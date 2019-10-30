В некоторых ситуациях мы просто не можем обойтись без денежной помощи, поэтому зачастую оформляем заемные продукты. Однако накопленные обязательства создают нам проблемы с погашением. В таком случае грамотным решением станет кредитная карта для рефинансирования в Россельхозбанке, получить которую вправе граждане РФ, имеющие положительную историю и постоянный источник дохода.

Описание продукта

Просрочка выплат невыгодна не только для банка, но и для потребителя — каждый месяц сумма возрастает, к ней добавляются штрафы и пени. Специалисты называют несколько причин, по которым большинство людей с несколькими обязательствами имеют проблемы с погашением:

неправильные расчеты при оформлении заемных линий;

незапланированные расходы (поездка за границу, крупная покупка);

увольнение с работы;

изменение договорных условий (например, повышение плавающей ставки или курса валюты).

Такая ситуация может произойти с каждым человеком, поэтому важно грамотно на нее отреагировать. Сначала необходимо написать заявление на отсрочку платежей во всех банках. Данный шаг позволит вам выиграть время до получения одобрения средств по рефинансированию, поскольку на принятие решения уходит до нескольких дней. Затем переходите к процедуре оформления. Заполните анкету в офисе или на официальном сайте организации, указав необходимую сумму и самую большую продолжительность.

Если же предоставленных средств не хватит на погашение всех задолженностей, следует начать с тех, у которых самые высокие процентные ставки. Иными словами, сначала гасите наиболее дорогие.

Таким образом, данный «пластик» имеет несколько важных преимуществ:

1. Снижение долговой нагрузки. Выгоднее погашать одну большую задолженность, чем несколько маленьких. Один долг действует под единым процентом, поэтому обходится дешевле.

2. Удобные выплаты. Максимальный срок позволяет уменьшить размер ежемесячного платежа, упрощая взносы.

3. Изменение валюты. Данная операция проводится при необходимости.

Подводя итоги, скажем, что «пластик» для рефинансирования дает возможность закрыть вопрос накопившихся долгов, объединив их в один. При этом не обязательно оформлять новый платежный инструмент — подать заявку на предоставление средств вправе также действующие владельцы. Такой грамотный шаг позволит избежать просрочки и ее негативно влияния, в том числе на историю клиента. Для финансовой организации выгода заключается в том, что она приобретает платежеспособного потребителя, который будет каждый месяц совершать взносы.

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