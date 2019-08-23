Кредитные карты рефинансирование в Ситибанке

Банк: Ситибанк
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14 кредитных карт
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World Elite
 от 13,9% до 1 500 000 до 50 15 000 нет
Mastercard World Elite
 от 13,9% до 1 500 000 до 50 0 - 15 000 нет
Mastercard World Elite
 от 13,9% до 1 500 000 до 50 15 000 нет
Mastercard World
 от 13,9% до 600 000 до 50 0 - 2 950 нет
Mastercard Standard
 от 13,9% до 300 000 до 120 0 нет
Mastercard Gold
 от 13,9% до 600 000 до 50 0 - 2 950 нет
Mastercard Standard
 от 13,9% до 300 000 до 50 0 - 950 нет
Visa Signature
 от 13,9% до 600 000 до 50 3 450 нет
Visa Signature
 от 13,9% до 300 000 до 50 950 нет
Mastercard World Premium
 от 13,9% до 600 000 до 50 0 - 2 950 нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы

Слова благодарности
Оценка: 5 Проверяется
Благодарю ваш коллектив Ленинский проспект и лично Светлану Алексеевну Донских,за всегда позитивный настрой ,за чуткое ,отзывчивое ,уважительное отношение к каждому клиенту,за... Весь отзыв
Спасибо!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте! Кредитную карту получила давно, но все никак не решалась пользоваться, были сомнения да и условия не совсем понимала)) В офис обслуживания сходить было лень, но... Весь отзыв
Все отзывы

Кредитные карты рефинансирование в Ситибанке в городах:

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На сегодняшний день безналичные системы — одна из самых популярных услуг среди населения. Мы получаем заработную плату, совершаем покупки в магазинах и интернете, оформляем заемные средства. По этой причине организации постоянно разрабатывают новые продукты. Среди них — кредитная карта для рефинансирования в Ситибанке. Подать заявку на ее получение вправе совершеннолетние граждане РФ, имеющие положительную историю и постоянный источник дохода (работа, бизнес, пенсия).

Сам процесс оформления состоит из двух шагов — составление заявления и ожидание решения. Разумеется, необходимо заранее подготовить требуемые документы (их точный список следует уточнить у сотрудников организации). При этом нелишним будет узнать о различных скидках — например, банки часто снижают ставку для своих клиентов или в случае представления дополнительных бумаг.

Однако сегодня многие предпочитают заполнять анкету на официальном сайте. Такой способ имеет несколько плюсов:

  • не нужно покидать дом или рабочее место, что очень комфортно;
  • отсутствие длинных очередей;
  • быстрый ответ — онлайн-заявки рассматривают в тот же день.

    • После одобрения запроса с вами свяжется сотрудник и сообщит точную дату готовности «пластика».

    Важные достоинства рефинансирования

    Помимо простого предоставления, данная услуга имеет множество других преимуществ, способных принести вам ощутимую пользу. Первый плюс — погашение текущих обязательств, выплаты по которым усложняют вам жизнь. Большое количество параллельных долгов рано или поздно начнет сказываться на вашем бюджете, а просрочки только добавят головной боли. Они негативно влияют на историю клиента, а также влекут за собой денежные штрафы и пени за каждый день опоздания.

    При этом грамотное оформление сделает процесс выплат намного удобнее. Указав в заявлении максимально длительный срок, вы уменьшите размер ежемесячных взносов, тем самым снизив долговую нагрузку на свой бюджет. А при наличии свободных средств вы всегда можете внести их, сократив общую сумму.

    Еще одно достоинство — сокращение сопутствующих расходов. Каждая заемная линия предусматривает множество сборов и комиссий за месяц (квартал, год), что в итоге составляет немаленькую сумму. А оплачивая лишь одну задолженность, вы сэкономите личные средства.

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