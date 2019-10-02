Сегодня жизнь современного человека трудно представить без пользования заемными услугами. Они популярны у людей всех возрастов, от студентов до пенсионеров. Мы покупаем мебель, технику, автомобиль. Многие оплачивают свой отпуск или проводят торжества (юбилей, свадьба). Однако не у всех получается добросовестно погашать долги. Особенно это касается тех, у кого несколько обязательств одновременно, и ежемесячные платежи уже составляют значительную часть бюджета. В таком случае вам поможет кредитная карта для рефинансирования в Газпромбанке.

Каждый потребитель должен понимать, что нагрузку следует распределить равномерно, иначе ему придется экономить на всем подряд, в том числе, отказаться от удовлетворения важных потребностей. Поэтому такая услуга — оптимальное решение проблемы. Вам предоставляют необходимую сумму для погашения всех обязательств, после чего вы производите выплаты согласно графику. При этом грамотное оформление позволит вам сделать ежемесячные взносы удобными — например, длительный срок уменьшит их размер. А в случае наличия у вас дополнительных средств вы в любой момент можете внести их, сократив общий долг.

Другие плюсы продукта

Помимо указанных достоинств, рефинансирование выгодно отличается своей ставкой. Как правило, она ниже средней по рынку и фиксированная — организация не сможет изменить ее, как в случае с плавающей. Часто банки идут навстречу клиентам и предлагают различные способы снижения процента. Например, сбор широкого пакета документов или страховка.

Не менее важный плюс — отсутствие валютных рисков. Если ваши обязательства оформлены в долларе или евро, то вы сильно зависите от каждодневных скачков и состояния экономики. Здесь же вы платите рублями. Еще один аспект, который следует отметить — сопутствующие расходы. Обслуживая несколько долгов и оплачивая их комиссии и различные сборы, вы тратите огромные суммы на дополнительные операции. Но имея лишь один долг, вы сэкономите личные деньги на таких, по сути, необязательных расходах.

Процесс оформления

Для получения средств вам необходимо составить заявление и ожидать решения по нему. Второй способ — заполнить анкету на официальном сайте. Так вы избежите поездки в офис и длинных очередей. К тому же, онлайн-заявки рассматривают в тот же день, что значительно ускоряет процедуру. В случае одобрения с вами свяжется сотрудник организации и сообщит дату готовности «пластика».

Таким образом, рефинансирование не только помогает решить проблему, связанную с платежеспособностью, но и приносит ощутимую пользу. Главное — вовремя вносить ежемесячные платежи, иначе просрочка отразится на вашей истории и повлечет за собой денежные штрафы.

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