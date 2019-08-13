Многие из нас сталкивались с трудностями при погашении задолженности. Неважно, какие факторы на это повлияли — факт в том, что просрочка не только влияет на историю, но и влечет за собой денежные штрафы, а за каждый день начисляются пени. Хотя стоит отметить, что и первый аргумент очень важен, поскольку именно от вашего рейтинга зависит, одобрят ли вам в будущем заемную линию. А учитывая, что больше половины россиян приобретают недвижимость, автомобили и технику с помощью привлеченных средств, плохая репутация осложнит работу с финансовыми организациями. Для таких случаев и была создана кредитная карта для рефинансирования в Альфа-Банке.

Данный вид «пластика» предусмотрен в качестве помощи для потребителя. Если у вас несколько обязательств, взносы по которым сильно стесняют вас в средствах и негативно отражаются на бюджете, следует подумать о такой возможности. Многие просто не представляли, что могут оказаться в такой ситуации. Кто-то оформлял средства с плавающей ставкой, и она выросла, а определенная категория клиентов совершила приобретение в валюте и после ухудшения экономического положения в стране оказалась неплатежеспособной.

Важные аспекты

Принцип рефинансирования прост — вы оформляете получение новой линии на максимально продолжительный срок. Затем вы закрываете текущие долги и начинаете оплачивать только одну задолженность, что намного удобнее и выгоднее по следующим причинам:

1. Небольшой платеж. Вместо множества взносов вам достаточно совершать только один, который не будет так сильно бить по кошельку, поскольку вся сумма разделена на несколько лет.

2. Ставка. Легче оплачивать процент по одной линии, потому что он в таком случае фиксированный. К тому же банки часто делают скидки для такого типа «пластика», поэтому вы сэкономите личные деньги.

3. Обслуживание. Различные комиссии и сборы в итоге составляют приличную сумму. В случае с одним заемным продуктом их размер не будет таким большим, что упростит погашение и снизит конечную цену.

Процесс оформления довольно лёгкий — вы заполняете анкету в отделении банка или на официальном сайте, после чего ожидаете решения. Второй способ намного удобнее — нет нужды выходить из дома или с работы, ехать в офис и стоять в длинных очередях. Достаточно лишь ввести требуемые сведения в специальные поля, а при необходимости приложить копии документов. В случае одобрения с вами свяжется сотрудник организации и сообщит дату готовности. Стоит отметить, что подать заявку на получение денег можно, в том числе, на действующий «пластик».

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