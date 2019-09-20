Кредитные карты рефинансирование в банке «Пойдем!»

Банк: Пойдем!
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Visa Electron
 от 19,8% до 299 000 0 нет
1 074 заявки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Заблокировали карту.. но потом разблокировали)
Оценка: 5 Проверяется
Недавно у меня была ситуация: переводил своей матери с карты на карту 10000 рублей. И мне заблокировали карту. Был в шоке. Ведь это же не какая-то незаконная операция, переводил... Весь отзыв
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Заемные средства уже давно стали неотъемлемой частью жизни любого человека. Многие оплачивают с их помощью дорогие покупки или туристические поездки, не особо беспокоясь о своей платежеспособности. Однако постепенно каждый начинает замечать, как ежемесячные взносы «съедают» большую часть личного бюджета, заставляя экономить на всем подряд, в том числе на привычных расходах. Но чтобы избежать такой ситуации и просрочек, вам следует обратить внимание на относительно новый финансовый продукт — это кредитная карта для рефинансирования в банке «Пойдем!».

Она подразумевает предоставление потребителю суммы, необходимой для погашения действующих обязательств. Организации выдают такие средства на более выгодных условиях. При этом, если речь идет о «своих» клиентах, то им предлагаются скидки. А грамотное оформление сделает обслуживание данной заемной линии удобным. Например, длительный срок уменьшит размер платежа, что позволит вносить его каждый месяц без каких-либо финансовых стеснений. А при наличии возможности вы можете оплачивать его сверх предусмотренной суммы, сокращая общий долг.

Основные плюсы

Помимо указанного ранее, рефинансирование имеет и другие преимущества, которые мы рассмотрим ниже:

1. Снижение нагрузки. Совершать небольшую выплату по одной линии гораздо легче, чем по нескольким. Потребитель должен понимать, что такой подход упрощает его задачу, одновременно помогая избежать опозданий. Просрочка не только негативно влияет на историю, но и влечет за собой денежные санкции и пени.

2. Экономия. Обслуживание обязательства за месяц (или год) — недешевое занятие. Различные комиссии и сборы дорого обходятся, а если у вас несколько долгов, то в итоге такие расходы составят приличную сумму. Поэтому рациональнее оплачивать их только по одной задолженности.

3. Отсутствие валютных рисков. Приобретая что-либо в долларе или евро, вы начинаете зависеть от каждодневного курса. Так случилось с потребителями несколько лет назад и сегодня от этого никто не застрахован. Поэтому оплата в рублях — единственный вариант прервать зависимость от экономической ситуации в стране.

Подводя итоги, скажем, что рефинансирование — оптимальное избавление от проблем с большим количеством долгов. Если же предоставленных денег не хватит на все, следует сначала закрыть те, которые взяты в валюте, а также имеют высокую или плавающую (нефиксированную) ставку.

Процесс оформления состоит из двух этапов: вы составляете заявление в отделении банка или на официальном сайте и ожидаете решения. В случае с нехваткой времени второй способ намного удобнее — онлайн-заявки рассматривают в тот же день. А после одобрения с вами свяжется сотрудник организации и сообщит дату готовности «пластика».

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