Кредитные карты рефинансирование в Газпромбанке

Банк: Газпромбанк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Gold
 от 27,9% до 600 000 до 62 2 388 до 10%

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Отзыв
Оценка: 5 Проверяется
02 октября 2019 г. я обратился к сотруднику Совкомбанка по адресу г. Челябинск, пр.Победы 326, Макашевой Асель. Получил консультацию и практическую помощь по работе с картой Халва... Весь отзыв
Компетентность сотрудника
Оценка: 5 Проверяется
Хочу поделиться своей историей. Осенью 2018г. собиралась оформить ипотеку. Но в связи с тем что у меня не было кредитной истории банки мне отказывали.На руках у меня была сумма... Весь отзыв
Карта удобная. Лимит поднял, но одобрения ждал долго
Оценка: 4 Проверяется
Пользуюсь картой Visa банка Спб достаточно давно, нареканий никаких нет, обычная кредитка. Кешбеком в 10% сейчас мало кого удивишь, льготным периодом в 51 день тоже, а вот когда... Весь отзыв
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Кредитные карты рефинансирование в Газпромбанке в городах:

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Сегодня жизнь современного человека трудно представить без пользования заемными услугами. Они популярны у людей всех возрастов, от студентов до пенсионеров. Мы покупаем мебель, технику, автомобиль. Многие оплачивают свой отпуск или проводят торжества (юбилей, свадьба). Однако не у всех получается добросовестно погашать долги. Особенно это касается тех, у кого несколько обязательств одновременно, и ежемесячные платежи уже составляют значительную часть бюджета. В таком случае вам поможет кредитная карта для рефинансирования в Газпромбанке.

Каждый потребитель должен понимать, что нагрузку следует распределить равномерно, иначе ему придется экономить на всем подряд, в том числе, отказаться от удовлетворения важных потребностей. Поэтому такая услуга — оптимальное решение проблемы. Вам предоставляют необходимую сумму для погашения всех обязательств, после чего вы производите выплаты согласно графику. При этом грамотное оформление позволит вам сделать ежемесячные взносы удобными — например, длительный срок уменьшит их размер. А в случае наличия у вас дополнительных средств вы в любой момент можете внести их, сократив общий долг.

Другие плюсы продукта

Помимо указанных достоинств, рефинансирование выгодно отличается своей ставкой. Как правило, она ниже средней по рынку и фиксированная — организация не сможет изменить ее, как в случае с плавающей. Часто банки идут навстречу клиентам и предлагают различные способы снижения процента. Например, сбор широкого пакета документов или страховка.

Не менее важный плюс — отсутствие валютных рисков. Если ваши обязательства оформлены в долларе или евро, то вы сильно зависите от каждодневных скачков и состояния экономики. Здесь же вы платите рублями. Еще один аспект, который следует отметить — сопутствующие расходы. Обслуживая несколько долгов и оплачивая их комиссии и различные сборы, вы тратите огромные суммы на дополнительные операции. Но имея лишь один долг, вы сэкономите личные деньги на таких, по сути, необязательных расходах.

Процесс оформления

Для получения средств вам необходимо составить заявление и ожидать решения по нему. Второй способ — заполнить анкету на официальном сайте. Так вы избежите поездки в офис и длинных очередей. К тому же, онлайн-заявки рассматривают в тот же день, что значительно ускоряет процедуру. В случае одобрения с вами свяжется сотрудник организации и сообщит дату готовности «пластика».

Таким образом, рефинансирование не только помогает решить проблему, связанную с платежеспособностью, но и приносит ощутимую пользу. Главное — вовремя вносить ежемесячные платежи, иначе просрочка отразится на вашей истории и повлечет за собой денежные штрафы.

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