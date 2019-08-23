|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard World Elite
|от 13,9%
|до 1 500 000
|до 50
|15 000
|нет
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Mastercard World Elite
|от 13,9%
|до 1 500 000
|до 50
|0 - 15 000
|нет
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Mastercard World Elite
|от 13,9%
|до 1 500 000
|до 50
|15 000
|нет
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Mastercard World
|от 13,9%
|до 600 000
|до 50
|0 - 2 950
|нет
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Mastercard Standard
|от 13,9%
|до 300 000
|до 120
|0
|нет
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Mastercard Gold
|от 13,9%
|до 600 000
|до 50
|0 - 2 950
|нет
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Mastercard Standard
|от 13,9%
|до 300 000
|до 50
|0 - 950
|нет
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Visa Signature
|от 13,9%
|до 600 000
|до 50
|3 450
|нет
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|от 13,9%
|до 300 000
|до 50
|950
|нет
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Mastercard World Premium
|от 13,9%
|до 600 000
|до 50
|0 - 2 950
|нет
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* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
На сегодняшний день безналичные системы — одна из самых популярных услуг среди населения. Мы получаем заработную плату, совершаем покупки в магазинах и интернете, оформляем заемные средства. По этой причине организации постоянно разрабатывают новые продукты. Среди них — кредитная карта для рефинансирования в Ситибанке. Подать заявку на ее получение вправе совершеннолетние граждане РФ, имеющие положительную историю и постоянный источник дохода (работа, бизнес, пенсия).
Сам процесс оформления состоит из двух шагов — составление заявления и ожидание решения. Разумеется, необходимо заранее подготовить требуемые документы (их точный список следует уточнить у сотрудников организации). При этом нелишним будет узнать о различных скидках — например, банки часто снижают ставку для своих клиентов или в случае представления дополнительных бумаг.
Однако сегодня многие предпочитают заполнять анкету на официальном сайте. Такой способ имеет несколько плюсов:
После одобрения запроса с вами свяжется сотрудник и сообщит точную дату готовности «пластика».
Важные достоинства рефинансирования
Помимо простого предоставления, данная услуга имеет множество других преимуществ, способных принести вам ощутимую пользу. Первый плюс — погашение текущих обязательств, выплаты по которым усложняют вам жизнь. Большое количество параллельных долгов рано или поздно начнет сказываться на вашем бюджете, а просрочки только добавят головной боли. Они негативно влияют на историю клиента, а также влекут за собой денежные штрафы и пени за каждый день опоздания.
При этом грамотное оформление сделает процесс выплат намного удобнее. Указав в заявлении максимально длительный срок, вы уменьшите размер ежемесячных взносов, тем самым снизив долговую нагрузку на свой бюджет. А при наличии свободных средств вы всегда можете внести их, сократив общую сумму.
Еще одно достоинство — сокращение сопутствующих расходов. Каждая заемная линия предусматривает множество сборов и комиссий за месяц (квартал, год), что в итоге составляет немаленькую сумму. А оплачивая лишь одну задолженность, вы сэкономите личные средства.
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