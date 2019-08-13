Сегодня почти две трети россиян пользуются заемными услугами. В последние годы такой способ решения денежных проблем стал довольно популярен среди населения. Мы приобретаем недвижимость, автомобили, оплачиваем туристические поездки и различные праздники. Такой подход удобен, поскольку отсутствие финансов в данный момент не мешает нам получить желаемое. Однако в случае неправильного планирования погашение задолженности может стать непосильной задачей для кошелька. В такой ситуации следует обратить внимание на относительно новый продукт — кредитная карта для рефинансирования в Райффайзенбанке.

Главные преимущества

Если у вас возникли трудности с обслуживанием обязательства, то данный продукт станет грамотным решением. Проблемы с платежеспособностью возникают у многих, однако просрочки влекут за собой множество негативных явлений. Она не только портит историю, но и предусматривает штрафы, а также пени за каждый день опоздания. Такая ситуация невыгодна и самой организации, поэтому она однозначно пойдет вам навстречу, когда вы попросите отсрочку на время оформления.

Вы получите необходимую сумму, которая закроет долги. При этом очень важно грамотно составить договор. Сначала проясните всё о возможных скидках и привилегиях. Например, некоторые банки снижают цену при сборе широкого пакета документов. А своим клиентам выдают средства на более привлекательных условиях. Следующий нюанс — в заявлении желательно указать самый большой срок — так процесс погашения станет удобнее. Такие шаги улучшат ваше положение благодаря нижеописанным преимуществам:

1. Одна ставка. Выплачивая большое количество обязательств, следует понимать, что для каждого из них предусмотрен свой процент, зачастую довольно высокий. К тому же, если в договоре он плавающий, то клиенту такой контракт дорого обойдется. А в этом случае вы оплачиваете продукт по единой стоимости, которая не может измениться.

2. Комфортные взносы. Некоторые не замечают, как множество ежемесячных платежей составляет большую часть личного бюджета. Мы начинаем экономить и отказывать себе в привычных расходах, чтобы собрать деньги до установленной даты. А выплаты по одной заемной линии (тем более долгосрочной) гораздо удобнее — такой шаг снизит финансовую нагрузку на вас.

3. Экономия на обслуживании. Различные комиссии и прочие сборы по нескольким задолженностям в итоге составят приличную сумму, поэтому их отсутствие вам только на руку. Грамотнее и дешевле оплачивать только одну линию.

Таким образом, «пластик» с функцией рефинансирования поможет вам в устранении трудностей с погашением задолженности. Главное — не допускать просрочек и в будущем быть внимательными при оформлении нескольких заемных продуктов.

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