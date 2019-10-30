Кредитные карты рефинансирование в Россельхозбанке

Банк: Россельхозбанк
1 кредитная карта
Название, тип карты * Процентная
ставка 		Кредитный
лимит, ₽ 		Льготный период, (дней) Годовое обслуживание, ₽ Cash Back Популярность
Mastercard Standard
 от 26,9% до 1 000 000 до 55 0 - 1 800 до 10%

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Отзывы

Хорошая карта, приятное обслуживание
Оценка: 5 Проверяется
Заинтриговали картой урбан, решил оформить, чтоб экономить на авто. Оставил заявку на сайте, на следующий день перезвонили, уточнили данные, через 5 дней предупредили, что завтра... Весь отзыв
Благодарность сотруднику Андрею Ш.
Оценка: 5 Проверяется
Спешу выразить благодарность сотрудникам офиса на Ленина, 45 в г. Мурманске, а в частности грамотному и доброжелательному Андрею Ш-ну. Я уже неоднократно обращаюсь в Банк с... Весь отзыв
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В некоторых ситуациях мы просто не можем обойтись без денежной помощи, поэтому зачастую оформляем заемные продукты. Однако накопленные обязательства создают нам проблемы с погашением. В таком случае грамотным решением станет кредитная карта для рефинансирования в Россельхозбанке, получить которую вправе граждане РФ, имеющие положительную историю и постоянный источник дохода.

Описание продукта

Просрочка выплат невыгодна не только для банка, но и для потребителя — каждый месяц сумма возрастает, к ней добавляются штрафы и пени. Специалисты называют несколько причин, по которым большинство людей с несколькими обязательствами имеют проблемы с погашением:

  • неправильные расчеты при оформлении заемных линий;
  • незапланированные расходы (поездка за границу, крупная покупка);
  • увольнение с работы;
  • изменение договорных условий (например, повышение плавающей ставки или курса валюты).

    • Такая ситуация может произойти с каждым человеком, поэтому важно грамотно на нее отреагировать. Сначала необходимо написать заявление на отсрочку платежей во всех банках. Данный шаг позволит вам выиграть время до получения одобрения средств по рефинансированию, поскольку на принятие решения уходит до нескольких дней. Затем переходите к процедуре оформления. Заполните анкету в офисе или на официальном сайте организации, указав необходимую сумму и самую большую продолжительность.

    Если же предоставленных средств не хватит на погашение всех задолженностей, следует начать с тех, у которых самые высокие процентные ставки. Иными словами, сначала гасите наиболее дорогие.

    Таким образом, данный «пластик» имеет несколько важных преимуществ:

    1. Снижение долговой нагрузки. Выгоднее погашать одну большую задолженность, чем несколько маленьких. Один долг действует под единым процентом, поэтому обходится дешевле.

    2. Удобные выплаты. Максимальный срок позволяет уменьшить размер ежемесячного платежа, упрощая взносы.

    3. Изменение валюты. Данная операция проводится при необходимости.

    Подводя итоги, скажем, что «пластик» для рефинансирования дает возможность закрыть вопрос накопившихся долгов, объединив их в один. При этом не обязательно оформлять новый платежный инструмент — подать заявку на предоставление средств вправе также действующие владельцы. Такой грамотный шаг позволит избежать просрочки и ее негативно влияния, в том числе на историю клиента. Для финансовой организации выгода заключается в том, что она приобретает платежеспособного потребителя, который будет каждый месяц совершать взносы.

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