На сегодняшний день безналичные системы — одна из самых популярных услуг среди населения. Мы получаем заработную плату, совершаем покупки в магазинах и интернете, оформляем заемные средства. По этой причине организации постоянно разрабатывают новые продукты. Среди них — кредитная карта для рефинансирования в Ситибанке. Подать заявку на ее получение вправе совершеннолетние граждане РФ, имеющие положительную историю и постоянный источник дохода (работа, бизнес, пенсия).

Сам процесс оформления состоит из двух шагов — составление заявления и ожидание решения. Разумеется, необходимо заранее подготовить требуемые документы (их точный список следует уточнить у сотрудников организации). При этом нелишним будет узнать о различных скидках — например, банки часто снижают ставку для своих клиентов или в случае представления дополнительных бумаг.

Однако сегодня многие предпочитают заполнять анкету на официальном сайте. Такой способ имеет несколько плюсов:

не нужно покидать дом или рабочее место, что очень комфортно;

отсутствие длинных очередей;

быстрый ответ — онлайн-заявки рассматривают в тот же день.

После одобрения запроса с вами свяжется сотрудник и сообщит точную дату готовности «пластика».

Важные достоинства рефинансирования

Помимо простого предоставления, данная услуга имеет множество других преимуществ, способных принести вам ощутимую пользу. Первый плюс — погашение текущих обязательств, выплаты по которым усложняют вам жизнь. Большое количество параллельных долгов рано или поздно начнет сказываться на вашем бюджете, а просрочки только добавят головной боли. Они негативно влияют на историю клиента, а также влекут за собой денежные штрафы и пени за каждый день опоздания.

При этом грамотное оформление сделает процесс выплат намного удобнее. Указав в заявлении максимально длительный срок, вы уменьшите размер ежемесячных взносов, тем самым снизив долговую нагрузку на свой бюджет. А при наличии свободных средств вы всегда можете внести их, сократив общую сумму.

Еще одно достоинство — сокращение сопутствующих расходов. Каждая заемная линия предусматривает множество сборов и комиссий за месяц (квартал, год), что в итоге составляет немаленькую сумму. А оплачивая лишь одну задолженность, вы сэкономите личные средства.

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