По статистике, более половины россиян имеют обязательства перед финансовыми организациями. Если же у одного человека их несколько, то для него процесс выплаты значительно усложнен. Однако просрочки не выгодны никому, тем более потребителю, поскольку они не только негативно отражаются в истории, но и влекут за собой штрафы, в том числе денежные. В таком случае может помочь такая услуга, как кредитная карта для рефинансирования в Хоум Кредит Банке.

Суть данного процесса заключена в следующем — вы оформляете средства, которые предназначены для погашения задолженностей. Если у вас несколько заемных линий и по каждой из них действует отдельная процентная ставка, то выгоднее взять необходимую сумму и закрыть все долги. А новое обязательство выплачивать в соответствии с графиком.

При этом остаются довольны все — каждый банк получает свою прибыль, а клиент совершает ежемесячные взносы уже в гораздо меньших размерах. Вы вправе оформить средства на максимально длительный срок и снизить свою долговую нагрузку. При этом не обязательно получать специальный «пластик» — достаточно лишь подать заявку на предоставление средств, а затем грамотно ими распорядиться.

Чтобы не испортить ваш рейтинг, следует заранее обратиться в банк, должником которого вы являетесь, и попросить реструктуризацию или отсрочку платежей — так вы застрахуете себя от негативных последствий на время получения заемных финансов.

Процесс оформления

Как и для любого заемного продукта, потенциальный клиент должен соответствовать нескольким требованиям:

положительная история;

гражданство РФ;

наличие постоянного источника дохода (с документальным подтверждением).

В некоторых ситуациях (например, при крупной сумме) банк вправе запросить у вас дополнительный пакет документов, поэтому следует быть готовым к такому развитию событий. Подать заявку можно в офисе или же электронным способом — на официальном сайте. Второй вариант намного удобнее — никаких очередей и поездок. В случае одобрения вам позвонит сотрудник организации и сообщит дату и время готовности «пластика».

Таким образом, данная услуга — оптимальное решение проблемы с выплатой долгов. Вы не только погашаете несколько обязательств, но и делаете их более выгодными для себя. Если же всей суммы недостаточно, то специалисты рекомендуют сначала закрывать те, по которым ставка выше — самые дорогие. Так вы сэкономите часть личных денег.

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