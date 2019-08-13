|Название, тип карты *
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Процентная
ставка
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Кредитный
лимит, ₽
|Льготный период, (дней)
|Годовое обслуживание, ₽
|Cash Back
|Популярность
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Mastercard World
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5 742 заявки
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Все мы пользуемся заемными услугами. Сегодня очень сложно приобрести машину или квартиру без финансовой поддержки. Многие покупают так мебель, технику и оплачивают отпуск. Однако постепенно этот груз начинает «съедать» большую часть личного бюджета и совершать выплаты становится трудно. В таких ситуациях можно не только испортить историю — за просрочки начисляются штрафы и пени, а если вы оформили ипотеку, то организация через установленный в договоре период вправе отобрать вашу недвижимость. Поэтому рациональное решение в таком случае — кредитная карта для рефинансирования в Росбанке.
Небольшое описание услуги
Трудности с деньгами возникают почти у половины должников. Специалисты выделяют несколько основных причин, по которым клиент может стать неплатежеспособным:
Часто, подавая заявку на предоставление средств, мы искусственно завышаем требуемую сумму и даже не замечаем, как ежемесячные взносы становятся значимой частью наших трат. По их причине некоторые люди даже экономят на важных потребностях.
В таких случаях рефинансирование поможет уладить проблемы. Прежде чем оформить карту, следует внимательно суммировать все действующие задолженности, включая различные сборы (например, за досрочное погашение) и попросить организацию дать вам отсрочку на несколько дней, которые нужны для оформления и ожидания решения. Полученные деньги уходят на погашение, после чего вы каждый месяц совершаете взносы. Если же предоставленных средств недостаточно, специалисты рекомендуют сначала решить вопрос с теми долгами, у которых высокая ставка.
Процесс оформления
Подать заявку вправе совершеннолетний гражданин РФ, имеющий положительную историю и наличие постоянного источника дохода. Список необходимых бумаг следует уточнить у персонала банка. Не лишним будет узнать о различных факторах, способных снизить итоговую стоимость заемного продукта. Например, расширенный пакет документов и т. д.
Вы должны составить заявление и ожидать ответа в течение нескольких дней. Второй вариант — заполнить анкету на официальном сайте организации. Такой способ не только удобнее, но и быстрее — как правило, онлайн-заявки рассматривают в тот же день. Главное — внимательно и точно внести сведения, а также вовремя совершать платежи и не допускать просрочек.
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