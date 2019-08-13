Заемные услуги стали неизменной частью наши жизни, а многие и вовсе предпочитают совершать каждую покупку именно с их помощью. Клиенты приобретают мебель, технику, квартиры и даже туристические поездки, оплачивая их уже потом. Но иногда могут возникнуть затруднения с погашением, и тогда встает выбор — многочисленные просрочки, которые означают испорченную историю, или же кредитная карта для рефинансирования в Русском Стандарте.

Второй вариант можно назвать оптимальным решением проблемы. Если у вас накопилось большое количество обязательств, и их суммарные ежемесячные взносы составляют половину или больше личного бюджета, то их разовое погашение позволит сэкономить значительную часть финансов по нескольким причинам:

1. Обслуживание. Платить комиссию за одну линию обойдется дешевле, чем за несколько. При этом договор предусматривает различные сборы, в итоге раздувающие цену.

2. Процент. Единая ставка для одного обязательства гораздо удобнее и экономичнее.

3. Платежи. Взносы за каждый месяц станет меньше, если вы оформите задолженность на максимальный срок. Одновременно снизится нагрузка на ваш бюджет.

При этом многие извлекают пользу из такого подхода, если ранее предоставленные средства были получены в валюте. Учитывая нестабильную экономическую ситуацию и санкции, постоянно ухудшающие состояние рубля, данный «пластик» станет настоящим спасением для определенной категории потребителей, потому что быстро закрытый долг не только покончит с зависимостью от скачков курса, но и избавит вас от стресса и головной боли.

Получение средств

Пройти процедуру оформления вправе совершеннолетние граждане РФ с положительной историей и постоянным источником дохода. Процесс состоит из двух этапов — составление заявления и ожидание ответа. Точный пакет документов стоит уточнить заранее у персонала организации. Заполнить анкету можно и на официальном сайте. Такой способ гораздо удобнее — никакой поездки в офис и длинных очередей. А в случае одобрения с вами свяжется сотрудник и сообщит дату и время готовности «пластика».

Таким образом, рефинансирование — оптимальный выход. Внезапное увольнение или незапланированная покупка могут случиться с каждым, главное — грамотно отреагировать и решить проблему. Иначе просрочка отрицательно скажется на вашей истории и повлечет за собой денежные штрафы, в том числе каждодневные пени.

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