в 2018 году отдают предпочтение такому варианту вместо потребительских займов. Эти банковские продукты имеют и другие важные преимущества.

Достоинства продуктов с беспроцентным периодом

  • Большой выбор возможностей – хранение собственных средств, обналичивание в любом банкомате, открытие депозитов (если платежное средство поддерживает такую функцию);
  • Возможность совершать финансовые операции в любой точке мира благодаря интеграции с платежными системами Visa или MasterCard;
  • Быстрый контроль состояния счета, конечной даты внесения оплаты, поиск терминалов, банкоматов и отделений банков через мобильный и интернет-банкинг;
  • Максимальная защита транзакций благодаря интеграции электронного чипа и поддержке технологии 3D Secure, предотвращающей доступ к персональным данным мошенников;
  • Выполнение платежных операций без ввода ПИН-кода за счет поддержки технологии бесконтактных оплат payPass/payWare.

    • Как оформить?

    Для получения пластика можно оставить онлайн-заявку на сайте учреждения. Вы можете воспользоваться специально предусмотренной опцией на нашем портале Banki.ru – откроется электронная форма для заполнения, где нужно будет указать персональные сведения и другую информацию по требованию.

    Наш онлайн-сервис предоставляет актуальные сведения обо всех предложениях, представленных сегодня на рынке России. Вы сможете сравнить сразу несколько вариантов с учетом ставок, продолжительности беспроцентного периода, ограничений по сумме и срокам и другим параметрам, а затем выбрать оптимальный.

    По каждой позиции в нашем сервисе опубликованы отзывы других пользователей, а также выполнена независимая экспертная оценка, помогающая обратить внимание на основные плюсы и минусы рассматриваемого продукта.

    Мы работаем круглосуточно, чтобы наши клиенты могли в любое удобное время получить важную информацию и подать заявку на получение пластика. Услуги предоставляются бесплатно.

    Среди достоинств: наглядный и интуитивно понятный интерфейс, регулярная проверка и оперативное обновление данных, продуманный функционал сайта, в котором внедрена сортировка, онлайн-калькулятор и другие полезные онлайн-инструменты.

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