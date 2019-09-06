Кредитные карты рефинансирование в банке «Ренессанс Кредит»

Банк: Ренессанс Кредит
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard World
 от 19,9% до 300 000 до 55 0 - 1 188 нет
414 заявок

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Удобно
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте! Оформила кредитную карту в вашем банке, потому что кэшбэк намного лучше, чем у Сбера. Так же понравилась работа вашего сотрудника, Палкина Максима. Молодой человек... Весь отзыв
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Кредитные карты рефинансирование в банке «Ренессанс Кредит» в городах:

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Заемные средства — одно из самых популярных направлений в финансовой сфере. Ими пользуются люди всех возрастов — от студентов до пенсионеров. По этой причине многие организации постоянно предлагают рынку различные услуги, которые бы удовлетворили требованиям потенциальных клиентов. Сегодня одна из новинок — кредитная карта для рефинансирования в банке «Ренессанс Кредит».

Мы уже привыкли приобретать в долг. Специалисты отмечают несколько основных покупок, по которым россияне имеют задолженность:

  • недвижимость (квартира, дача, дом);
  • автомобиль (новый или подержанный);
  • мебель и техника (в том числе смартфоны и планшеты);
  • туристическая поездка.

    • Однако все долги требуют погашения, и многие клиенты рано или поздно сталкиваются с проблемой внесения оплаты. Потребители зачастую не замечают, как платежи «съедают» их личный бюджет, пока не встанут перед проблемой нехватки денег. В такой ситуации есть два выхода — запаздывать с взносами, испортив свою историю и накопив штрафов, или же пройти процесс рефинансирования.

    Описание основных аспектов

    Данный «пластик» предусмотрен для категории потребителей, которая уже не в состоянии обслуживать долг. Причины для этого разные — увольнение, невыгодный договор (например, контракт с плавающей ставкой) и т. д. В некоторых же случаях это просто неправильное планирование. Поэтому погасить действующие задолженности, а затем постепенно выплачивать большую сумму выглядит разумным подходом по нескольким причинам.

    Для начала стоит отметить, что организации по данной линии предоставляют низкий процент, что очень выгодно. Плюс грамотное оформление сделает погашение намного комфортнее — например, если вы получите сумму на максимально допустимый срок, то ежемесячные взносы будут небольшими и не стеснят вас. А в случае хорошей финансовой ситуации можно совершать выплаты больше установленного размера, уменьшив объем обязательства.

    Не менее важно то, что предыдущие обязательства рассчитаны каждое по своей ставке, а здесь вы знаете точный размер процента, который не меняется. Помимо этого нюанса, клиенты с валютной задолженностью получают возможность сберечь значительную часть средств и перестать зависеть от курса и ухудшения экономического положения.

    Таким образом, «пластик» с опцией рефинансирования поможет вам поправить личное финансовое положение и разобраться с задолженностями. Главное — извлечь уроки из предыдущих ошибок и научиться планированию, чтобы в следующий раз избежать такой ситуации.

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